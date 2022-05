La dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha propuesto la celebración de dos debates entre los candidatos y candidatas a la Presidencia de la Junta los días 6 y 13 de junio, al comienzo y el final de la campaña electoral para los comicios autonómicos del 19-J.

La propuesta está incluida en el plan de cobertura de Canal Sur Radio y Televisión para las próximas elecciones andaluzas y la ha dado a conocer este miércoles el director general de la cadena autonómica, Juan de Dios Mellado, en la reunión del consejo de administración del ente público.

La propuesta ha sido comunicada también a los partidos políticos con representación parlamentaria para que expresen su opinión sobre la conveniencia o no de estas fechas, incluido Adelante Andalucía, que no cuenta con grupo parlamentario, ya sus representantes son diputados no adscritos.

De acordarse definitivamente la propuesta, a los dos debates acudirían los candidatos Juanma Moreno (PP); Juan Espadas (PSOE) y Juan Marín (Ciudadanos), así como las candidatas Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

Según la RTVA, Canal Sur Televisión ofrece dos debates en cadena con los/as candidatos/as a la Presidencia de la Junta de Andalucía por parte de las fuerzas políticas que consiguieron representación en el 2018 y se celebraría a las 21,30 horas de los lunes 6 y 13 de junio con un formato similar al de anteriores citas electorales.

Los debates se emitirían simultáneamente por Canal Sur Radio, la plataforma CanalSurMas y Canal Sur 2 con traducción al lenguaje de signos.

También ofrece la grabación y posterior emisión de ocho debates en sendas desconexiones provinciales, uno por cada provincia andaluza, a los que se invitaría a candidatos/as de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Andalucía, cuya emisión sería el viernes 10 de junio.

Además, el ente público oferta a los partidos entrevistas de 30 minutos a los/as candidatos/as a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que se emitirían en horario prime time tras el informativo Canal Sur Noticias 2 y se celebrarían los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de junio.

Este plan de cobertura deberá contar con el visto bueno de la Junta Electoral de Andalucía antes de su aprobación definitiva en el consejo de administración de la cadena autonómica.