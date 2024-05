De China a Córdoba tras el coronavirus

Tras una década viviendo en el continente asiático, el cordobés Manuel Murillo, y su mujer, Yilin You, han dejado sus vidas en China para trasladarse a Córdoba junto a sus dos hijas y poder asentarse en la ciudad. La familia Murillo You decidió focalizar su futuro en la capital cordobesa tras varios años "un poco más raros" por las consecuencias que originó la crisis sanitaria del Coronavirus, momento en el que la pareja demostró su solidaridad y no dudaron en enviar 10.000 mascarillas desde China a España, en uno de los momentos más inciertos que dejó la pandemia.

La política de cero casos que siguió China en los últimos años, y la añoranza a la familia han hecho que la familia dejara su casa en Quingdao, su lugar de residencia, para instalarse en Córdoba, ciudad natal de Manuel, quien la ha encontrado más diferente que cuando la dejó: "ha cambiado bastante multiculturalmente, en el sentido que hay mucha más gente de diferentes culturas, etnias, razas, la veo una ciudad, más cosmopolita, y la verdad que me ha sorprendido".

Por los caprichos del destino Manuel y su mujer se conocieron en Londres cuando ambos cursaban sus estudios, y se trasladaron a China para iniciar una nueva vida juntos, años más tarde nacieron sus hijas, Aurora de 7 años y Wallada -como la princesa omeya cordobesa- de un año y medio.

En la actualidad, tras instalarse en la capital cordobesa, Yilin You ha decidido emprender y ha montado Uñas y Más, un negocio de uñas con la técnica press on, ubicado en la calle Concepción. "Me gusta mucho Córdoba, la gente es muy buena", comenta Yilin You para quien el idioma no ha sido una barrera, "yo quiero que mis niñas hablen andaluz", bromea.

Acción solidaria

En aquel 2020, al inicio de la pandemia, el matrimonio no dudó en colaborar cuando más falta hacía, ya que en China se confinaron antes que en España, y "viendo como estaba la situación decidimos buscar una empresa que pudiese vendernos mascarillas", tras ello, Murillo se puso en contacto con el Consulado en Pekin para tramitar la donación. El ente institucional se encargó de mandar el material por valija diplomática, y con ello atender a quien más lo requería en ese momento.

