¿Quién es tu hermano?

Días de papeletas de sitio, de casas de hermandad llenas, de cera amontonada y candelerías repartidas por las estancias. Días de bullicio y de encuentros, alegría desatada y muchos proyectos para la hermandad, aunque dejaron algo olvidados a sus titulares en las frías capillas del templo.

El hermano mayor sonríe. Se le agotan los hábitos penitenciales, no quedan tramos con la Virgen, aunque en el Señor todavía puede entrar algún nazareno. Ya se lo barruntaba. En la fiesta de regla tuvo récord de imposición de medallas, que hasta el cura tuvo que abreviar la misa para que no pasase de la hora y media, con tanto juramento, fotos y niños pequeños. Pensaba que esto iba viento en popa. Cuotas, papeletas de sitio, medallas, llaveros... Vamos a tener que empezar a ver lo del paso nuevo del Señor, que ya tenía al grupo opositor presionando con el paso dorado; el actual se ha quedado antiguo y pesa mucho, pobres costaleros.

El día de la estación de penitencia no se cabía en la iglesia. El hermano mayor miró satisfecho a su alrededor, pero algo le quitó la sonrisa. Notaba que casi era un extraño entre tanto niño. Cientos de chavales hablaban animadamente; eran vecinos, amigos, compañeros del colegio, pero... Algo faltaba. No veía a los otros hermanos, a los «viejos» con las manos llenas de arrugas y que sabían andar con solemnidad, vestir el hábito nazareno limpio y planchado o portar el cirio sin jugar con él, siempre encendido y aguantando la cera que arde sobre la piel. ¿Dónde están? La chiquillería alborozada se preparó, ya se acercaba la hora de abrir las puertas del templo, pero el hermano mayor sólo pensaba y se preguntaba cuántos de ellos entendían qué era una estación de penitencia, cuántos se darían de bajatras Semana Santa, cuántos no volverían a pisar la casa de hermandad hasta dentro de un año y no digamos aparecer por la iglesia o los cultos. El hermano mayor se preguntaba ¿quién de todos estos nazarenos es hermano, es cofrade?