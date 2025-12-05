La Junta invierte casi 400.000 de euros en el Centro de Participación Activa de Mayores de Palma del Río

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado las obras de reforma del Centro de Participación Activa de Palma del Río con una inversión de casi 400.000 euros con fondos Next Generation y propios.

En esta visita ha estado arropada por la alcaldesa de la ciudad, Matilde Esteo, el concejal de bienestar social y el concejal de inclusión social y mayores. La alcaldesa ha agradecido la presencia de la consejera en la ciudad y esta fuerte inversión en los mayores resaltando que su equipo de gobierno ya tomó la decisión de crear una concejalía con especial atención a este segmento de población con Javier Ruiz al frente.

Centro de Participación Activa

La consejera Loles López ha señalado que desde el gobierno andaluz invierten en edificios porque “hay personas como vosotros que los llenan de vida” y con esta acción la consejería pretende “devolver un poquito de lo mucho que nos habéis dado porque seguramente sois de una generación que seguramente lo ha pasado mal, que ha tenido una vida complicada, que se ha dedicado a cuidar de los hijos, de los padres, de los nietos… toda la vida dedicada a cuidar. ¿Cuántos de los hombres no habéis disfrutado de vuestros hijos? Pues ahora, que todavía tenéis mucha vida por delante, lo que queremos es que disfrutéis” ha comentado la consejera.

López también indicó que “vuestra generación nos ha inculcado unos valores que, si hoy somos la sociedad que somos es porque desde muy chiquititos nos enseñasteis lo que es la solidaridad, que las cosas cuestan, que nada cae del cielo y que no hay nada más bonito que poder ayudar a los demás”.

La consejera ha compartido momentos con los mayores palmeños presentes en este Centro de Participación Activa dándole las gracias por todo lo que nos han enseñado.