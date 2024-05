Álvaro Morte sobre su etapa como guía turístico en Córdoba: "Me inventé el 90% de las cosas"

Antes de ser uno de los actores más reconocidos en el panorama español, y famoso internacionalmente por su papel de 'El Profesor' en 'La Casa de Papel', Álvaro Morte fue guía turístico en varias ciudades andaluzas, entre ellas Córdoba. Recientemente, ha comentado en una entrevista una curiosa anécdota de esta etapa y en la que recuerda que "me inventé el 90% de lo que dije".

Álvaro Morte antes de ser actor

Morte es un actor que se ha labrado su carrera a base de trabajo, constancia y mucho sacrificio. El algecireño no tiene ningún problema en comentar que, para pagarse su formación, trabajó de guía turístico en Sevilla, Málaga y Córdoba, además de bailaor de flamenco y camarero. "He buscado siempre ganarme la vida", ha señalado en más de una ocasión. También vivió en Dublín, donde se ganó la vida sirviendo copas en 'pubs' y como profesor de flamenco, antes de que le llegara su primera gran oportunidad, una gira de teatro con Concha Velasco.

Álvaro Morte, en una imagen promocional. / AGENCIAS

La confesión de Morte en su etapa como guía

En una entrevista en el programa 'Late Xou' de La 2, el actor ha vuelto a hablar de su etapa como guía turístico en Córdoba. En aquella época, estudiaba en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, antes de irse a Madrid. Fue entonces cuando, tal y como cuenta entre risas, "mi hermano buscaba a un guía para unos coreanos que iban a recorrer Andalucía y pagaba 600 euros". "Me parecía una barbaridad de dinero como para desaprovecharlo y le dije, yo te lo hago", recordaba en la entrevista. Tras esto, confesó que "el 90% de las cosas me las inventé todas".

Álvaro Morte, 'El Profesor' de 'La Casa de Papel'. / AGENCIAS

Además, también señala que ese día pasaron por una tienda de souvenirs, donde los coreanos se detuvieron a comprar y, mientras esperaba en la puerta, un hombre se acercó y le dijo "¿eres tú el guía"?, a lo que respondió afirmativamente. "Era para darme la comisión y yo dije claro claro, ahora me paso", recuerda Morte con una sonrisa.

En el programa, también ha hablado de su etapa como profesor de flamenco en Dublín. "No había curro y dije, pues soy andaluz, qué cojones", "no sé nada de flamenco, pero he ido a muchas ferias y con tres cervezas hasta un gallego baila la primera sevillana", sentenció entre risas.