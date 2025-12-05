El Salón de Actos del Palacio de la Merced ha acogido hoy el acto provincial de celebración del Día Internacional del Voluntariado, una cita que rinde homenaje a las personas que, con su generosidad y compromiso, contribuyen a construir una provincia más justa y solidaria. Durante el evento se reconoció la labor de más de 38 voluntarios y voluntarias, así como de ocho programas de voluntariado destacados por su impacto social.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, felicitó a todas las personas premiadas y expresó su agradecimiento a la Plataforma del Voluntariado de Córdoba por su trabajo en toda la provincia. “Sois una pieza clave en la vida cotidiana de nuestros municipios y llegáis a ámbitos tan diversos como la atención a mayores, el acompañamiento a menores o el apoyo emocional y psicológico”, señaló, en una nota de prensa difundida por la institución provincial.

La Diputación de Córdoba reconoce la labor del voluntariado cordobés. / Lola Ruiz

El asociacionismo, "un gran tesoro"

Fuentes subrayó además el compromiso de la institución provincial con el voluntariado: “Tenemos el deber y el compromiso de ofrecer respaldo institucional, porque apoyaros significa reconocer vuestro valor, facilitar vuestras actividades y garantizar que la voz de muchas personas sea escuchada”.

La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, destacó la importancia del tejido asociativo en la provincia: “Tenemos un gran tesoro, el del asociacionismo. Es increíble pensar que tantas personas dedican su tiempo a ayudar los 365 días del año; por eso es justo entregar estos reconocimientos”.

Por parte de la Plataforma del Voluntariado, Pilar Pineda explicó que este año se han entregado reconocimientos a personas concretas elegidas por cada asociación y a ocho programas en los que el voluntariado desarrolla diariamente actividades esenciales. “Hoy el 10% de la población hace voluntariado, y en Córdoba son más de 80.000 personas dedicadas a mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad”, afirmó.