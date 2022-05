El gobierno municipal afirma que el pacto de PP y Cs "se mantiene sólido"

El gobierno municipal de Córdoba ha reivindicado este miércoles la solidez del pacto entre PP y Cs, después de que David Dorado, portavoz del grupo municipal de la formación naranja en el Ayuntamiento de la ciudad y ex delegado de Infraestructuras, haya arremetido contra el alcalde, José María Bellido, y contra su propio partido tras declarar ante el juez por el caso Infraestructuras.

Entre otras afirmaciones, David Dorado ha afirmado ante los medios de comunicación que "habrá que ver la catadura moral del alcalde" y ha avanzado que "tendrá que restituir mis puestos" y "los de mi equipo" si finalmente la Justicia no confirma las presuntas irregularidades detectadas en contratos del área de Infraestructuras. También ha lamentado que "no me he sentido apoyado ni por mi propio partido" en esta situación.

A través de un comunicado, el gobierno local ha descartado valorar el proceso judicial abierto y ha reivindicado que "ha actuado y va a seguir actuando con absoluta unidad en el proceso; adoptando los pasos por consenso y desde los principios de la transparencia y la colaboración con la justicia".

Después de que David Dorado haya señalado que en el Consistorio se está obstaculizando la investigación judicial iniciada a raíz de la denuncia que él mismo interpuso relativa a contratos realizados entre los años 2016 y 2020 en la unidad de alumbrado público, desde el gobierno local han asegurado que "solamente se actuará para colaborar con todo aquello que se nos pida desde las instancias judiciales y siempre a través de la representación procesal municipal".

Además, han subrayado que "respetamos las decisiones y actuaciones judiciales, y no vamos a realizar ningún comentario al respecto. Tampoco a las declaraciones que se puedan producir en torno a ese procedimiento abierto". Por último, como se ha referido más arriba, han destacado que "el gobierno municipal tiene la responsabilidad de seguir trabajando con absoluta normalidad gracias a un pacto de gobernabilidad que se mantiene sólido".