Barboza o Martínez: el último debate en el Córdoba CF

El Córdoba CF continúa inmerso en la pelea por alcanzar al líder, Castellón, y llegar a Segunda División A por la vía directa, proclamándose campeón del Grupo 2 de Primera Federación o, en su defecto, asentarse en la segunda plaza que le otorgue ventaja sobre sus adversarios en el play off de ascenso para la vuelta al fútbol profesional, que abandonó hace ahora cinco años.

Peleas por varios puestos

El equipo de Iván Ania ha sido el único en aguantar el tirón del conjunto blanquinegro y, para ello, el técnico asturiano no ha dudado en alternar algunos hombres en determinadas posiciones. Si alguna plaza en el once titular no parece tener alternativa, como Carracedo en el extremo derecho o Calderón en el lateral izquierdo, hay otras que sí tiene opciones.

Christian Carracedo, en el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / VÍCTOR CASTRO

Una de ellas es el medio campo, en el que Yussi Diarra ha tenido como compañeros tanto a Isma Ruiz como a Álex Sala, que han alternado un hueco en el once titular a lo largo de la temporada. Otra posición es la de extremo izquierdo, en la que Adilson Mendes y Simo Bouzaidi aún mantienen una pelea igualada por un hueco en el equipo titular, jornada tras jornada. Incluso Kike Márquez o Kuki Zalazar disponen de alternativas en el once, ya que Ania ha utilizado al sanluqueño como falso nueve, en detrimento de Alberto Toril, lo que ha dado cabida al uruguayo en la mediapunta.

Esas tres posiciones son ejemplos claros de pelea y competitividad por un hueco en el once del Córdoba CF y parece que Iván Ania añadió la pasada semana una más al debate: la posición de central izquierdo. En ella, Matías Barboza (Málaga, 13 de febrero del 2002) se convirtió en el tercer «fichaje invernal» del Córdoba CF. Iván Ania apostó por el joven defensa y, tras alguna convocatoria previa, le hizo debutar el pasado 21 de enero en el Nuevo Colombino, frente al Recreativo de Huelva. Tras la lesión de Carlos García en la última fase de la primera parte, Matías Barboza saltó al terreno de juego tras el descanso y completó los primeros 45 minutos con el primer equipo cordobesista. Menos de un mes después de su debut en Primera Federación, el Córdoba CF anunció un acuerdo para la renovación del contrato del futbolista, ya que este expiraba el 30 de junio.

La irrupción de Matías Barboza

Matías Barboza llegó al Córdoba CF en julio de 2022 para jugar en el Córdoba B y fue muy importante la temporada pasada en el filial blanquiverde que jugó las eliminatorias de ascenso a Segnda RFEF. El central cordobesista disputó 26 partidos en los que, además, marcó un gol. Posteriormente, Barboza inició la pretemporada con el primer equipo y era un habitual en los entrenamientos a las órdenes de Iván Ania.

José Antonio Martínez, el pasado domingo, en el Alfredo Di Stéfano. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Según el comunicado que emitió en su momento el Córdoba CF, el malagueño «había levantado el interés de clubs importantes» por su rendimiento y su condición de sub-23, por lo que amplió su compromiso con la entidad blanquiverde por una temporada y otra opcional.

Su rendimiento satisfizo a Iván Ania, a tal punto de que le dio la titularidad desde la siguiente jornada a la de su debut, la 21, hasta la 24 inclusive. En la jornada 25, en la goleada blanquiverde en casa al Melilla (4-0), el asturiano se decidió por José Antonio Martínez como integrante en el once, pero el onubense aguantó el primer tiempo debido a su inactividad. Así, tras el descanso, Matías Barboza relevó al ex del Dallas FC y volvió a la titularidad en la siguiente jornada, en la que el Córdoba CF se impuso en El Maulí al Antequera (2-3). Sin embargo, en la jornada 27 volvió al banquillo, sin minutos, en favor de Carlos García, que formó en el once titular ante el Atlético Baleares (2-0). Fue un espejismo, ya que a partir de la jornada 28 hasta la 30, el malagueño volvió a ser fijo para el técnico blanquiverde partiendo de inicio ante el Castellón (2-3), el San Fernando (1-0) y en Mérida (2-2). Sin embargo, cuando parecía que de nuevo el malagueño se iba a asentar definitivamente en el equipo titular, Iván Ania decidió el pasado domingo darle una nueva titularidad a José Antonio Martínez. El onubense partió como pareja de Adrián Lapeña en el vital encuentro del Córdoba CF en el Alfredo Di Stéfano. Y lo cierto es que no transmitió buenas sensaciones, ya que ese primer acto fue en el que peor imagen ofreció el conjunto blanquiverde, que sufrió particularmente en el flanco izquierdo de la defensa, al que abordaba continuamente Nico Paz. Tras el descanso ante el Castilla, José Antonio Martínez dejó su hueco a Matías Barboza, tal y como ocurrió cinco jornadas antes ante el Melilla y parece que el aspecto físico fue determinante para ese cambio.

Ahora, el debate es claro: ¿quién será titular el próximo sábado en El Arcángel frente al Alcoyano? Iván Ania ha demostrado que intenta dar esa carta fija a José Antonio Martínez, que por experiencia y nivel tendría que ser ya un fijo junto a Adrián Lapeña, pero hasta ahora la condición física del onubense lo ha impedido. Esa condición, junto a la buena imagen, en general, que ha dado Matías Barboza obliga a mantener ese debate abierto. Matías Barboza o José Antonio Martínez pelean, codo a codo, por un hueco en el once del Córdoba CF.

