La Gerencia Municipal de Urbanismo ha sacado adelante este miércoles el presupuesto que manejará para este año, en el que dispondrá de casi 14 millones de euros para invertir, sin contar los 19,3 millones que arrastra de remanentes, es decir, dinero previsto en ejercicios anteriores y no gastado, por lo que no hay grandes sorpresas y las cuentas tendrán un carácter continuista, primando las zonas verdes y la urbanización de los terrenos de La Rinconada en los que se levantará la base logística del Ejército de Tierra. El presupuesto, de 25,4 millones, ha prosperado gracias a los votos del equipo de gobierno formado por PP y Cs, al que se han sumado los de Vox, mientras que los grupos de izquierda (PSOE, IU y Podemos) han optado por abstenerse.

Por cantidades, la partida más cuantiosa es la prevista para juntas de compensación, es decir, comunidades de propietarios de terrenos en las que participa Urbanismo, que asciende a 5,2 millones que servirán para impulsar la urbanización de La Rinconada y de un nuevo barrio, el de Huerta de Santa Isabel Oeste, que aparece por primera vez en los presupuestos de Urbanismo. El organismo municipal prevé también destinar dinero al plan de las Margaritas (MA-5), el que se ubica junto a la avenida de Trassierra, que será ampliada, y en la urbanización que se lleva a cabo en la parcela del Puente del Arenal (RG-2). A ese dinero se suman 3 millones no gastados en La Rinconada y plasmados en las cuentas del 2021.

El Parque del Canal, que está a la espera de las obras que transformarán las 10 hectáreas de la avenida de la Arruzafilla, afectadas por el primer tramo de ronda Norte de la Junta, contará con 2,4 millones más los 655.717 plasmados en el 2021. El Parque de Levante, por su parte, dispondrá de 2,1 millones para seguir interviniendo en sus 30 hectáreas (ahora se trabaja en la replantación de árboles en la zona central) más los 726.348 de remanentes. Las otras partidas contempladas son los 1,1 millones para el puente de Encinares de Alcolea, cuyo proyecto ha sido aprobado y que, además, tiene 200.000 más de remanentes; los 380.000 euros previstos para el antiguo cuartel de Lepanto, que albergará la Casa de la Solidaridad, que se encuentra en la fase de redacción del proyecto; los 250.000 euros para la Sala de las Artes del Parque Fidiana, de la que acaba de salir a concurso la redacción del proyecto; los 200.000 para actuaciones en la vía pública; y los 120.000 para un edificio público municipal (que cuenta con 86.700 de sobrantes del 2021).

Las expropiaciones en La Calahorra, se retoman

Aunque la partida es pequeña, tiene su importancia porque supone retomar un proceso expropiatorio que lleva años parado y que ha tenido propuestas distintas en función de quien gobernara cada mandato. Se trata de la unidad de ejecución SS-4, la que transformará el entorno de La Calahorra con una gran plaza y un museo, el de Bellas Artes (que desapareció hace años de los planes del Gobierno central), y que necesita la adquisición de bares y viviendas de la zona. Para expropiaciones hay en el presupuesto 207.297 euros. Más del doble, 482.533, hay plasmado para lograr una parcela del plan SS-5, en el barrio del Guadalquivir. Para otra expropiación, en San Juan de Palomares, las cuentas recogen 458.064 euros, mientras que para la consecución de suelo para el nuevo acceso a las Quemadas, hay 465.000 euros, y para obtener la casa número 1 de Aben Mazarra, hay 66.000.

Lo que queda de remanentes

Dentro de los 19,3 millones de remanentes que se arrastran de ejercicios anteriores, hay dinero, además de para los parques del Canal y de Levante, para la sala museística de Caballerizas (1,1 millones) y para la recuperación del camino de la Alameda del Obispo, el que unirá Medina Azahara con el Alcázar, para los que en el 2022 no se contemplan partidas nuevas. Los remanentes incluyen además la rehabilitación de la casa número 5 de San Agustín (395.080), El Patriarca (83.895), las obras del nuevo acceso a Las Quemadas (1,4 millones), la instalación de sombras sobre las vías del ferrocarril en la carretera de Palma (316.511), la restauración de la muralla del Marrubial (325.000), el aparcamiento de Vallellano Puerta de Córdoba (100.000), obras en Mirabueno (27.765), la primera fase de la rehabilitación de Regina (275.000), la remodelación del recinto ferial de El Arenal (115.593), la ampliación de la carretera de Trassierra (1,8 millones), el puente de Encinares de Alcolea (200.000), el acceso occidental a Orive (81.582), el estanque de la calle Cairuán (150.000), y la plaza de los Olivos Borrachos (200.000).

En esta lista entran también los 1,4 millones para reparar el centro cívico de El Higuerón. Además, la remodelación de la piscina del camping, de la calle Santos Mártires y de Gran Vía Parque continúan en el presupuesto en el apartado de remanentes con los 50.000 plasmados en el 2021 y no empleados. Lo mismo ocurre con cantidades contempladas para las expropiaciones de Costanillas-Hornillo (435.070), Marrubial (un millón) y para obras de urbanización en Villarrubia (295.799) y Mirabueno y ronda Norte (2,3 millones).

Una subida del 2% para el personal

El presupuesto de Urbanismo contempla una subida del 2% para el personal, recoge un incremento del sueldo del gerente equiparable al de los gerentes anteriores, mantiene las partidas para mejoras sociales (ayudas a la discapacidad y a los estudios) y prosigue con el proceso de amortizar plazas vacantes de personal laboral para convertirlas en puestos de funcionarios. Así, se pasa de 54 plazas de funcionarios en el 2021 a 58 y de 93 de personal laboral a 89. En total, el organismo municipal contará con 147 empleados. Con el paso dado en el consejo de este miércoles, además del presupuesto, se aprueba la plantilla y amortizar una plaza vacante de oficial administrativo de régimen laboral y su creación como funcionario y otra de licenciado en Derecho.

Las cifras

El presupuesto de 24,8 millones de gastos e ingresos para el 2022 es un 5% inferior al del 2021, cuando Urbanismo dispuso de 26,7 millones y logró la cifra más elevada de los últimos nueve ejercicios. En el 2007 el presupuesto ascendía a 47,6 millones y a partir de ahí fue decreciendo hasta tocar fondo en el 2015 con solo 13,6 millones.

Dentro de esa cantidad de 24,8 millones, destacan los 13,7 millones para inversiones reales, cifra un 8,17% inferior a la del 2021 (14,9). En el 2007 las cuentas de Urbanismo plasmaban 33,7 millones pero a partir de ahí las cantidades fueron menguando año tras año hasta llegar a su cifra más baja en el 2015 con solo 1,8 millones. A partir de ese momento, las cantidades consignadas fueron en aumento, aunque este año bajan levemente en relación al pasado.

Si a a los 13,7 millones se le suman los 19,3 de remanentes, el dinero total para invertir asciende a 33,1 millones. En cuanto a los gastos de personal, apenas varían, quedándose en 9,3 millones, mientras que bajan un 2% los corrientes. Respecto a los ingresos, no habrá variación en las transferencias corrientes (10,7 millones) y caerán un 25% las de capital ( de 13,2 millones a 9,8).

Según el avance de la liquidación del 2021, de los 14,9 millones para inversiones reales ese año, a los que se sumaron 33,6 por modificaciones de crédito, resultando un total de 48,5 millones para ejecutar proyectos, se han gastado solo 7,6 millones, lo que supone el 15%.

El informe de Intervención, de nuevo crítico

El informe de Intervención repite objeciones al presupuesto realizadas ya en ejercicios anteriores, entre ellas, la falta de un fondo de contingencia para imprevistos dotado adecuadamente y que las inversiones carecen de fichas explicativas de los proyectos. Sin embargo, el apartado que más críticas recibe es el de personal. Entre sus conclusiones está que el presupuesto carece de cuadro comparativo del anexo de personal y plantilla entre el 2021 y 2022; que no se está utilizando de manera correcta el concepto de vacante y "carece de sustento legal", ya que estas plazas están ocupadas por personal con contratos temporales que "hubieran devenido en indefinidos no fijos en fraude de ley"; que se introducen modificaciones "de forma irregular" en determinadas plazas y en las retribuciones "sin seguir el trámite legal preceptivo" (en este sentido, incide en que no se puede modificar el contenido de un puesto y su consignación presupuestaria sin cambiar la relación de puestos de trabajo y sin acuerdo plenario); y que "no consta acreditación alguna de actuaciones seguidas" para "solventar la situación irregular en la que se encuentra la práctica totalidad del personal de la GMU a pesar de las advertencias reiteradas".