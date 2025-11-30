Guardia Civil
Un hombre es herido grave tras recibir un disparo en una jornada de caza en Villanueva del Duque
El hombre permanece ingresado en la UCI del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco
Un joven de 25 años ha resultado gravemente herido en la mañana de este domingo tras recibir un disparo fortuito en el abdomen mientras participaba en una jornada de caza en una finca situada en el entorno del arroyo Cañadabélmez, dentro del término municipal de Villanueva del Duque.
Accidente, la primera hipótesis
Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a este periódico, la llamada de alerta se produjo alrededor de las 10:15 horas, cuando se advirtió que durante la actividad cinegética había sido alcanzada una persona de manera accidental por un arma de fuego, sin darse más detalles sobre el suceso. De inmediato, el centro coordinador movilizó a efectivos de la Guardia Civil, así como a los servicios sanitarios, que acudieron al lugar de los hechos y atendieron al herido.
El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, en Pozoblanco, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según fuentes consultadas por este periódico, su estado es grave.
