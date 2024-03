El Córdoba CF visita Mérida con la idea de seguir acosando a sus rivales

El Córdoba CF vivirá este sábado en el Romano José Fouto (20.00 horas, FEF TV) el capítulo número 30 de la Liga en el Grupo 2 de Primera Federación frente al Mérida, lugar y rival de grato recuerdo para el conjunto blanquiverde, ya que fue allí en donde logró el ascenso de forma matemática a Primera Federación, hace dos temporadas. Además, el equipo de Iván Ania acudirá al estadio emeritense en un momento de forma sobresaliente. Sólo ha sumado una derrota en las 22 últimas jornadas, ha igualado su mejor marca de victorias consecutivas en esta temporada y en Primera Federación, cinco, por lo que en caso de triunfo, este sábado, batiría un nuevo récord y, además, en caso de salir con un punto o tres del estadio extremeño sumaría, de forma consecutiva, su jornada número 11 invicto como visitante. Por si fuera poco, en caso de victoria metería en un problema al líder, Castellón, o a sus perseguidores, el Ibiza y el Málaga, a los que obligaría a un triunfo si uno no quiere ceder el liderato o si los otros no quieren perder más distancia con los blanquiverdes.

El rival

Pero para ello tendrá que superar a un Mérida que está inmerso, al igual que el San Fernando, en la pelea por la salvación. Tras una serie de siete jornadas invicto, el Mérida llegará al encuentro con el Córdoba CF con las dudas generadas por sus dos últimas derrotas: en casa, ante el Alcoyano (1-3), y en el Colombino, ante el Recreativo (3-0). El entrenador del Mérida, David Rocha, tenía claro el diagnóstico de su equipo en la víspera del encuentro entre emeritenses y cordobeses. A su juicio, su Mérida ha empeorado en sensaciones y resultados porque tiene que «volver a recuperar el nivel de concentración en defensa. Lo del domingo pasado -en Huelva- es un toque de atención. Nuestra área no la hemos defendido como en los partidos anteriores y no me refiero sólo a los defensas. Llevamos de los últimos seis goles, cuatro a balón parado, ahí participa mucha más gente», avisó el técnico romano.

Juadores del Mérida celebran un gol en el Romano José Fouto. / EL PERIÓDICO DE EXTREMADURA

De momento, Rocha lanzó un mensaje de tranquilidad a la afición sobre el estado de sus jugadores «por cómo los estoy viendo entrenar, pero si vuelve a pasar tendremos un problema en el futuro. Ellos son conscientes de que no nos podemos despistar, dejar de hacer cosas y perder la concentración. Tenemos que volver a ser agresivos en los duelos porque esto es lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora, que hace dos meses estábamos muy lejos».

Para el encuentro ante el Córdoba CF, David Rocha no podrá contar con Padilla y Álvaro Juan, mientras que mantiene en duda a Iñaki Elejalde.

Pero un factor que influirá en el planteamiento del Mérida ante el Córdoba CF, además de los esionados, es la carga de tarjetas que tiene el conjunto romano. Hasta seis jugadores tienen cuatro o nueve tarjetas: Juan Palomares, Tomás Bourdal, Beneit, Chuma e Ismael Gutiérrez. Pese al peligro que ello supone para los planteamientos del encuentro ante el Córdoba CF y a futuro, David Rochya aseguró que no hay ningún plan al respecto, ya que «si lo quieres planificar no sale. Queremos pensar sólo en el sábado, tenemos nuestras armas para ganar, aunque seguro que va a tocar a sufrir, y después ya veremos al domingo siguiente».

Por su parte, la tranquilidad en el Córdoba CF es absoluta. Nada trastoca la mentalidad que ha inculcado Iván Ania al grupo ni la ilusión que el conjunto blanquiverde ha despertado después de esa racha de una sola derrota en 22 jornadas y cinco victorias consecutivas en las últimas jornadas. Hay que recordar, que apenas cuando se había iniciado el año 2024, el Córdoba CF tenía una desventaja sobre el líder, el Castellón, de 12 puntos, mientras que en la actualidad está a sólo tres y con el golaverage ganado tras la victoria en Castalia de hace dos jornadas (2-3). Por lo tanto, la línea ascendente del conjunto blanquiverde no sólo aumenta la seguridad y la ilusión de los de Ania, sino que genera dudas en sus adversarios, incluido el conjunto orellut.

Martínez sí entra; Casas, difícil

Además, este Córdoba CF no nota las bajas, al menos, aparentemente. Todo hace indicar que Antonio Casas no viajará a Mérida, según se desprendía de las palabras de Iván Ania en la previa del encuentro, aunque el asturiano esperará al último entrenamiento del equipo cordobesista para decidir sobre el rambleño que, en caso de no entrar en la lista tendrá la alternativa en el once de Alberto Toril, de Kike Márquez -que repetiría en la posición- o incluso de Kuki Zalazar.

Martínez bromea durante el entrenamiento del Córdoba CF, el Jueves Santo en El Arcángel. / CÓRDOBA

El que sí entrará en la convocatoria será José Antonio Martínez, según confirmó el técnico blanquiverde, ya recuperado de sus problemas físicos y que está en disposición incluso de ser titular si el propio Ania así lo estima conveniente. No parece probable, ya que el asturiano apunta a mostrar un once muy parecido al que se enfrentó de inicio al San Fernando, pese a que el encuentro ante el equipo isleño no fue, precisamente, el mejor que firmó el Córdoba CF en El Arcángel esta temporada. No sería extraño que hubiera alguna variación, tanto en el extremo izquierdo, dando entrada a Adilson Mendes por Simo Bouzaidi, o en el centro del campo. De todos es sabido la predilección de Ania por Isma Ruiz, aunque en las últimas jornadas ha dado la titularidad en la posición a Álex Sala. En las demás posiciones es complicado realizar cambios, dado el nivel que están demostrando los jugadores elegidos por el técnico del Córdoba CF, en las últimas jornadas, principalmente.

El objetivo no es otro que el de lograr por primera vez en su historia seis victorias consecutivas en Primera Federación. Además de acumular más récords, con ese triunfo el Córdoba CF metería presión al Castellón, al Ibiza y al Málaga. El líder jugará a la misma hora en Castalia ante un complicado Recreativo, mientras que celestes y blanquiazules lo harán el domingo conociendo el resultado del Córdoba CF.

Alineaciones probables

Mérida: Juan Palomares, Raúl Beneit, Bonaque, Bourdal, Damián, Busi, Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Sandoval, Javi Martín y Mizzian. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adri Lapeña, Barboza, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Adilson, Kuki Zalazar y Kike Márquez. Árbitro: Mallo Fernández (C. Vasco). Campo: Romano José Fouto (sábado, 20.00 horas, FEF TV).

