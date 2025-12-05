Social
La Diputación de Córdoba reconoce la labor del voluntariado cordobés
Salvador Fuentes destaca el papel esencial del asociacionismo en los municipios cordobeses
El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha acogido hoy el acto provincial de celebración del Día Internacional del Voluntariado, una cita que rinde homenaje a las personas que, con su generosidad y compromiso, contribuyen a construir una provincia más justa y solidaria. Durante el evento se reconoció la labor de más de 38 voluntarios y voluntarias, así como de ocho programas de voluntariado destacados por su impacto social.
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, felicitó a todas las personas premiadas y expresó su agradecimiento a la Plataforma del Voluntariado de Córdoba por su trabajo en toda la provincia. “Sois una pieza clave en la vida cotidiana de nuestros municipios y llegáis a ámbitos tan diversos como la atención a mayores, el acompañamiento a menores o el apoyo emocional y psicológico”, señaló, en una nota de prensa difundida por la institución provincial.
El asociacionismo, "un gran tesoro"
Fuentes subrayó además el compromiso de la institución provincial con el voluntariado: “Tenemos el deber y el compromiso de ofrecer respaldo institucional, porque apoyaros significa reconocer vuestro valor, facilitar vuestras actividades y garantizar que la voz de muchas personas sea escuchada”.
La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, destacó la importancia del tejido asociativo en la provincia: “Tenemos un gran tesoro, el del asociacionismo. Es increíble pensar que tantas personas dedican su tiempo a ayudar los 365 días del año; por eso es justo entregar estos reconocimientos”.
Por parte de la Plataforma del Voluntariado, Pilar Pineda explicó que este año se han entregado reconocimientos a personas concretas elegidas por cada asociación y a ocho programas en los que el voluntariado desarrolla diariamente actividades esenciales. “Hoy el 10% de la población hace voluntariado, y en Córdoba son más de 80.000 personas dedicadas a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, afirmó.
