Córdoba prevé un año de creación de empresas y de mayor empleo

Córdoba tiene los mimbres para afrontar el 2024 en positivo. Esta es la valoración que, en líneas muy generales, trasladan empresarios y sindicatos consultados sobre el año que acaba de finalizar y el ejercicio que comienza. Con prudencia, apuntan que este podría ser un buen año para la economía provincial. Más allá de los factores externos, el empleo aumenta y el paro baja, y después de la pandemia de coronavirus el tejido productivo ha vuelto a crecer. Además, los cambios de tendencia que ya se vislumbran en la inflación y los tipos de interés insuflan aire en el consumo y las inversiones. En el terreno local, la evolución de sectores como la logística, el turismo, la construcción y el comercio también resulta esperanzadora.

CECO: «Será un año en la línea de 2023, no será malo»

El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, avanza que 2024 «será un año en línea con 2023, no será malo». De hecho, entiende que, «sin lugar a dudas, crecerá el número de empresas y de puestos de trabajo, porque se están tomando decisiones estratégicas por parte de grupos empresariales». Entre los sectores que más se beneficiarán de este desarrollo se encuentran la logística, la industria 4.0, la robótica, el agroalimentario y el turismo cultural.

Acerca de la crisis augurada desde diferentes ámbitos, Antonio Díaz explica que, a nivel nacional, se espera «una cierta desaceleración de la economía, fruto de los factores internacionales. No obstante, hay otras circunstancias. La inflación no sigue creciendo y bajará el coste del dinero. Las fuentes energéticas también están bajando y eso ayuda en la toma de decisiones empresariales».

En cuanto a la colaboración de CECO con las administraciones públicas, Antonio Díaz subraya que continuarán potenciando la Oficina de Apoyo al Inversor. Del mismo modo, alude al objetivo de poner en marcha el clúster de innovación empresarial para la logística, para lo que están a la espera de que se publique la norma andaluza en esta materia. Asimismo, la patronal confía en que a principios de año la Diputación convoque la mesa de diálogo social, lo que «abrirá 2024 con cierta expectativa de apoyo». «Confiamos mucho en la Diputación para potenciar el desarrollo de la mano de los agentes económicos y sociales», señala el presidente.

UGT: «Vislumbramos un año positivo»

UGT prevé que la economía cordobesa crecerá en 2024 y llama a actuar para aprovechar las oportunidades. De esta manera, el secretario general del sindicato, Vicente Palomares, insta a «marcar los pasos del necesario cambio de modelo productivo en la provincia».

Entre otras cuestiones subraya los efectos positivos de la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra, y recuerda que los nuevos tiempos «demandan cambios en la producción energética, acudiendo a fuentes más sostenibles». Así, indica que «valoramos positivamente la decisión de la Junta de apostar por esas renovables» y asegura que Córdoba es «el lugar idóneo para la implementación de este tipo de industria energética, así como de las tecnológicas». Vicente Palomares hace referencia a «logros conseguidos» como la subida salarial y de las pensiones, y espera que el próximo año se pueda recuperar «en gran parte» el consumo. En esta línea, destaca que «vislumbramos un año positivo para la provincia de Córdoba» y alude al «reto de acabar con todas las desigualdades».

CCOO: La defensa del empleo de calidad

La secretaria general de CCOO, Marina Borrego, señala que «la preocupación principal» sigue siendo el empleo de calidad. En esta línea, opina que «la reforma laboral ha impulsado una mejora del mercado de trabajo, pero aún hay mucho que avanzar, empezando por reclamar a la Junta de Andalucía el plan de empleo comprometido». Esta dirigente sindical apuesta por propiciar la implantación de empresas y el emprendimiento, «acabar con el problema del agua y de la energía del norte», mejorar infraestructuras y reindustrializar Córdoba.

Por otro lado, subraya que 2023 ha dejado 19 fallecidos en accidente laboral (incluidos dos militares de Cerro Muriano) y «seguimos esperando un plan de choque». También cree necesario continuar recuperando poder adquisitivo con nuevas subidas salariales. Marina Borrego anuncia, asimismo, que CCOO «seguirá denunciando el desmantelamiento de la sanidad y la educación» por parte del Gobierno andaluz.

Construcor | Gran expectativa de actividad

La construcción ha cerrado un buen año y confía en mantener la actividad, aunque no descarta alguna pequeña ralentización. Así lo explica el secretario general de Construcor, Francisco Carmona, quien afirma que 2023 «ha sido razonablemente bueno para el sector». La inversión pública en infraestructuras y obra civil «ha respondido a nuestras previsiones, con crecimiento de la inversión, la contratación y la ejecución de obra. Esperamos que el ritmo se mantenga», avanza.

De otro lado, en la edificación de vivienda 2023 también ha sido positivo. La inflación y la subida de tipos han provocado «una pequeña ralentización», pero el sector espera que el cambio de tendencia en ambos factores contribuya a mantener el ritmo de obra nueva y las transacciones. Francisco Carmona indica que no descartan «alguna pequeña ralentización», aunque estaría relacionada con retrasos derivados de los trámites administrativos.

Hostecor | Optimismo tras un ejercicio bueno

El vicepresidente de Hostecor, Francisco Mulero, apunta que 2023 «ha sido un año bueno, tanto por los clientes locales como por los nacionales e internacionales, que no se han recuperado al 100%, pero se van viendo cada vez más». Este profesional recuerda, sin embargo, que la inflación no se ha trasladado por completo a los precios de productos y servicios, que han subido una media del 7% en este sector, lo que ha impactado en el beneficio. No obstante, la venta ha superado el resultado de 2022 y prevén que en el nuevo año «vaya a mejor» gracias a actuaciones como la labor de promoción de la ciudad. «Intentamos ser optimistas», asegura Francisco Mulero.

Atransmerco | Un mal comienzo para el sector

En el transporte de mercancías por carretera la previsión no es tan halagüeña. El presidente de Atransmerco, Tomás Aranda, detalla que en la primera parte de 2023 la actividad ha crecido de forma leve respecto a 2022, pero ha bajado el último trimestre. Por esto, el sector espera «un mal comienzo de año», aunque no descarta que la situación mejore si disminuyen los tipos. El presidente de Atransmerco señala que la subida del precio del dinero ha dificultado la compra de camiones. Además, se ha eliminado la bonificación del combustible y el descenso de los precios no compensa la pérdida de esta ayuda, según explica. A esta situación se añade la falta de relevo generacional, por la que «de cada cuatro conductores, solo hay uno que no supera los 50 años de edad», lamenta.

Aehcor | Los hoteles, en recuperación

Los hoteles de Córdoba no han logrado alcanzar durante 2023 los niveles de actividad previos al covid, pero ya están muy cerca. Esta es una de las ideas destacadas por el presidente de Aehcor, Manuel Fragero, quien lamenta que la subida de costes y de suministros ha sido «muy acusada». En 2024 toca revisar el convenio del sector y los profesionales demandan continuar mejorando la promoción de Córdoba, que apenas tiene un 5% de la cuota de mercado de Andalucía. Desde la patronal destacan otras claves como la actividad generada por el turismo de congresos y reclaman «la conexión en transporte público y la promoción con la provincia», con objeto de ampliar nichos de mercado.

En otro orden de cosas, Manuel Fragero remarca la importancia de luchar «contra el empleo precario» y solicita que los trabajadores de viviendas turísticas se incluyan en el convenio de hostelería, entre otras medidas.

Comercio | Confianza en el aumento del consumo

Después de algunos años duros, el comercio de cercanía ha experimentado una mejora leve de su actividad en 2023, aunque todavía queda por conocer los resultados de la campaña navideña. Rafael Bados, presidente de la federación Comercio Córdoba, describe el ejercicio que acaba de terminar como «un año difícil» y apunta que «finaliza, por primera vez en mucho tiempo, con más negocios cerrados de los que han abierto».

En cuanto a la expectativa para el año nuevo, el sector confía en que bajen los tipos «y que mejore la capacidad de consumo de los ciudadanos». En esta línea, Rafael Bados recuerda que «nuestra actividad depende mucho de la evolución del conjunto de la economía».

Mercado inmobiliario | Bajan la demanda y los precios

El mercado inmobiliario ha acusado en los últimos meses una caída de la demanda provocada por el aumento de los tipos de interés y avanza que esto provocará una leve disminución de los precios de la vivienda de segunda mano.

Acerca de la nueva construcción, Juan Manuel Gómez, responsable del portal inmobiliario Obra Nueva en Córdoba, detalla que «la actividad está bajando, no se está iniciando un número de promociones similar a años anteriores, derivado de la falta de suelo y de la ralentización de las ventas. Se espera que la actividad constructora sea menor en 2024». De su parte, la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Ana Moreno, adelanta que, como consecuencia del descenso de la demanda en el segundo semestre, el precio de la segunda mano disminuirá una media del 2%. Asimismo, estima que la caída de ventas podría mantenerse en 2024.

Por último, el presidente de la Asociación de Agencias Inmobiliarias (Asaicor), José Vaquero, coincide en remarcar que «ahora hay menos demanda que oferta y esto provoca la moderación de los precios». Los datos de esta patronal indican que las viviendas más caras de Córdoba se encuentran en La Arruzafilla, con 2.120 euros por metro cuadrado. Les siguen las del Zoco, a 1.994 euros; Arroyo del Moro (1.940); Centro (1.664); El Brillante (1.570); Ciudad Jardín (1.316); Santa Rosa (1.215); Levante (1.190); Fuensanta (1.115) y Sector Sur (819).