El Partido Popular apuesta por una segunda subida de las tasas que abonarán los cordobeses en 2024. Si hace unas semanas se hizo pública que la tasa de basura se incrementaría el año próximo un 35% (de momento la subida solo se ha aprobado en el consejo rector de Sadeco), ahora es Emacsa la empresa que quiere subir sus tarifas hasta un 5% de media por usuario. La empresa justifica la subida, por un lado, por el incremento de costes energéticos y de materiales provocado por el escenario internacional; y por otro lado, por la necesidad de hacer frente a las inversiones previstas por Emacsa para los próximos años que buscan frenar el impacto de la sequía. Además, sostiene la necesidad de subir los precios por "el deterioro progresivo de los ingresos y gastos" de la empresa pública (prevén cerrar 2023 con 0 euros de beneficios frente a los 8,7 millones con los que cerró en 2024), a pesar de que ha sido siempre la joya de la corona municipal.

Esta subida, adelantada por ABC y confirmada por este medio, se producirá a pesar de que el alcalde, José María Bellido, la descartó en septiembre. Sin embargo, desde entonces ha ido admitiendo la posibilidad de un incremento de la tarifa en torno al IPC que finalmente será superior, ya que el índice previsto para el próximo año es del 3,5%. Esta subida de tarifas para 2024 colisiona con la política de rebajas fiscales en las tasas e impuestos que cobra directamente el Ayuntamiento y que han sido aprobadas por el PP desde su llegada a la Alcaldía de Córdoba en 2019.

Nuevo sistema tarifario

Entre las novedades que quiere impulsar Emacsa de cara a 2024 está la unificación en una sola ordenanza de las dos que hay en la actualidad (saneamiento y abastecimiento) y un incremento de los tramos para incentivar el ahorro. La premisa general es que pague más quien más consuma.

En la nueva ordenanza, el bloque 1 de consumo que hasta 2023 oscilaba entre los 0 y los 18 m3 por vivienda al bimestre, con un precio de 0,7930 euros, pasará a situarse entre el 0 y los 14 m3, con un precio de 0,8327 euros. El bloque 2, se situaría ahora entre los 14 y los 30 m3, con un precio de 1,0825 euros por m3; el bloque 3, entre 30 y 60 m3, 1,2907 euros por m3; y el bloque 4, más de 60 m3, 1,5405 euros por m3.

Así una factura tipo de 14 m3 al bimestre, incluyendo la cuota fija y las cuotas variables, es de 28,35 euros con las nuevas tarifas, frenta a 27,02 euros (tarifa 2020). Por tanto, el incremento de una factura de todo el ciclo urbano del agua para un consumo de 14 m3/ bimestre es de 4,92%, siendo la diferencia entre ambas de menos de 1 euro al mes. Con 1 céntimo de euro, la empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, pone a disposición de los cordobeses y se recogen después del uso para su depuración unos 5 litros de agua.

Bonificaciones en contrapartida

Como contrapartida a la subida, Emacsa quiere establecer más bonificaciones. En concreto se incentivarán rebajas de acceso al suministro de agua por el mínimo vital (pasa de 3 m3/mes a 4 m3/mes por habitante) y aumentan las personas beneficiarias de esta ayuda (se amplían los umbrales con relación al Iprem). Mejoran las bonificaciones a familias numerosas, jubilados o pensionistas y desempleados (un descuento del 50% que se aplicará hasta los 30 m3/mes en vez de hasta los 18 como se hacía hasta ahora).

Además se bonificará la cuota a quienes hagan el cambio a la factura digital (0,50 euros) y a los propietarios de patios, que tendrán una rebaja del 50% de la cuota variable al bloque 3º durante 12 meses renovable con la participación cada año en el concurso. Se mantiene la bonificación al 100% de la cuota de abastecimiento y saneamiento para contador de hasta 2,5 m3/h de caudal permanente, y habrá una ampliación de plazos para la renovación de trámites de las bonificaciones de 6 a 12 meses y un incremento de ayudas para comunidades que independicen el suministro. En concreto se establece una ayuda de 500 euros por cada vivienda (actualmente era de 240 euros).

Negativa del PSOE

El PP ha tratado de negociar con la oposición este incremento del precio del agua durante los últimos días. Sin embargo, el equipo de gobierno se ha encontrado con la negativa del PSOE, principal partido de la oposición, a sentarse ni siquiera a hablar si la subida era superior al 3,5%. "Le dijimos que no hablaríamos si su intención era subir por encima del IPC", asegura el portavoz socialista, Antonio Hurtado, "como nos hablaron de la inflación subyacente, le dije que no contarán con nosotros". El edil del PSOE lamenta que finalmente el alcalde "perpetre el manguerazo después de aprobar el basurazo” y que lo haga, además, empleando como indicativo la inflación subyacente. "El mantra de Bellido bajamos impuestos para ser una ciudad competitiva es pura mentira", afirma Hurtado que añade que el PSOE no aceptará que "la subida fiscal afecte al poder adquisitivo de la clase media y trabajadora, y mucho menos a los más humildes".