Todas las personas que componen la candidatura de Manuel Torralbo, aseguran, "respetan y cumplen la normativa vigente, y reafirman su compromiso con la ética que debe presidir cualquier proceso electoral universitario". En este sentido, indican que "se ha venido incentivando y se incentivará la participación libre del estudiantado, que históricamente ha mostrado poco interés en el proceso electoral más relevante de la Universidad, sin que se hayan tomado medidas correctoras desde el equipo de gobierno". Por el contrario, destacan, "se ha aprobado un calendario electoral apresurado y se ha desechado la opción del voto electrónico, dificultando la participación de toda la comunidad y, especialmente, de los estudiantes".

Consideran que el mensaje al que se alude en la reclamación de la candidata Julieta Mérida (* se adjunta al final de este texto) "responde a las numerosas quejas que viene manifestando el estudiantado en los últimos días, por la proliferación de presiones y situaciones incómodas que se han sucedido en algunas clases". Ante esta situación "impropia de la academia", afirman que les hubiera gustado "poder acudir a la Defensoría Universitaria, que es quien debería intervenir para atajar este tipo de prácticas, pero se encuentra sumida en una situación insólita". (El defensor universitario de la UCO es el profesor Miguel Agudo, que forma parte de la candidatura de Julieta Mérida).

Respecto a las acusaciones vertidas, señalan que les gustaría aclarar que "en ningún caso ha sucedido nada diferente a una comunicación entre algunos miembros del profesorado y sus estudiantes por los cauces habituales".

Entendiendo el nerviosismo que en ocasiones traen aparejados los procesos electorales, hacemos un llamamiento a no enturbiar las elecciones, ya que, en última instancia, es siempre la institución y la comunidad universitaria quienes se ven afectadas por ese proceder.

(*) Correo al que alude la reclamación de la candidata Julieta Mérida enviado por el coordinador de la campaña de Manuel Torralbo al estudiantado:

En Córdoba a 11 de mayo de 2022

Estimadas y estimados estudiantes:

Como seguramente sabéis, el próximo jueves 19 se celebran las elecciones al Rectorado de nuestra universidad. Me gustaría aprovechar este mensaje para comentaros algunas cuestiones que a veces pasan desapercibidas.

La primera de ellas es que en estas elecciones todas las y los estudiantes tenéis derecho a votar, y vuestro voto será trascendental para el resultado final, que determinará los próximos 4 años en la UCO. Dicho esto, lo más importante es que participéis, que os informéis, que seáis críticas y críticos, y que comprobéis qué proyectos, programas y equipos representan mejor la universidad que queréis. No me parecería nada correcto señalar a quién deberíais o no votar según mi criterio, porque os respeto como personas adultas que sois. No creo que sea ético que un profesor o profesora que tiene que evaluaros os ponga en semejante compromiso. En nuestra universidad el voto es libre y secreto, y, sea cual sea vuestra decisión, será la acertada. Aquí os dejo las webs de las dos candidaturas para que podáis informaros de todo:

Manolo Torralbo: https://laucoqueviene.es/

Julieta Mérida: https://julietaahora.es/

Me encantaría que en estas elecciones hubiera una gran participación del estudiantado, para que vuestra voz sea mucho más escuchada que hasta ahora.