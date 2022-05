Los turistas dan a Córdoba una nota de 8,9, la mejor de la serie histórica

Las cifras apuntan que Córdoba ha sido, junto con Cádiz, la segunda provincia andaluza mejor valorada por los viajeros. La primera ha sido Jaén, a la que han otorgado un 9,6. La comunidad autónoma ha recibido una calificación media de 8,6. En cuanto a los aspectos mejor valorados, el patrimonio cultural y los paisajes y parques cordobeses han obtenido un sobresaliente.

[Pulse aquí para ver el gráfico en máxima resolución]

Detrás aparecen la información y señalización turística, la limpieza, la atención y el trato, la relación entre el precio y el servicio, y el transporte público (autobuses, trenes y taxis), que también rozan el 9. No obstante, todos los elementos a calificar superan el notable y entre estos también se encuentra el alojamiento, la restauración, el ocio o la asistencia sanitaria.

Otro de los indicadores recogidos en la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía es el gasto medio diario de los viajeros, que entre los meses de enero y marzo ha sido de 76 euros, el segundo más elevado de los recogidos por la estadística, que se remonta al año 2006 en este caso. El mayor desembolso se produjo en el primer trimestre del 2010, cuando gastaron casi 79 euros diarios.

La información del IECA señala que este resultado ha sido posible después de que el gasto de los viajeros haya crecido un 22% en Córdoba en el último año. Así, en el primer trimestre del 2021 fue de 62 euros diarios y se redujo un 8% respecto al 2020, el año en que comenzó la pandemia de coronavirus.

La subida del gasto de los turistas anotada en Córdoba ha sido la más elevada de Andalucía. Los datos del IECA señalan que los viajeros invirtieron en la comunidad autónoma una media de casi 68 euros diarios, un 12% más respecto al primer trimestre del 2021. La provincia donde más gastaron fue Jaén, con una media de 83 euros diarios, pese a que la cuantía se ha reducido un 5% anual en ese territorio.

En cuanto a las características de los viajes realizados, los turistas permanecieron una media de 2,9 días en Córdoba, un 9% más anual, y esto la posiciona a la cola de Andalucía. Solo Jaén, con 1,9 días (un 4% menos que el año anterior) y Granada, con 2,7 días (un 20% menos) tienen peores resultados. La duración media del viaje en la comunidad autónoma fue de 5,6 días.

El 71% de los visitantes llegaron a Córdoba para disfrutar de unos días de ocio o vacaciones. Un 5% lo hizo por motivos profesionales, un 15% viajó a la provincia para visitar a familiares y un 9% viajó hasta Córdoba por otras causas.

Córdoba ha recibido durante el primer trimestre 331.916 turistas, lo que ha supuesto un aumento del 317% respecto al mismo periodo del 2021. Se trata de la tercera subida más elevada de Andalucía, después del crecimiento del 482% registrado en Huelva, hasta donde han llegado 351.555 visitantes, y lo ocurrido en Málaga, donde la cifra de visitantes ha aumentado un 327% hasta alcanzar 1.206.541 viajeros, una cuarta parte de los desplazados a la comunidad autónoma. La región ha atendido a 4.584.962 turistas, un 275% más anual.

La hostelería necesita 600 trabajadores

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Francisco de la Torre, afirma que el sector necesita alrededor de 600 profesionales y en torno a un 40% de ellos, de cocina. En este sentido, afirma que en mayo «se ha notado muchísimo» la falta de personal con la celebración de las cruces, los patios y eventos como las comuniones, y recuerda que las empresas ya contaban con estos trabajadores, pero a raíz de la pandemia de coronavirus, «con los expedientes de regulación temporal de empleo y los cierres, se han ido a otros sectores».

El Instituto de Estadística de Andalucía ha publicado este martes su Encuesta de Coyuntura Turística, que apunta a un aumento muy notable de la cifra de viajeros que llegan a Córdoba y a una mejora de la valoración que estos hacen de la provincia. Acerca de esta conclusiones, De la Torre señala que «a nivel nacional, se nos está reconociendo como destino gastronómico» y pone de relieve que Córdoba tiene denominaciones de origen «que nos diferencian», así como «magníficos profesionales». Junto a esto, subraya que «el patrimonio cultural es único».

Entre otras cuestiones, De la Torre destaca que «hay que hacer más promoción de la gastronomía» y alude a la importancia de la formación, señalando que «estamos esperando como agua de mayo la escuela de hostelería».

De su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Félix Serrano, confirma que la actividad turística «está siendo muchísimo mejor» que en los ejercicios precedentes y recuerda que no es comparable, dado que el 2020 y el 2021 estuvieron fuertemente impactados por la pandemia de coronavirus.

A pesar de esto, apunta que «en el mes de mayo no está funcionando la reserva de última hora. Las ocupaciones del primer fin de semana de patios y de las cruces no han sido lo esperado. No ha habido la ocupación de los años anteriores a la pandemia. Estamos un 15% por debajo del 2019», precisa.

En cuanto al resultado de la encuesta, comenta que «lo que nos extraña es no ser los primeros» de Andalucía en la calificación de los turistas, ya que Córdoba está por detrás de Jaén, con un 8,9. «Los viajeros se van contentos. La ciudad tiene cuatro patrimonios de la humanidad, es muy cómoda para pasear y la planta hotelera y de restauración es muy buena», reivindica.