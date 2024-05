Manuel Benítez ‘El Cordobés’ recibe la felicitación más especial de su nieta Alba Díaz por su cumpleaños

“Qué feliz me hace verle cumplir años tan de cerquita”. Con estas cariñosas palabras, la influencer Alba Díaz, hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, felicitaba el cumpleaños a su abuelo Manuel Benítez ‘El Cordobés’, V Califa del Toreo, por sus 88 primaveras, cumplidas el 4 de mayo.

En la imagen, compartida a través de su perfil de Instagram, puede verse a nieta y abuelo, fundidos en un cariñoso abrazo en una instantánea que rebosa cariño y complicidad.

Este es un ejemplo más de la buena relación familiar que existe entre ambos desde que el diestro reconociera la paternidad de su hijo Manuel Díaz tras décadas de desencuentros. La reconciliación se hizo pública mediante un abrazo entre padre e hijo en un acto público el 14 de febrero de 2023.

Encuentro de padre, hijo y nieta

Precisamente, hace unas semanas, el torero recordaba cómo había sido el paso definitivo para el encuentro con su padre. En el programa de televisión de La Sexta El camino a casa, Manuel Díaz le confesaba a Alberto Espinosa, durante una visita a Córdoba, cómo se habían desarrollado los acontecimientos.

A pesar de que él ya no tenía ninguna esperanza, algo volvió a aflorar en su alma de nuevo cuando, estando en la finca de su amigo, vio la de su padre en la distancia. "Le dije a mi amigo: 'a mi padre lo han operado y no sé cómo está realmente, me gustaría saber cómo está'. Él me dijo: '¿quieres que llamemos?'". Ese fue el momento definitivo. "Mi corazón dijo 'inténtalo otra vez' y fue la definitiva".

Manuel Benítez abraza a Manuel Díaz 'El Cordobés' tras su despedida de los ruedos. / José Manuel Pedrosa / Efe

La reconciliación de padre e hijo supuso también el acercamiento entre un abuelo y su nieta, quien ya mostró la complicidad con el progenitor de su padre el pasado octubre durante el festejo con el que Manuel Díaz ‘El Cordobés’ selló su despedida de los ruedos, y en el que Manuel Benítez fue el encargado de cortarle la coleta a su hijo en la Plaza de Toros de Jaén, en compañía de su nuera, Virginia Troconis, y sus tres nietos, entre ellos, Alba Díaz.

Cumpleaños en la intimidad familiar

Padre, hijo y nieta ya tuvieron la oportunidad de celebrar el primer cumpleaños del diestro tras la reconciliación en mayo de 2023. Ahora, un año después, se repiten las felicitaciones en una celebración que el torero ha preferido mantener en la intimidad de su finca familiar de Villalobillos, en el término municipal de Almodóvar del Río.