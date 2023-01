Juanito, entre la crisis del Córdoba CF y el «convulso» mercado

«Nunca se sabe. No me atrevo a dar un pronóstico, porque en noviembre pensábamos una cosa por el camino otra y son las circunstancias de este convulso mercado para el Córdoba CF. No voy a mentir, no me lo esperaba». Así iniciaba su comparecencia Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo blanquiverde, sobre las menos 48 horas que aún restan de ventana invernal de fichajes, aunque el gaditano reconocía que «un equipo que va primero y que allá por noviembre o diciembre tuviéramos tantas peticiones de salir de jugadores» le pilló desprevenido. En cualquier caso, Juanito apelaba a tratar dichas peticiones «desde el plano individual», aunque también habría que añadir cuáles son reales, es decir, voluntad inicial de marcharse del Córdoba CF, y cuáles son forzadas por la propia entidad blanquiverde, en colaboración con los agentes de los futbolistas. Juanito las catalogaba, unas y otras, como «circunstancias».

Ratificación de Germán Crespo «Nos hemos dado cuenta de que en el equipo de Segunda RFEF, el año pasado, había jugadores que tenían contratos de ampliación por objetivos y cada vez más se quedaban sus contratos en el aire. Jugadores que no estaban teniendo una participación» protagonista en el actual Córdoba CF, reconoció Juanito, que quiso «transmitir la tranquilidad que sí tenemos desde dentro, porque lógicamente ruido fuera es normal en un club tan importante como el Córdoba CF y es normal que aparezca este ruido, pero nosotros tenemos las cosas muy claras», aseguró el director deportivo blanquiverde, que hizo una encendida defensa de Germán Crespo, al que ratificó en el cargo. Para Juanito, había que «recordar que hace bien poco que renovamos a nuestro entrenador, a alguno se le ha olvidado, y la apuesta por este entrenador es hasta 2026. Sería raro un movimiento con el entrenador», reiteró, aunque quiso decir que «no es que sea el que tenga las llaves del club, pero tiene un crédito muy grande que se ha ganado y lo agotaremos hasta límites insospechados». Por ello, el director deportivo del Córdoba CF apeló a la «tranquilidad, que dentro de dos días el mercado por suerte va a acabar y los que se queden saben que se van a quedar y esta crisis, que no la vamos a esconder, tanto de juego como resultados, acabará el miércoles», deseó. "Crisis de dos partidos" Juanito redujo esa crisis de juego «solo en los dos últimos partidos», en los que aseguró que el Córdoba CF «ha sido otro». «Ni ante Balona ni contra el Mérida, en muchos momentos del partido» estuvo el equipo tan mal como ante el Sanse o el Celta B, y era «un equipo fiable, defensivamente bien, con mucha pegada, con cuatro o cinco ocasiones por partido y solía resolver», recordó, pero «el día del Sanse estuvimos tan mal como ayer -por el domingo-, pero te coge el mejor equipo de la categoría», de estos momentos, el Celta B. «Antes, el mejor era el Ferrol, que tuvo una racha peor que la nuestra en juego y resultados, y todos los equipos pasan por rachas», reiteró Juanito, que explicó que «hay que aceptarla, asumirla y crecer» desde esa nueva realidad del conjunto blanquiverde. «Ha podido ser el runrún del mercado», una de las causas para esa crisis, «pero al final se han hecho más ruidosos en este tramo final. A día de hoy, cuando acabe el mercado, el grupo tendrá los mismos integrantes y cuerpo técnico, y son los que van a seguir para recuperar sensaciones y ojalá no tener que seguir hablando de esto», deseó el director deportivo del Córdoba CF. Juanito admite «un bajón muy grande en el juego» del Córdoba CF, aunque reitera que «han sido solo dos partidos, porque en 19 jornadas el equipo es reconocible», por lo que opina que «esta situación se va a revertir con el tiempo este, que terminan los fichajes y sabrán los jugadores que estén». «De hecho, hasta el mes de diciembre estamos genial», opinó el director deportivo blanquiverde. Cuando se le preguntó si no se arrepentía de no acometer alguna renovación en el período estival o de haber ampliado algo más el número de fichajes en verano, visto lo ocurrido ahora, en enero, Juanito aseguró que «no» se arrepentía. «Cuando hicimos la plantilla pensamos en lo que nos podían dar y ojalá tuviera el don del acierto con 24 jugadores, pero por estadística, si de 24 salen cuatro o seis jugadores hace que la media nos mantenga en la posición que queremos». Un mercado "atípico" «Es un mercado muy atípico. No está abierto para todos. Siempre hay jugadores que pueden tener una ‘tara’, unas circunstancias personales para que puedan salir de un equipo», argumentó Juanito sobre la ventana invernal. «Hasta ahora mismo hemos tenido cuatro centrales y ahora hay tres. Van entrando y saliendo jugadores. Hemos dejado que algunos jugadores salgan antes de cerrar el sustituto porque entiendo que algunos clubs se aferran a no soltar hasta que no llega el sustituto, pero si nos aferramos todos a eso no sale nadie», justificó Juanito, en referencia a Adri Castellano, pretendido por el Córdoba CF y al que la Ponferradina se resiste a darle salida por ahora. «Álex Bernal y José Cruz tenían circunstancias personales por su edad y lo que le ofrecían otros equipos», comentó Juanito, que separaba sus casos al de Adrián Fuentes, un jugador «en el que creíamos mucho», aseguró, pero «ha venido un club que ha apostado por él y ha dejado dinero en las arcas del Córdoba CF», argumentando que «aquí no tenía la participación necesaria para renovar el contrato». Y, finalmente, está Sergio Benito, «que le salió la oportunidad de Polonia», justificó. Entrando en el mercado, Juanito reconoció que hubo contactos con Florin Andone para incorporar al rumano a las filas blanquiverdes, «pero el jugador no se lo plantea y eso lo descarta». «Entiendo lo que es Florin para el cordobesismo, por eso mismo hemos sondeado al jugador y a su entorno para ver esa posibilidad hace ya tiempo, no estos últimos días de mercado, pero sus circunstancias personales hacen que eso sea inviable», zanjó. Pero el Córdoba CF busca ese tercer delantero, ya que «con la salida de Sergio Benito y de Adrián Fuentes , además de que Willy Ledesma tiene para tres semanas más de lesión», Juanito entiende que hay que incorporar un punto. Stefan Scepovic «no está hecho pero es un jugador que nos crea un especial interés». Además de Adri Castellano para el eje de la zaga, Juanito reconoció que «puede llegar» un extremo. «No cabe duda de que nosotros intentamos todo lo posible para darle las herramientas a Germán -Crespo-, al equipo, para que pueda utilizar todos los recursos necesarios para intentar pelear por la primera plaza», comentó el director deportivo. «Ese debe ser el objetivo ambicioso del equipo y no por esta mala racha empezar a pensar que ese objetivo está descartado», reclamó, para insistir después en que «es evidente que el objetivo real del equipo, mínimo, es estar en los puestos de play off tras comandar la tabla 15 de las 21 jornadas y, si cabe la posibilidad de agotar fichas, recursos, vamos a poner todos los recursos en manos de Germán», sentenció.