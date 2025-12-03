Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura

El nuevo parque comercial de Palma del Río abre al público este jueves, 4 de diciembre. Un espacio de más de 4.200 metros cuadrados que propone una oferta diversa al visitante. De momento se instalan cuatro operadores internacionales: Aldi, Burger King, Pepco y Action, y se está buscando una quinta firma entre los comercios locales y nacionales que llegará en los próximos meses. Este parque comercial se ha situado en la avenida de la Paz, muy cercano al Hospital de Palma del Río y al Instituto Antonio Gala, dos edificios públicos que serán referentes para la ubicación de las personas de fuera en este espacio.

Sus promotores, Hacienda El Rosario SL, tenían claro que este emplazamiento era clave para situar el primer parque comercial de la ciudad que da la bienvenida a habitantes no sólo de Palma del Río, sino también de localidades vecinas como Fuente Palmera, Peñaflor, Hornachuelos, Posadas o Cañada Rosal entre otras.

Accesos

Palma Plaza está al fondo de la Avenida de la Paz, haciendo esquina con la Avenida República Argentina.

Acceso a pie:

Desde ambas vías principales.

Acceso en coche:

Directamente desde Avenida de la Paz .

. Si llegas desde Écija, Fuente Palmera, Córdoba o Peñaflor , deberás acceder desde Avenida Aulio Cornelio , pasando por Avenida República Argentina.

, deberás acceder desde , pasando por Avenida República Argentina. El recinto dispone de 100 plazas de aparcamiento situadas en el centro.

Firmas confirmadas con promociones

El nuevo Aldi del parque comercial Palma Plaza en Palma del Río ultima su apertura para este jueves, 4 de diciembre. / José Muñoz Caro

Aldi

La cadena de supermercados alemana abre un espacio de 1.000 m² y emplea a 13 personas.

Horario: lunes a sábado de 9:00 a 21:30.

Además, todos los domingos de diciembre abrirán también.

En Aldi el visitante encontrará una cuidada selección de productos, 9 de cada 10 de marca propia y 8 de cada 10 de origen nacional.

Promociones destacadas:

Regalo de una bolsa reutilizable en el día de apertura.

en el día de apertura. Sorteo de un carro de la compra durante la primera semana.

El Pepco del parque comercial Palma Plaza en Palma del Río ultima su apertura para este jueves, 4 de diciembre. / José Muñoz Caro

Pepco

Pepco, firma polaca que comercializa moda de hombre, mujer y niños con precios bajos, además de textil y artículos de hogar, ofrece:

Colecciones para toda la familia

Productos infantiles

Accesorios de decoración

Promoción de apertura:

Los primeros 50 clientes recibirán vales regalo, y uno de ellos incluirá hasta 100 euros para consumir en la tienda.

El nuevo Action del parque comercial Palma Plaza en Palma del Río ultima su apertura para este jueves, 4 de diciembre. / José Muñoz Caro

Action

Action llega a Palma del Río con su propuesta de productos variados a precios muy reducidos. Esta cadena neerlandesa destaca por sus:

Artículos de múltiples categorías

Precios muy bajos

150 nuevos productos cada semana

Grandes gangas con artículos por menos de un euro

Desde la marca insisten en que el consumidor puede entrar buscando un producto y salir con una bolsa llena de cosas prácticas y bonitas.

El logo del Burguer King del parque comercial Palma Plaza en Palma del Río ultima su apertura para este jueves, 4 de diciembre. / José Muñoz Caro

Burger King

Burger King también aterriza en el parque comercial con su primer restaurante en Palma del Río. Ofrece:

Hamburguesas a la parrilla

Menús para toda la familia

Opciones vegetarianas y sin gluten

Promociones y descuentos:

Disponibles a través de su app oficial, con cupones muy atractivos.

Además, contará con servicio en local y Autoking para recoger pedidos sin bajarse del vehículo.

El personal se ha formado en el restaurante de Écija para afrontar la apertura.

Obras

Aunque la parte comercial está finalizada, todavía no están acabadas las zonas verdes del parque comercial. Estos trabajos se prolongarán previsiblemente durante el primer trimestre de 2026, según la gestora del proyecto Deal.

También confirman que se han cumplido los objetivos en coste y plazo, permitiendo la apertura antes de Navidad.

Empleo

Este parque comercial es una importante fuente de empleo para el municipio y la comarca:

100 puestos de trabajo directos

50 personas empleadas durante la construcción

empleadas durante la construcción Empresas locales obteniendo contratos, lo que implica impulso económico indirecto

En el próximo semestre de 2026 trabajarán para conseguir una quinta firma que se instale en el recinto.