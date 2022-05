David Dorado declara ante el juez en calidad de testigo por el 'caso Infraestructuras'

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, que ha eludido hacer declaraciones a su llegada a los juzgados, declara en calidad de testigo ante el juez que instruye la causa del conocido como caso Infraestructuras, aún en fase de diligencias previas. Además de él se espera también hoy la declaración del jefe de alumbrado, así como el encargado-capataz de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios públicos en funciones durante el año 2020. Dorado se ha limitado a comentar a los medios de comunicación que "lo que tenga que decir lo diré en su momento; ahora no es el momento".

El titular del juzgado número 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Laínz, trata de esclarecer si en la Delegación de Infraestructuras del Consistorio cordobés se cometieron irregularidades en contratos menores, tal y como señaló en su momento el Ministerio Fiscal y apuntó en su auto el juez al considerar que los hechos investigados hacían presumir la posible existencia de una infracción penal, en concreto posibles delitos de prevaricación administrativa para la contratación de servicios u obras, mediante técnicas de fraccionamiento de costes, y elusión de la competencia mediante selección inadecuada de posibles contratistas invitados a licitar; falsedad en documento oficial, así, como, en su caso, posible delito de malversación de caudales públicos.

De momento, solo están imputados la entonces coordinadora de la delegación (un cargo de confianza nombrado por el gobierno local y que fue cesada en noviembre del 2021) y un técnico municipal responsable de la unidad de mantenimiento de edificios y colegios públicos. Ambos ya han sido llamados a declarar por el juez. En dichas declaraciones, la coordinadora ha sostenido que a la hora de contratar seguía la opinión de los técnicos y señaló al entonces concejal del área, David Dorado, como responsable de la designación del funcionario también imputado.

La derivada política de este caso provocó en diciembre del 2021 que el alcalde, José María Bellido, ordenase el cese del hasta entonces concejal de Infraestructuras, David Dorado, de sus funciones en este área y que el edil fuera relegado a las labores de portavoz de su grupo municipal. El cese provocó la cuarta crisis de gobierno de este mandato y puso al frente de la delegación investigada a un nuevo concejal de Cs: Antonio Álvarez.

Curiosamente, la notificación del juzgado para que Dorado acudiese a los juzgados a declarar provocó hace unos días un episodio colateral en la oficina del Registro municipal. Las funcionarias encargadas del mismo fueron denunciadas por el edil al considerar que habían violado su intimidad al abrirle su correspondencia. Desde esta oficina se ha explicado que la misiva iba a nombre del "delegado de Infraestructuras" y que su trabajo consiste en registrar toda la correspondencia que llega a Capitulares.

Historia del caso Infraestructuras

El caso infraestructuras fue destapado a principios del 2021 por la concejala tristemente fallecida Amparo Pernichi, exdelegada de Infraestructuras en el anterior mandato. La edil de IU plantea públicamente su sospecha de que en una obra en la avenida de Libia para el cambio de luminarias se pudieran estar produciendo irregularidades como falsedad en documento público (se certificó el final de la obra antes de que hubiese acabado) y fraccionamiento del contrato. La sospecha resulta ser solo la punta de un iceberg que termina tomando forma de denuncia judicial, que elevan al Ministerio Fiscal para su estudio los grupos municipales de IU y de Podemos. El gobierno municipal mueve ficha entonces encargando un informe interno al titular de la Asesoría Jurídica Municipal, Miguel Aguilar, que hace un exhaustivo estudio de más de 40 contratos menores del área de Infraestructuras, es decir, todos los firmados en 2020. Las conclusiones de aquel informe confirman las sospechas de IU y Podemos: existen, a juzgar por el letrado municipal, indicios de delito por fraccionamiento, falsedad de documento público y prevaricación. Una de las claves de este informe es que observa que en varias ocasiones los letrados municipales habían advertido a los responsables del área de que se estaban fraccionando contratos para evadir su fiscalización.

Ese informe pasó a engrosar en junio el expediente abierto ya por la Fiscalía y fue fundamental para sus conclusiones: Anticorrupción concluyó que en los contratos analizados hay indicios de delitos. La fiscal ordenó entonces al juez decano la continuidad de la causa y apuntó ya a dos responsables sin perjuicio de que en el transcurso de la investigación pudiera afectar a terceras personas: por un lado señala al técnico municipal responsable de estos contratos y por otro lado, a la coordinadora general de Infraestructuras.

Es en este contexto, en verano del 2021, cuando David Dorado encarga a título individual una auditoría externa de una veintena de contratos del mandato anterior, es decir, en el periodo en que la delegación de Infraestructuras estaba en manos de IU. Dicha auditoría, que también está ya en poder de la Fiscalía pero sobre la que aún no se ha pronunciado, determina que se habrían producido irregularidades en la adjudicación de contratos menores y que se habrían inflado los precios de esas licitaciones. Entonces era otro técnico el que supuestamente se beneficiaba de la situación. El concejal de Cs indicó que con este movimiento (el encargo de una auditoria) demostraba su deseo de colaborar con la justicia, mientras que la oposición interpretó entonces que era tan solo una cortina de humo para no asumir responsabilidades. La causa está de momento en el juzgado de instrucción número 4 que instruye las diligencias previas y que determinará si se debe abrir o no jucio.