El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, no optará a la secretaría general del PSOE de Córdoba en el congreso que se celebrará el próximo mes de diciembre en aras de conseguir la unidad y la fortaleza del partido en la provincia, según un comunicado remitido a los medios de comunicación. Este comunicado se conoce cuando no ha pasado ni un día de que la secretaria general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Rafi Crespín, anunciara, que presentará su candidatura a la secretaría general del PSOE cordobés.

Ruiz considera que "es el momento para conseguir que la unidad del partido que se ha logrado en Valencia en el último congreso federal y que reclama el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, sea también una realidad en la provincia de Córdoba".

Antonio Ruiz ha resaltado que lo importante en este momento es "construir un proyecto desde la fortaleza y la solidez, un proyecto en el que estemos todos y todas y en el que la lealtad y el esfuerzo sea la seña de identidad de nuestro partido". Ante el escenario congresual que tenemos a la vista "considero que desde la lealtad más absoluta a Juan Espadas mi decisión tiene que ser no optar a la secretaría general, aunque seguiré trabajando sin descanso, como hasta ahora, para que el PSOE de Córdoba sea un partido fuerte, sólido y cohesionado, que se preocupa por la calidad de vida de la ciudadanía que debe ser nuestro único objetivo".

"La persona que ostente la secretaría general contará con todo mi apoyo, mi lealtad y trabajo porque lo importante es el proyecto, nuestras siglas, nuestro partido, y en ese barco estamos toda la militancia socialista", ha indicado. Antonio Ruiz ha querido mostrar su agradecimiento a todas las personas con las que ha trabajado codo con codo en los cuatro años que ha estado al frente de la secretaría general y su respeto y reconocimiento a toda la militancia de la provincia que con su trabajo y esfuerzo han hecho que el PSOE en Córdoba sea la primera fuerza política en la provincia.

"Este trabajo ha conseguido que el PSOE en Córdoba, con la dirección provincial actual, haya ganado las cinco convocatorias electorales (autonómicas, dos generales, europeas y municipales) que han tenido lugar, y es el mismo trabajo que debe imperar", según Ruiz, "para afrontar desde la unidad los retos electorales que tendrán lugar próximamente".

Declaraciones en septiembre

A principios de septiembre, antes del Congreso Federal de Valencia, Antonio Ruiz reiteraba su intención de presentarse a las primarias y ya aseguraba que no le sorprendería que Rafi Crespín terminara presentándose también a dichos comicios. “No me sorprendería, de hecho hizo ya un intento hace 4 años, pero entonces llegamos a un acuerdo”, recordaba el 3 de septiembre el actual secretario provincial, en alusión al difícil congreso de Montilla, en el que la exalcaldesa de La Carlota hizo un amago de disputarle la secretaría general aunque finalmente se pactó su integración en la candidatura de Ruiz en el puesto de secretaria de Organización.