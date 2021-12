Rafi Crespín se enfrenta este sábado a su primera gran prueba de fuego como secretaria general del PSOE de Córdoba, con la designación de la ejecutiva provincial que la acompañará los próximos cuatro años al frente del partido. Los socialistas cordobeses llegan a su 15º Congreso Provincial, que se celebra en Baena, con una unidad por la que nadie daba un duro hace unos meses y que hoy se han atrevido incluso a poner en el eslogan del cónclave: La fuerza de la unidad. El trabajo realizado por la llamada tercera vía, Iniciativa para construir el futuro del PSOE en Córdoba, ha cuajado en un proyecto capaz de aunar a sanchistas, antiguos susanistas y a quienes ya se enfrentaron al entonces secretario provincial, Antonio Ruiz en el último congreso, con un crisol de nombres que van desde José Antonio Ruiz Almenara a Teba Roldán, pasando por Paco Pulido, Rafael Llamas, Alberto Mayoral o Isabel Ambrosio.

Discreción versus nervios

Con todo, la discreción y el hermetismo con la que la también secretaria del grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados ha trabajado estos días para moldear su equipo hacen imposible aventurar si la cita congresual será un éxito rotundo y la puesta de largo oficial de esa unidad --son varios los que están con nervios y la mosca detrás de la oreja porque solo haya quinielas y no certezas para la secretaría de Organización--, o si la votación de los órganos provinciales prevista a las 21 horas se retrasará y tensará la máquina como ocurrió en el anterior congreso. En aquella ocasión, Antonio Ruiz tuvo que sudar la camiseta en el congreso de Lucena y debatir hasta altas horas de la noche precisamente con quien le ha terminado sucediendo, Rafi Crespín, a la que colocó como secretaria de Organización, mientras que reservó para quien de verdad ejerció como número 2, Lola Amo, el papel de secretaria de Política Municipal. En Baena no está prevista la intervención del secretario provincial saliente y presidente de la Diputación, que dio un paso atrás en octubre al renunciar a sus aspiraciones a la reelección. También lo hizo la tercera aspirante a la secretaría, la concejala del Ayuntamiento de Córdoba Carmen Campos, por lo que finalmente no ha habido que celebrar primarias y la proclamación de la secretaria provincial fue automática.

El congreso del PSOE contará con la asistencia de 265 delegados, 204 de ellos con derecho a voto. Se espera, por la mañana, las intervenciones del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, y el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas. Con la celebración de los cónclaves para elegir a las nuevas ejecutivas provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla (el resto de provincias lo hicieron el fin de semana pasado), el PSOE andaluz cerrará este fin de semana su proceso congresual e inicia su camino para recuperar la Junta de Andalucía.

al igual que las del secretario general de UGT en Córdoba, Vicente Palomares, la secretaria general de CCOO en Córdoba, Marina Borrego. Precisamente, Crespín ha creado una nueva secretaría de Relaciones Laborales y Sindicales, para profundizar en la unión con los sindicatos de clase, al frente de la cual estará el pozoalbense, Juan Jurado. Este nombre y el del próximo presidente del PSOE de Córdoba, Francisco Pulido, han sido las dos únicas designaciones desveladas antes del cónclave.

Tras la pausa para la comida llegarán las comisiones y la votación de los órganos provinciales. La proclamación de estos órganos está prevista para las nueve de la noche, aproximadamente, y la clausura correrá a cargo de Ángeles Férriz, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.

PSOE de Baena

La secretaria del PSOE de Baena y diputada por Córdoba, María Jesús Serrano, ha subrayado en la rueda de prensa previa al congreso que el sábado será "un día histórico" para la formación de izquierdas, que por primera vez tiene una mujer al frente. Serrano agradeció a Crespín la elección de Baena como sede del encuentro y espera que sirva de acicate para que el PSOE recupere la Alcaldía de Baena "en manos de un pacto de perdedores y del rencor", dijo. Asimismo, la secretaria general del PSOE de Baena indicó que el reto de este congreso es "avanzar fuertes y unidos" y generar "un proyecto de ilusión para que los cordobeses sigan confiando en el PSOE".

Un congreso, en nivel 1

Por un día, el evento se ha librado de la obligatoriedad de que los participantes tengan que presentar el pasaporte covid. En cualquier caso, la delicada situación sanitaria obliga a los organizadores del congreso a extremar las precauciones, por lo que en los Salones Espartero de Baena se han implantado --según la organización-- con minuciosidad todas las medidas de seguridad necesarias para evitar posibles contagios por covid: el edificio dispone de grandes puertas y ventanales para poder ventilar en todo momento, se repartirán mascarillas a los asistentes, no faltarán los dispensadores de gel hidroalcohólico, habrá personal específico dedicado a garantizar que se respeten las distancias de seguridad e incluso se instalarán medidores de CO2 para controlar continuamente la calidad del aire.