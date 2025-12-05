El Oratorio de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra recupera la imagen de la Inmaculada Concepción

La imagen de la Inmaculada Concepción del Antiguo Real Colegio de la Purísima, hoy IES Aguilar y Eslava de Cabra, ha vuelto a recuperar todo su esplendor tras la intervención realizada por el imaginero y restaurador egabrense Salvador Guzmán Moral, director del centro educativo y presidente de su Fundación.

La talla se recupera para ser mostrada ya permanentemente en el Oratorio de la Purísima Concepción de la Fundación Aguilar y Eslava, donde fue presentada por el propio Guzmán junto al alcalde, Fernando Priego; la delegada municipal de Cultura, María Sierra Sabariego, y el secretario de la Fundación, Antonio Ramón Jiménez.

Guzmán dio cuenta pormenorizadamente de la actuación realizada para recuperar en todo su esplendor una imagen de grandes dimensiones -dos metros de altura y 1,20 metros de ancho- obra del escultor malagueño Salvador Gutiérrez de León y Aguirre León el Viejo, (Málaga, 1777 - 1856), que desde 1819 siempre presidió la capilla del Antiguo Real Colegio hasta su desaparición en la década de los años 70 del pasado siglo, ya que desde la creación del centro en 1692, este siempre estuvo bajo la advocación de la Purísima Concepción.

Una talla en madera policromada

La talla en madera policromada, dorada y estofada, que se encontraba muy deteriorada, presenta una postura clásica, dinamizada por un sutil contrapposto en la pierna izquierda y un marcado movimiento en diagonal de los brazos en sentido contrario, lo que le confiere teatralidad y movimiento, logrando fusionar la tradición clásica y barroca de la imaginería sacra con las tendencias pictóricas de la escuela de Murillo, creando una pieza de gran belleza y expresión, como expresaba Guzmán.

Con la obra ahora recuperada, Cabra cuenta con tres tallas del escultor malagueño León el Viejo, junto a las imágenes de Jesús de las Necesidades y Cristo de la Sangre.