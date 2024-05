Denuncian una estafa de más de 2.000 euros a través de una llamada telefónica en Córdoba

Un cordobés, R. A., ha denunciado una estafa de más de 2.000 euros cometida a través de una llamada telefónica con la que los supuestos estafadores accedieron a algunos de sus datos. Según explica a este periódico el afectado, la persona que le llamó se identificó como asesor de una financiera con un conocido banco alertándole de una supuesta estafa. Esa persona aseguraba que alguien estaba intentando usar su tarjeta de cliente de una cadena dedicada a la venta de productos de electrónica para hacer pagos en una web de apuestas y le preguntaba si era él quien estaba haciendo esas operaciones.

«Yo, automáticamente, le digo que cómo sé que el fraude no son ellos, los que me llaman», explica R. A. Como respuesta, el supuesto estafador le dijo que entendía el recelo, pero «también me contó que iba a decirme mis datos personales para que me quedara más tranquilo». Nombre, apellidos, dirección, número de la tarjeta de crédito... Con todos esos datos contaba quien se encontraba al otro lado del teléfono. Eso, reconoce R. A., «me dio cierta confianza». Tras esto, le dijeron que iban a proceder a cancelar la tarjeta, para lo que necesitaban un código que le llegaría a su teléfono móvil, que finalmente les dio.

«A los pocos minutos me llega una compra de 1.300 euros, luego otra de 635 y luego otra más de 150», cuenta el afectado. Parte de la confianza en su interlocutor se la dio el hecho de que el SMS con el código le llegó a una cadena de mensajes de la propia financiera, no de un número desconocido.

Puesto en contacto tanto con la cadena de productos electrónicos como en el banco, R. A. no ha conseguido todavía que le den una solución a esta pérdida de dinero. Desde la atención al cliente de la tienda le comentaron que rellenara un formulario y enviara capturas de las compras. Desde la financiera, le dijeron que pusiera el asunto en manos de la Policía (algo que hizo inmediatamente) y que también le enviara los cargos.

Sin embargo, lamenta el afectado, desde el propio banco volvieron a ponerse en contacto con él para alertarle de que no podían hacerse cargo de la devolución del dinero «porque he incumplido mi contrato de dar datos personales a terceros dudosos». Él entiende que el problema lo tiene o la financiera o el banco, porque cree que es a través de estas entidades por las que el estafador pudo acceder a sus datos personales, es decir, «que mis datos se los han robado a ellos».

Delitos al alza

Este tipo de delitos son cada día más frecuentes, se lo confirmaron al denunciante cuando acudió a la Policía y lo corroboran también a este periódico fuentes de la Guardia Civil. En el Instituto Armado tienen el equipo @, creado en 2021, y que ya ha detectado varios delitos que tienen que ver con internet y con la suplantación de identidad o el robo de datos. El del familiar en apuros, el Business Email Compromise (BEC), el phishing, la falsa venta de vehículos de segunda mano, los timos al vender por internet, el robo de WhatsApp y el fraude consistente en una oferta de trabajo que supuestamente remunera por dar likes en YouTube son algunos de los delitos que se han investigado. Desde la Guardia Civil explican que la clave para evitar estos delitos está en la formación, aunque entre los consejos también destacan el mantener el software actualizado, contar con contraseñas fuertes o tener firma electrónica.

