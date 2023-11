El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, dice que el Partido Popular "perjudica a todos para beneficiar a unos pocos" con su política fiscal. El edil socialista, que ha rechazado de nuevo hoy la subida del 5% del precio del agua, ha criticado que el gobierno de José María Bellido incremente las prestaciones patrimoniales no tributarias de Emacsa y Sadeco --tasas que pagamos todos-- y que baje impuestos como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) "a empresas con facturación superior al millón de euros" o el de Construcciones y Obras (ICIO) para "beneficiar a unos pocos".

Por ese motivo, ha explicado Hurtado, los socialistas se han opuesto a la subida del basurazo de Sadeco y el manguerazo de Emacsa --como ha bautizado el edil a sendas alzas-- y ha advertido de que estudiarán el expediente "con lupa" para saber exactamente qué quiere aprobar el PP.

Incoherencia y descontrol

En una comparecencia ante los medios, Antonio Hurtado ha denunciado "la incoherencia" y "el descontrol" en la política hacendística del PP y ha criticado los perjuicios que la morosidad del Ayuntamiento de Córdoba acarrea a sus proveedores. El edil ha dado los últimos datos del periodo medio de pago a proveedores, ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, que sitúa en una media de 63,74 días los que el Consistorio tardó en pagar a las empresas en el mes de agosto, más del doble de lo permitido por la ley. "La morosidad nos cuesta el dinero a los contribuyentes", ha sostenido Hurtado ya que las empresas --conscientes de la tardanza en el abono de las facturas-- meten ya ese sobrecoste financiero en sus ofertas o piden intereses de demora llegado el caso. En ese periodo medio de pago, siguen siendo el Jardín Botánico, con una demora de 126 días en el pago de facturas; Urbanismo, con 110; el Imdeco, con 89 días o el Ayuntamiento, com 61 días, los que más tardan en pagar.

Previsiones del Airef

El portavoz socialista también ha dado cuenta del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que ha empeorado las previsiones para final de 2023 y advierte de que el Ayuntamiento acabará el año con un déficit de 11 millones de euros y un incremento del 28% en gastos estructurales. Hurtado ha rechazado "la excusa" de Bellido sobre el estado de las arcas municipales con la obligación del Ayuntamiento de abonar 25 millones al proyecto de la base logística del Ejército, porque se han logrado con préstamos bancarios, aunque sí ha admitido que ese montante incide en la ratio de deuda pública.

"No tienen visión global de la hacienda municipal y no saben dirigir la nave", ha asegurado el edil del PSOE, que afirma que no es coherente la política fiscal de Bellido con la política de gasto.