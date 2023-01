Este lunes 30 de enero se cumplen tres años de la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional del brote ocasionado por un nuevo coronavirus, el covid-19, procedente de China, que fue declarado por el comité de alertas del reglamento sanitario internacional. Tres días antes, pero aún no se preveía que se avecinaba una pandemia, en Andalucía ya se había constituido un comité de expertos para abordar este problema de salud pública, comité cuya portavoz era y sigue siendo la doctora cordobesa Inmaculada Salcedo, jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía.

En otro orden de cosas, y en el capítulo deportivo, «Nunca se sabe. No me atrevo a dar un pronóstico, porque en noviembre pensábamos una cosa por el camino otra y son las circunstancias de este convulso mercado para el Córdoba CF. No voy a mentir, no me lo esperaba». Así iniciaba su comparecencia Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo blanquiverde, sobre las menos 48 horas que aún restan de ventana invernal de fichajes, aunque el gaditano reconocía que «un equipo que va primero y que allá por noviembre o diciembre tuviéramos tantas peticiones de salir de jugadores» le pilló desprevenido. En cualquier caso, Juanito apelaba a tratar dichas peticiones «desde el plano individual», aunque también habría que añadir cuáles son reales, es decir, voluntad inicial de marcharse del Córdoba CF, y cuáles son forzadas por la propia entidad blanquiverde, en colaboración con los agentes de los futbolistas. Juanito las catalogaba, unas y otras, como «circunstancias».

Estos son los titulares de la tarde:

Córdoba ciudad

Deportes

Cultura

Provincia