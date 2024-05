Expertos y aficionados plantean un cambio de modelo de Feria Taurina

¿Hacen falta más espectáculos para que la gente vaya a los toros en Córdoba o hace falta que la gente vaya a los toros para que haya más espectáculos? Es la pregunta que se hicieron este jueves cinco expertos y aficionados a la tauromaquia convocados en una mesa de redacción por Diaro CÓRDOBA para analizar esta realidad en el hotel Eurostars Palace. La conclusión es clara: hay que mantener un profundo debate sobre el actual modelo de la Feria Taurina de Córdoba.

Ellos apuntan hacia un posible cambio de fecha, un aumento del número de espectáculos a lo largo del año o la promoción en la provincia. Precisamente, debatir es lo que hicieron Manuel Vázquez, presidente de la tertulia taurina El Castoreño; Agustín Jurado, jefe de comunicación del Cabildo Catedralicio; Rogelia María Luque, jefa del grupo operativo de la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía; y Antonio J. Rodríguez, magistrado y académico de la Real Academia de Córdoba, con la moderación de Francisco Gordón, coordinador de la Fundación Toro de Lidia.

El concepto de Feria

"Creo que hay que hacer una reflexión tranquila, profunda, serena sobre el modelo de feria", apuntaba Jurado para abrir un diálogo rico en ideas. A su parecer, Córdoba debería pararse a responder qué toros quiere. En su opinión, uno de las decisiones a plantear es el cambio de fecha.

Para Vázquez, que la Feria de Nuestra Señora de la Salud esté en El Arenal y que coincida en tiempo también influye en la afluencia al coso. "Lo que pasa es que considero que es complicado cambiarla de sitio. No debe ser fácil, como tampoco es fácil cambiar la fecha de los festejos", apostilla.

Explicaba Antonio J. Rodríguez que la gente "va a los toros como un acontecimiento", pero que "el concepto de feria como suma de festejos empieza a no tener sentido". Tampoco cree que el sábado feriado sea el mejor día. El académico echa un vistazo atrás y recuerda que "Córdoba no siempre ha tenido grandes ferias en número de festejos. Y no pasaba nada. Lo que sí ha tenido Córdoba es que se han hecho especáculos durante el año". Eso, a su parecer, es lo que falta.

Manuel Vázquez, Rogelia Luque, Francisco Gordón, Antonio J. Rodríguez y Agustín Jurado, durante la mesa redonda de Diario CÓRDOBA. / AJ González

La afición

"Yo he vivido aquí en Córdoba cinco festejos y era penoso, era penoso mirar y que no había gente", lamentaba Rogelia Luque. "Si quitamos suspensiones, este es el año que menos festejos mayores hay", señaló el magistrado, aun teniendo "capacidad" y una importante hornada de "toreros cordobeses mayores, intermedios y novilleros".

Aunque todos los expertos coincidieron en la necesidad de hacer afición, Manuel Vázquez achaca el problema de los graderíos vacíos a la singularidad de Córdoba. La ciudad "tiene que quitarse los complejos" y "no debe compararse".

El presidente de El Castoñero, quien vivió la mitad de su vida en la capital hispalense, ahonda en la cuestión y destaca que Sevilla, además de tener más habitantes en la ciudad, cuenta con municipios grandes que suman población y afición. "Vamos a mirar a la provincia", añadía Antonio J. Rodríguez. A la palestra salieron nombres de localidades como Lucena que "está como loca por dar toros", Montoro o Pozoblanco, donde la tauromaquia concentra a un buen número de aficionados.

La apuesta de Román

Con la feria de este año en el horizonte más cercano, Rogelia Luque deseó "que salga bien", "lo más importante es que a los que ya están podamos todos verlos". "Lo que me produce más emoción es ver a Ortega", comentó Agustín Jurado. Pese al debate, Antonio J. Rodríguez reconoció que la Feria tiene a tres de los cuatro nombre que quería ver: Román, Roca Rey y Ortega. Echa en falta a Finito, que nunca le sobra en un cartel. Sin duda, la gran apuesta es Román. Así lo destacó el académico, quien dijo del novillero que "se ha echado a la espalda a la feria y tiene que responder".

Lo que a uno le emociona a otro le produce "vértigo". "Hacer recaer a un novillero, que tiene un bagaje muy corto todavía, muchas condiciones, pero un bagaje muy corto, esa responsabilidad es un riesgo no para el novillero, que también, que puede morir de su propia envoltura, sino para Córdoba", expresó Jurado.

Sin olvidarse de un "catedrático" como Juan Serrano, Manuel Vázquez no pasó por alto la ausencia de otros cordobeses como Julio Benítez o Lagartijo. Con todo y eso, el experto sentenció que "las ganaderías están bien" y mostró su deseo de que "le saliera un toro complicado a Roca Rey, que es donde da su máximo, y a Ortega. A los dos. Y a Morante". Puestos a pedir, también pidieron que el tiempo dé una tregua esos días.