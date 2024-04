El violinista cordobés Paco Montalvo pone en pie al Teatro Real en un debut histórico

El violinista español Paco Montalvo ha debutado en el Teatro Real de Madrid, ante un público abarrotado y completamente entregado al arte del violín, a la magia del flamenco y al Alma del Violín Flamenco. Hace ya años, que el cordobés se ha convertido en un referente internacional del violín. Con el que mezcla música clásica y flamenco. Ahora, se erige como una de las figuras más destacadas del panorama musical español. “Tocar en el Teatro Real ha sido un sueño cumplido, poner en pie a un Real varias veces no es fácil de conseguir y sin duda es algo inolvidable para cualquier artista”, asegura Montalvo.

Debut histórico en el Teatro Real de Madrid

Habiendo conquistado ya más de medio mundo, Paco Montalvo ha triunfado en el Teatro Real de Madrid, una de las salas más importantes de España y ópera nacional de referencia, por excelencia. En El Real y con aforo completo, ha presentado un nuevo espectáculo: Grandes Clásicos 2.0. Un público al que ha puesto en pie en varias ocasiones y que no ha escatimado en largas ovaciones.

En las tablas del Real se ha rendido homenaje a la alta cultura y a la cultura española, en especial. De Tchaikovsky o Mozart a Paco de Lucía y Albéniz. Montalvo ha regalado al público, emocionado, un viaje por sus orígenes: Córdoba y el flamenco; a través, siempre, de su hipnótico violín. Las melodías clásicas han contrastado con rumbas propias del músico andaluz como La Calleja del Pañuelo, una alusión a su ciudad natal. O, rumbas versionadas como la del tango del gran Carlos Gardel como Por una cabeza.

Un cuadro flamenco completo ha acompañado a golpe de palmas, bailes y la fuerza de la guitarra española a la música de su icónico violín, un Nicolo Amati de 1660. Han estado con Montalvo en su histórico debut en El Teatro Real la bailaora Irene Olvera; los músicos: Jesús Gómez, a la guitarra flamenca; Miguel Santiago, a la percusión; Carlos Romero, con el contrabajo. Y, los palmeros: Daniel Morales, Jorge del Pino y Fran “El Califa”.

La puesta en escena que presenta Paco Montalvo derrocha pasión y elegancia a partes iguales. “El flamenco es un cuadro en el que se crea arte y magia. Sin todas las piezas que lo componen es muy difícil entenderlo. Y, con eso, he querido ser además de respetuoso, innovador. Reuniendo sobre el escenario todos los elementos que hacen del flamenco algo único y especial. Para hacer que mi violín violín cante”.

Paco Montalvo, en el escenario del Teatro Real de Madrid. / CÓRDOBA

Una carrera estelar

Paco Montalvo debuta como solista en la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española con solo 12 años, en Madrid. Su carrera como solista arranca pronto, y con 18 años le llega la oferta de actuar en el mítico Carnegie Hall de Nueva York. Convirtiéndose en el violinista más joven del siglo XXI en subir a su escenario, un hito que, reconoce, aún le cuesta digerir. “Ser el artista más joven en tocar en la sala principal del Carnegie Hall ha sido algo que he aprendido a valorar con el tiempo. Es un sueño y una experiencia de las que no se olvidan y que, sin duda, me ha abierto muchas puertas. La magia y energía que desprenden las tablas de semejante teatro es algo inexplicable”. Paco Montalvo enseguida se consagró como una de las referencias españolas de la música y del flamenco. Tal y como lo avala la crítica internacional.

Montalvo ha pasado por las escuelas de música más destacadas del mundo para labrarse el título que se tiene merecido: ser uno de los mejores violinistas contemporáneos. La importancia de la formación musical, para el cordobés “fundamental”, es clave si queremos entender su carrera. “Para romper las reglas y crear otras nuevas tienes que conocer las existentes. Cuanto más deformas, cuanto más conoces, cuanto más aprendes… más puedes crear e innovar. Se necesitan herramientas para poder expresarse.”

Montalvo ha actuado en más de 30 países hasta la fecha y ha mostrado su arte en conciertos ante 15.000 espectadores en Francia, o 12.000 espectadores en México, y espera batir récords con la presente gira, que le ha llevado ya por los principales escenarios de la geografía española.

Más sobre Paco Montalvo

Montalvo, originario de Córdoba, descubre el violín a una edad muy temprana gracias a la influencia de su padre, su primer maestro. Como buen andaluz, el flamenco corre por sus venas; y, pronto, decide unirlo a su gran pasión: el violín, especialmente ligado a la música clásica. De ahí nacerá el género del que es precursor y referente. Con 6 años ofrece su primer recital, con 12 se estrena en la Orquesta Sinfónica de RTVE y con 18 debuta en la gran manzana.

A sus 31 años, Paco Montalvo ha recorrido ya más de medio mundo. Tras el éxito de Alma del Violín Flamenco, Paco regresó con la gira internacional, que empezó el 16 de diciembre de 2023 en Barcelona y que está recorriendo más de 13 ciudades con citas muy especiales: el Teatro Cervantes de Málaga o Milán. Además del Teatro Real de Madrid, donde hacaba de presentar “Grandes Clásicos 2.0” en un debut histórico.