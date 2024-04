Iván Ania y su aviso sobre el Alcoyano: "No dan un balón por perdido, son un equipo aguerrido"

No es fácil alcanzar ese nivel y ni mucho menos mantenerlo de forma prolongada, pero es la única vía posible. Sin margen de error y casi bajo la obligación de ganar todo lo que queda, de este modo, retoma el pulso del campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación el Córdoba CF de Iván Ania, al que las fechas se le amontonan sin virar el gran objetivo: dar caza al liderato. Esta semana no será posible, aunque sí acortar distancias. El sábado pasa por El Arcángel un Alcoyano (16.00 horas, FEF TV) enrachado y dispuesto a trabar el camino, por lo que el preparador blanquiverde, ya desde la previa, eleva un mensaje de cautela: «Sabemos de su dificultad, está teniendo buenos números como visitante. Da la sensación, cuando lo ves, que es muy sólido, capaz de robar, que puede juntarse y es capaz de acumular mucha gente detrás del balón. Cada vez queda menos, son siete jornadas, los equipos queremos cumplir los objetivos, eso nos tiene que poner en alerta», señaló tras la última sesión de trabajo.

Un rival rocoso

El rival de la ocasión no será cosa sencilla, precisamente. Los alicantinos llegan al alza y con guarismos inquietantes a domicilio -tan solo una derrota lejos de casa en la segunda vuelta-, también con el aval de sumar cinco jornadas consecutivas puntuando. «Es un equipo que, más allá de su clasificación, su entrenador les transmite un espíritu ganador, competitivo, de batalla, de duelos, mucho centro lateral, situaciones de área que ha mantenido. Tiene unas señas de identidad muy definidas, no dan un balón por perdido, son un equipo aguerrido que va a competir seguro», avanzó Ania.

«Quedan muchísimos puntos, si enganchan una línea de victorias se van a meter en las posiciones altas. Si tienen la mala suerte de perder dos o tres partidos seguidos, les va a entrar el miedo por el descenso. Ni mucho menos, faltando siete jornadas, los equipos se relajan. Van a venir a intentar ganarnos, con sus armas», continuó.

El pleito, además, quedará ubicado en una franja horaria un tanto compleja para la cancha cordobesa -dadas las previsiones de altas temperaturas-, a partir de las 16.00 horas. «Se solicitó el cambio de hora, no nos lo concedieron. Tenemos varios partidos en ese horario. Las 16.00 horas de la tarde para nosotros, aquí en Córdoba, con el calor que aquí vaya a hacer, ya no solo por el juego y los jugadores, también para la gente de la grada... Creo que puede ser perjudicial, de ahí que pudiéramos solicitarlo. A veces no se piensa mucho en las situaciones y las consecuencias, se piensa más en otras cosas. Cuando un equipo solicita el cambio de horario no lo hace por capricho», confesó, visiblemente descontento.

Lance de una sesión de trabajo de esta semana en la Ciudad Deportiva. / VÍCTOR CASTRO

El 'playoff' matemático, una opción

Un importante aliciente, por otra parte, será la opción de hacer matemática la participación en la fase de ascenso -así como en la Copa del Rey del próximo año- al término del campeonato regular, que podría quedar atada, ya estadísticamente, de cumplir ante el propio Alcoyano y producirse ciertos resultados externos -pierda el Recreativo de Huelva y no gane el Real Murcia-: «Está claro, sacamos 15 puntos más golaverage al sexto. Depende de los resultados se podría certificar, sería un segundo objetivo cumplido, ya sería a pensar en el siguiente. Es una escalera de objetivos, primero la salvación, el segundo objetivo el playoff y después el grande, que es intentar el asalto al fútbol profesional», apuntó ambicioso.

«Es cierto que faltando seis jornadas, el poder certificar el playoff, si nos hubiesen dicho en pretemporada, creo que lo hubiésemos firmado», analizó más tarde.

Antonio Casas y Castellano, protagonistas

Con un parte de bajas notablemente más aliviado podrá trazar su plan para el sábado el asturiano, ya con piezas como Antonio Casas y Adri Castellano fuera de la enfermería, también Martínez. Regresa tras tres semanas alejado de las listas de Iván Ania el atacante, mientras que el defensor cordobés, que aún no ha debutado, permanecerá unas fechas más bajo vigilancia. Más fácil será la entrada del palmerino, eso sí, que tan solo acusó una sobrecarga durante la pasada visita al Real Madrid Castilla: «Ahora mismo no tenemos ningún lesionado, creo que es de las primeras veces que están todos disponibles. Casas sí está en convocatoria, Castellano va a esperar un poco más, ha realizado todos los entrenamientos de la semana de forma normal, pero no lo vamos a llevar convocado», expresó.

El retorno del punta rambleño a la ecuación, en esa línea, abre igualmente un nuevo abanico de alternativas para un once en el que la dupla conformada por Kike Márquez y Kuki Zalazar -casi alternando en la delantera- estaba reportando buen rendimiento durante los últimos compromisos: «Estamos jugando el mismo sistema de siempre. Depende de quién juegue, tiene unas características u otras. Se dieron unas circunstancias especiales. Ahora tenemos una alternativa más, a principio de temporada no contábamos con que Kike jugara en punta. Es riqueza para el equipo, decidiremos en función de lo que necesitemos.Tenemos un futbolista de área, otro para ir al espacio y otro que puede hacer de falso nueve», apostilló.