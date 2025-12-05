El presidente de Keyter Group de Lucena recibe un premio de Industria de la Junta por su trayectoria

El presidente del conglomerado de empresas de Lucena Keyter Group, Aurelio García Álvarez, ha sido distinguido con el Premio Nuestra Industria, Energía y Minas de Andalucía (Niema) a la Trayectoria Profesional, otorgado por la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía de la mano del consejero Jorge Paradela. Así lo ha indicado este viernes la compañía en una nota de prensa.

El galardón, que reconoce los más altos estándares de excelencia profesional y liderazgo empresarial, pone en valor su aportación decisiva al desarrollo industrial andaluz, a la innovación tecnológica y al impulso de una industria sostenible y socialmente comprometida.

El acto de entrega tuvo lugar el miércoles 3 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), en el marco de los Premios Niema 2025, donde se dieron a conocer también los ganadores de las otras cuatro modalidades: Premio a la Institución, Movex Centro Tecnológico de la Piel; Premio Nuestra Energía de Andalucía, Magtel (también de Córdoba); Premio Nuestra Industria de Andalucía, Cosentino; y Premio Nuestra Minería de Andalucía, Sandfire Matsa.

Acto de entrega del premio Niema en Sevilla esta semana. / CÓRDOBA

Con más de cuarenta años de trayectoria, Aurelio García Álvarez ha sido una figura clave en la transformación del sector HVAC+R español. Desde su liderazgo al frente de Keyter Group, integrado por las empresas Keyter, Intercon, Genaq y Koconex ha consolidado a Lucena como uno de los polos industriales tecnológicos más importantes del sur de Europa, generando más de 800 empleos directos, exportando a más de 75 países y promoviendo un modelo de industria innovadora, sostenible y socialmente responsable.

García Álvarez ha presidido asociaciones de referencia como AFEC y AFAR, y ha impulsado proyectos pioneros en eficiencia energética, digitalización, refrigerantes naturales y descarbonización. Bajo su dirección, Keyter Group ha alcanzado un crecimiento sostenido, invirtiendo más del 5% de su facturación anual en I+D+i y construyendo uno de los complejos industriales más avanzados de Europa, con más de 40.000 m² de superficie.

Su visión empresarial se refleja también en la creación de la Fundación Keyter Group, presentada recientemente, que canaliza el compromiso social del grupo en ámbitos como la formación técnica, la sostenibilidad medioambiental, la inclusión laboral y la cooperación social, reafirmando la idea de que la industria puede ser motor de progreso, igualdad y desarrollo.