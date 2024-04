El Córdoba CF redobla la apuesta para el Alcoyano: Casas, Martínez y Castellano, listos

Se antoja una prueba singular por contexto y forma, también por su trascendencia, por lo que al Córdoba CF no le queda otra que afinar el plan antes de volver a ceñirse el mono de trabajo en el Grupo 2 de Primera Federación. En busca de apretar una semana más la pugna por el liderato del mismo, precisamente, todavía se maneja el bloque dirigido por Iván Ania, que este sábado recibe a un Alcoyano camaleónico en El Arcángel (16.00 horas, FEF TV) con el objetivo de seguir cultivando su buena dinámica. Lo hará, o al menos procurará, además, con un parte de bajas algo más ligero, ya con un Antonio Casas y José Antonio Martínez a punto para volver a los planes del equipo y un Adri Castellano listo para opositar a su primera convocatoria desde el arranque de Liga.

Concentración y buen clima

Bajo esas premisas tuvo lugar la penúltima sesión de trabajo del plantel antes del choque ante los de Vicente Parra. Conforme a la norma, el grupo se personó en las instalaciones de la Ciudad Deportiva listo para dar continuidad a su rutina a partir de las 10.45 horas, una jornada más a estricta puerta cerrada. Anda guardando sus cartas Iván Ania, que recela sobremanera de un cuadro alicantino de difícil lectura en lo que va de segunda vuelta del campeonato, más a domicilio, en la que se ha destapado como el quinto ponente más fiable.

La concentración es máxima y la plantilla se empeña en mantenerla. Sin dejar de lado el habitual buen ambiente, durante este jueves se mantuvieron los clásicos apuntes progresivos del rival. Las primeras paradas de la rutina tuvieron como eje el esférico, también a los tres futbolistas que abandonan el parte de bajas: Casas, Castellano y Martínez -éste último apenas lo pisó, por molestias-. El circuito comenzó con asociaciones y dinámicas de combinación, rondos, ejercicios de finalización y simulacros de juego real sobre el césped del “campo grande” del Camino Carbonell. Las incipientes altas temperaturas también tuvieron su cuota de participación, dejando una matinal calurosa y soleada para los protagonistas.

Por primera vez en meses, además, el grupo se ejercitó de forma íntegra -salvando la lógica excepción de Dragisa Gudelj- con normalidad, sin ninguna pieza al margen junto a los servicios de médicos del club, que sí siguieron el avance de la jornada con la mirada puesta en los recién salidos del parte de ausentes.

Lance de una sesión de esta semana en la Ciudad Deportiva. / VÍCTOR CASTRO

Casas, Castellano y Martínez

La enfermería se aligera en clave blanquiverde cara al pleito del sábado. Tras semanas de entradas y salidas, el plan frente al Alcoyano contará con más efectivos disponibles de lo acostumbrado. Listo, salvo sorpresa, se antoja un Antonio Casas que incluso pudo apurar para llegar a la pasada visita al Real Madrid Castilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano (0-2), aunque se optó por reservar al pichichi blanquiverde unas fechas más para evitar posibles recaídas. En esas también se ubica un Adri Castellano más en la parcela emocional que física desde hace un tiempo. El defensor cordobés, con el alta médica en el bolsillo, sigue completando sesiones de trabajo a buen ritmo junto al resto del plantel, con un importante incremento del ritmo recientemente que apunta a un presumible retorno a las listas a corto plazo.

Todavía no ha debutado el zaguero ex de la Ponferradina, que quiere reforzar el libreto en plena recta final del campeonato. Para ella, además, no habrá que lamentar lesión alguna en lo relativo a José Antonio Martínez, que regresó en Valdebebas tras lesión -cayó al descanso del choque frente al Melilla en casa-, para recuperar la titularidad. En el último tramo del encuentro tuvo que retirarse el palmerino, no obstante, aquejado de ciertas molestias musculares -sobrecarga- que han remitido de la mano del avance del plan de trabajo de la presente semana.

José Antonio Martínez, en el centro de la imagen, durante una sesión de esta semana. / VÍCTOR CASTRO

