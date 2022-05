El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, ha arremetido contra el alcalde y su propio partido tras declarar hoy ante el juez por el denominado caso Infraestructuras, pues considera que "no hay delito" y además "el juez lo sabe". Por eso, Dorado cree que al final deberá ser restituido junto a su equipo, y en la decisión que tome el alcalde se verá su "catadura moral".

El caso Infraestructuras encabeza la crónica de actualidad esta tarde en Córdoba, y no es el único donde se palpa la tensión. En la Universidad, por ejemplo, asistimos este miércoles a acusaciones cruzadas entre los candidatos al rectorado. Si Julieta Mérida dice que Torralbo no está "jugando limpio" por enviar propaganda a través de cauces que no considera adecuados, su rival niega la mayor y le contesta que no enturbie el proceso electoral.

Estas son las noticias más destacadas de la tarde en Córdoba:

Córdoba ciudad

Provincia

Andalucía

Cultura

Deportes