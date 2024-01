2024, un año decisivo para la educación en Córdoba

Empezar un año nuevo con buenos deseos es una tradición que a menudo pone sobre la mesa una lista de tareas pendientes que se repite año tras año. En los ámbitos de la educación y los asuntos sociales, dos de las macroáreas que debieran ser prioridad para cualquier administración pública, hay asuntos que, pese a su urgencia y trascendencia, se aplazan inexorablemente, proyectos que se alargan sobremanera desanimando a los sectores afectados. Abordar las causas de la caída de la natalidad, aprovechar la coyuntura para impulsar una educación de calidad o definir las políticas que mejoren las condiciones de vida de los mayores, cada vez más solos y dependientes, son algunas de los asuntos que marcarán o deberían marcar 2024, del que se esperan avances en el estado del bienestar.

Educación: La encrucijada de la natalidad menguante

Hace ya varios cursos que el descenso paulatino, pero constante de la natalidad está marcando el devenir de la educación en Córdoba (como en el resto de Andalucía o de España). La captación de alumnado se ha vuelto una prioridad, disparando la competencia entre centros públicos y entre públicos y concertados o privados. Si puedo elegir colegio, ¿por qué no buscar el que me ofrezca mejores condiciones? En esta coyuntura, representantes de la escuela pública, tanto la asociación de directores Asadipre, que preside Rafael Luque, como el sindicato CSIF-Educación, el de mayor representación, coinciden en el diagnóstico y las necesidades. Una vez aplicado el acuerdo retributivo que, según la presidenta del sector en CSIF, «ha permitido que los docentes andaluces dejen de estar en el furgón de cola salarial en relación a otras comunidades autónomas», toca afrontar el gran desafío de la natalidad menguante. Para ello, todas las partes implicadas reclaman una apuesta firme por la educación pública de calidad que pasa por «acabar con la supresión de unidades y reducir la ratio por unidad». El objetivo de estas medidas no es más que mejorar la calidad del servicio y garantizar una mejor atención a la diversidad con medidas que ya están previstas en normativa, como agrupamientos flexibles, desdoblamientos o segundo profesor en el aula, señala Luque.

Mejorar la calidad de la educación pública, pilar de la igualdad de oportunidades, pasaría por aumentar el personal para alumnado con necesidades especiales (PTy AL), el personal no docente (PTIS). Esa necesidad de apostar por la educación pública contrasta, según CSIF, con el aumento del presupuesto de los conciertos educativos del último año y «la paulatina privatización de la FP, al duplicarse el alumnado que se ha dirigido a la iniciativa privada para cursar estos estudios ante la falta de plazas públicas en determinados ciclos». La desburocratización de la labor docente y la adaptación al uso de las nuevas tecnologías, en un momento crucial por la incorporación de la inteligencia artificial a todos los procesos de la vida es otro de los desafíos de este 2024, en el que conseguir la paz en las aulas es una prioridad. Según los docentes, encontrar respuestas para los problemas de convivencia y los conflictos entre iguales, muchos de ellos motivados por el uso inadecuado del móvil, será otra de las cuestiones decisivas en un año en el que la revolución tecnológica iniciada hace dos décadas alcanza la velocidad de crucero.

Universidad de Córdoba: Campus de Rabanales y avance en la Zona

En el ámbito universitario, alcanzado por fin el acuerdo de financiación con la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba inicia un año importante en materia de infraestructuras en el que se espera que concluya la primera fase de las obras de reurbanización del campus de Rabanales, se den los primeros pasos para la transformación de la antigua Zona militar en espacio de expansión de la Facultad de Filosofía y Letras y, mientras tanto, se dé uso a la hasta ahora Biblioteca Provincial para ese mismo fin (está por ver la respuesta de la Junta). Será también un año importante en el proceso iniciado para estrechar los lazos con las empresas y con el Ejército, en aras de garantizar los perfiles profesionales que se requerirán para trabajar en sectores emergentes y en la BLET.

Retos sociales: El envejecimiento y la pobreza crónica

En el ámbito social, el envejecimiento de la población, la soledad de los mayores, la falta de vivienda y la pobreza crónica serán en este 2024 algunos de los asuntos claves en Córdoba. En el ámbito de la dependencia, será determinante la puesta en marcha del nuevo contrato de ayuda a domicilio por parte del Ayuntamiento de Córdoba, que asistirá al doble de usuarios con nuevas coberturas. También se espera que este año se produzca definitivamente la puesta en marcha del centro de emergencia habitacional en el edificio del antiguo hospital militar y la ampliación de la casa de acogida con dos viviendas tuteladas para menores extutelados. El desarrollo de medidas que ayuden a luchar contra la cronificación de la pobreza y el fenómeno de los trabajadores pobres, agudizado por la crisis postpandemia, será otro de los desafíos en materia social, así como la propuesta de soluciones para que un número creciente de cordobeses pueda por fin acceder a una vivienda a precios asequibles.