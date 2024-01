Desafío 2024 en Córdoba: la sequía, la base militar y el aeropuerto centrarán el foco del curso político

El curso político que se inició con el alzamiento de barricadas en torno a la amnistía augura un inicio de año igual de polarizado y en el que los partidos no darán tregua para el entendimiento. El Gobierno tendrá que hilar muy fino para afrontar retos como la financiación autonómica en un escenario económico donde las familias siguen notando el azote de la inflación y la subida de tipos

Quiera que la RAE diga que desafía quien reta o provoca a singular combate, batalla o pelea, para que pensemos en los desafíos del 2024 con ambición y esperanza, pero también con incertidumbre y preocupación. Tras un inicio de legislatura donde se han levantado barricadas en torno a la ley de amnistía, cabe esperar que el desarrollo de la actividad política de los próximos 12 meses no reduzca ni los decibelios ni la polaridad de este país tensionado en sus costuras. No en vano el discurso más político de Felipe VI alertó la pasada Nochebuena de los riesgos de la división entre españoles, llamó a evitar «el germen de la discordia» y puso la Constitución de 1978 como la mejor herramienta para garantizar la «certidumbre» en España. En este ambiente pantanoso solo se celebrarán tres comicios: las elecciones gallegas el próximo 18 de febrero; las elecciones europeas, que tendrán lugar del 6 al 9 de junio; y las elecciones en el País Vasco, para las que aún no hay fecha.

El Gobierno | Reto territorial y pleno empleo

Entre los muchos y complicados retos que aguardan al Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2024 se encuentra la renovación del poder judicial y del sistema de financiación autonómica. Esta última tarea se verá complicada por el acuerdo alcanzado por el presidente con sus socios de gobierno para la condonación de un 20% de la deuda que las comunidades mantienen con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que beneficiará en mayor medida a Cataluña por ser la más endeudada de España. Comunidades gobernadas por el PP como Andalucía ya han expresado su rechazo al acuerdo y han advertido que plantarán batalla en la contienda fiscal y financiera.

El regreso a las reglas fiscales para la contención del gasto público en 2024, lograr el pleno empleo, aumentar la productividad y reducir la jornada laboral, rebajar las tasas de violencia machista, mejorar el rendimiento educativo o el servicio ferroviario son algunas de las tareas impuestas y autoimpuestas que tiene por delante el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Retos que se enmarcan en un contexto geopolítico complicado por las guerras en Ucrania y Gaza, y un escenario económico donde las familias españolas siguen sufriendo los efectos de la inflación y de la subida de tipos de interés para controlarla.

Córdoba comienza el año con el inicio de las esperadas obras de la Base Logística del Ejército de Tierra

Andalucía | El reto climático y las listas de la sanidad

En Andalucía, el presidente Juanma Moreno se enfrentará al problema derivado de la sequía y la falta de lluvias que afecta de manera especial a la comunidad andaluza, donde si no llueve ya en las próximas semanas habrá que enfrentarse a cortes del suministro de cara al verano. «Tenemos que prepararnos por si se dan las temibles circunstancias de que nos quedemos sin agua», advirtió hace unas semanas el presidente andaluz, que ha planteado al Gobierno central fijar un cronograma de actuaciones concretas en materia de desalación para todo el litoral andaluz, desde Huelva hasta Almería. Además, Andalucía debe seguir su apuesta por el desarrollo de nuevas fuentes de energía, como el hidrógeno verde o las renovables, para combatir este reto climático.

Además, el dirigente popular debe afrontar «los problemas serios» que él mismo diagnosticó a la sanidad pública, de la que la oposición ha hecho su caballo de batalla criticando los conciertos del Gobierno andaluz con la sanidad privada.

Moreno se ha fijado el reto de dejar a cero los pacientes de las listas de espera de la sanidad que han superado el plazo legal para operarse, pero reclama al Estado que incremente las plazas MIR y que firme un Pacto de Estado por la Sanidad. En materia de financiación quiere seguir liderando el debate político en España.

Ayuntamiento de Córdoba | La logística como punta de lanza

Córdoba comenzará el año con el inicio de las esperadas obras de la Base Logística del Ejército de Tierra, sin duda el proyecto más ambicioso de la provincia, que espera impulsar 1.700 empleos y ser un polo logístico y militar de última tecnología. La ciudad ha invertido en este reto 25 millones de euros (Defensa aportará 225 millones y la Junta 100) y ha puesto en él casi todas sus cartas para que en el horizonte del año 2027 pueda iniciarse allí la actividad.

2024 tendrá que ser también el año definitivo del despegue del aeropuerto de Córdoba, después de que en diciembre saliera de su pista el primer avión comercial en 15 años rumbo a Praga. Las inversiones millonarias que el Gobierno ha hecho en el aeródromo cordobés (la última inversión de Aena se eleva a 2,2 millones para la ampliación del terminal) esperan recoger su fruto con la llegada de aerolíneas comerciales que quieran operar desde la capital cordobesa.

El Ayuntamiento de Córdoba concluye 2023 con la justificación de 18 millones de los fondos Edusi e inicia 2024 con unos presupuestos municipales aprobados ya inicialmente de 550 millones (presupuesto consolidado), que incluye una subida salarial del 8,5% para los ediles.

En los 7 meses que llevamos de mandato, el alcalde, José María Bellido, no ha logrado acordar con la oposición los pactos de ciudad que dibujó en su investidura, tras la negativa del principal grupo de la oposición, el PSOE. Entre los retos del próximo año cabe, por tanto, incluir un mayor entendimiento entre los cuatro grupos que forman el Pleno de Córdoba.

Por su parte, la Diputación tiene que afrontar el que es quizá el reto más importante a nivel provincial y que pasa por solucionar el problema que ha dejado sin agua potable desde hace 9 meses a 80.000 cordobeses de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato.