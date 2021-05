Los socialistas le rezan estos días a San Antonio y, pertrechados con estampitas, han puesto al santo boca abajo, ya no para buscarse novio con lo bien que le vendría a más de uno, una, une (cada vez hay más que conjugar, cohones), sino para poner paz en la franja de Cisjordania abierta entre susanistas y espadistas a la altura de las Pedrizas.

El 13 de junio, día del franciscano de Padua, acaba la temporada de caracoles y el armisticio de las primarias (ahora están en clave electoral, sonrisa, guiño, sonrisa y a lo máximo que han llegado es a tirarse unos petarditos de nada). Será entonces, a partir del día 14, cuando empezará la verdadera carnicería entre vencedores y vencidos. A las armas o a las espadas, ya se verá, pero a la guerra en definitiva.

En Córdoba, los bandos ya están muy marcados y andan de tournée los hunos y los visigodos convenciendo a los pobres militantes sin carguito ni orgánico ni institucional, que están ahí tranquilitos en sus pueblos, de las bondades de su promocionado y, sobre todo, de lo malísimas personas que son el otro y los suyos o de lo malísimos que se han vuelto, si se da el caso de que antes uno, una, une era susanista de pro y ahora es espadista de bandera. Todo adobado con un supuesto argumentario de sesudos razonamientos políticos, cómo no. Ay, las primarias, qué de cadáveres dejan para dar paso a la democracia interna en los partidos. ¡Menudo artefacto bélico!

Así están las cosas en la bancada socialista, con afiliación masiva incluida en Peñarroya-Pueblonuevo, donde de un zarpazo han pasado de ser 75 en la agrupación a querer ser 125. A este ritmo tendrán que alquilar otro local, digo yo, aunque sola sea para pelearse más a gusto en las asambleas. De momento la historia se ha zanjado con sofocón, crisis de gobierno y salida del autor de las afiliaciones masivas, que era concejal del Ayuntamiento y al parecer espadista enfrentado al alcalde.

Es verdad que lo de afiliar masivamente no está bonito, pero también es mérito, no dirán que no, convencer a puerta fría a 50 ciudadanos para sacarse un carnet en los tiempos que corren de telemárketing y comercio electrónico. «¡Ay, que me lo quitan de las manos el carnet del Partido Socialista! ¡Señora, señor, no pierda esta oportunidad que le hago un 2x1 si son matrimonio o pareja de hecho!».

También hay enfado y mensaje con mala leche rulando por los WhatsApp como la falsa monea para criticar el uso partidista de las instituciones al promocionar a un determinado candidato, en este caso Juan Espadas. «Militantes de la capital instan a Ambrosio a que deje de usar el grupo municipal para sus intereses orgánicos», reza el encabezado del mensaje. Ya ven el ambientazo.

Cambiando de tercio contarles que en Capitulares no ha dimitido ningún concejal más esta semana, acontecimiento que se ha querido festejar como la ocasión merecía. Así, la Corporación al pleno, antes de acudir a Fitur para despellejarse en el escenario capitalino, han acudido en masa al Arenal Park o Vive Park, que la Asociación de Feriantes de Andalucía ha instalado en el recinto ferial con aforo limitado y mascarillas.

La leche el covid le ha dado la vuelta al concepto que teníamos de feria y si antes usted acudía solo a la calle del Infierno cuando el niño, la niña, le niñe ya se habían puesto insoportables en la caseta, ahora es el infierno de El Arenal el único sucedáneo que nos queda a todos. Qué metáfora a la altura del corte de coleta; un refugio en el mar de nuestra nostalgia de Feria en mayúsculas y diversión sin mascarilla. Ea, pues allí se fueron todos los concejales para disfrutar de las atracciones y echarse unas hamburguesas no sé ya si choni o uranga. El alcalde optó por subirse al látigo macareno, porque dice que ya se ha acostumbrado al tira y afloja continuo del mandato, mientras Miguel Ángel Torrico se decidió por el gusano loco para recordar su adolescencia y Salvador Fuentes, por el ratón vacilón, ay que te como, te como. En la nube y sin hablarse se vio a todos los concejales de Cs menos a María Luisa Gómez, que se subió sola en el castillo del terror. Los dos concejales de Vox se quedaron echándose un chato con barquillo y luego subieron al tiovivo de caballitos, que para eso son los más clásicos del Pleno. IU y Podemos se apostaron en los camellos unos mojitos del Rincón Cubano de la Feria del 2023, donde juran que acudirán juntos y revueltos a bailar ojalá que llueva café en el campo. Y los concejales del PSOE, que se lanzaron a la barca vikinga porque están de entrenamiento de sus primarias. ¡Qué algarabía, qué alboroto, todos quieren perrito piloto! Al final los ediles fueron en pandilla a los coches de tope a liberar adrenalina, no todo va a ser trabajar en esta vida.

No sé por qué la gente desprecia las sevillanas con los sabios consejos que dan, en este caso, los Amigos de Gines. Apunte: «No le pidas milagros a San Antonio, que tu madre no quiere que tengas novio». Pues eso.