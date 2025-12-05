Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad solidaria en Palma del Río: este es el número que se juega y te explicamos por qué

Los responsables han explicado que para poder cobrar el premio será necesario presentar un certificado de empadronamiento

Presentación en Palma del Río la Lotería de Navidad Solidaria

Presentación en Palma del Río la Lotería de Navidad Solidaria / José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

José Muñoz Caro

Palma del Río

Este viernes 5 de diciembre se ha presentado en Palma del Río la Lotería de Navidad Solidaria, una iniciativa de la asociación de empresarios EMPA y con la que todos los palmeños jugarán a la lotería con el 20.546 que es el número de habitantes censados en la localidad según los últimos datos estadísticos.

EMPA ha adquirido 40 décimos del 20.546 para jugar a la Lotería de Navidad gracias a la participación del Ayuntamiento de Palma del Río, la Cooperativa Agrícola de Regantes, Autoescuela Lusán, Hermanos García Ruiz, Senor, RSR del Sur y las parroquias de La Asunción y de San Francisco.

Solo los empadronados en la localidad

Los responsables han explicado que para poder cobrar el premio será necesario presentar un certificado de empadronamiento. Si el número resultara premiado con una cantidad que al dividir entre los 20.546 habitantes fuera inferior a 19 euros por persona, el montante total sería destinado a Cáritas Interparroquial.

