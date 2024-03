Iván Ania, técnico del Córdoba CF: "Tenemos que salir a ganar en Mérida para seguir metiendo presión"

Iván Ania compareció este jueves en la sala de prensa de El Arcángel para valorar la situación del Córdoba CF antes de la disputa de su encuentro en el Romano José Fouto, contra el Mérida, en la jornada 30 de Liga del Grupo 2 de Primera Federación (sábado, 20.00 horas, FEF TV), un Mérida que llega a la cita con dos derrotas consecutivas tras una buena racha en la que ganó al Castellón en casa y empató en Ibiza, sin ir más lejos. Ese cara y cruz de los romanos no sabe Ania «cómo valorarlo, si te soy sincero», ya que «hay veces que vienes de derrota y el equipo se reactiva y otras veces vienes de victoria y no que se relaje, pero esa confianza a veces es perjudicial», aseguró.

"Un partido difícil"

El preparador cordobesista aseguró que sus jugadores saben «que va a ser un partido difícil, ellos necesitan ganar, nosotros necesitamos ganar también para seguir optando a estar lo más arriba posible, es un equipo que venía en una dinámica muy buena, a excepción de los dos últimos partidos en los que cayó derrotado contra el Alcoyano en casa y contra el Recre como visitante», recordó el asturiano, por lo que cree que «va a ser un partido muy disputado».

Ania observa a Calderón durante el entrenamiento de este jueves en El Arcángel. / CÓRDOBA

Sobre el encuentro, Ania comentó que «posiblemente podamos ser en muchas fases del partido dominadores, pero ellos son un equipo que normalmente juega con dos puntas, un equipo vertical y un equipo que llega al ataque con mucha gente y tendremos que estar muy atentos a esas situaciones», avisó.

Martínez, alta; Casas, duda

Sobre la disponibilidad de jugadores, Ania confirmó que podrá disponer de José Antonio Martínez, mientras que Antonio Casas seguirá siendo duda y se tomará una decisión tras el entrenamiento de este viernes, aunque no se es excesivamente optimista en el seno de la entidad blanquiverde. «Martínez está disponible, nos queda un entrenamiento, pero lleva toda la semana entrenando con normalidad, ya está de alta para poder estar disponible en convocatoria, incluso si decidiéramos que jugara también podría jugar», confirmó el asturiano, mientras que «con Casas vamos a ver en el entrenamiento» de este viernes «si llega para el partido o no. Lo que tengo claro es que si hay la más mínima duda no lo voy a forzar, eso lo tengo claro, porque no estamos en un momento en el que podamos cometer un error por forzar a un jugador que pueda tener una recaída y que luego lo perderíamos ya para el resto de la Liga», explicó el técnico blanquiverde, debido a que «más allá de que pudiera estar disponible, si recayera ya no estaría en el punto de forma óptima para afrontar estos últimos partidos de Liga y luego en la dinámica que venimos es evidente que todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando».

Martínez, en primer plano, en el entrenamiento del Córdoba CF en El Arcángel, este jueves. / CÓRDOBA

Ania remarcó la importancia de esta recta final de Liga en la que todos se juegan los objetivos de la temporada el aspecto mental y anímico, poniendo como ejemplo el encuentro del pasado sábado en El Arcángel, ante el San Fernando. «Era un partido muy difícil el del otro día contra el San Fernando, no solo por el rival, que para mí es un rival que a pesar de estar ahí abajo merecía tener muchísimos más puntos. Vimos que tuvieron sus opciones de ponerse incluso por delante en el marcador» y Ania recordó que «veníamos de mucha euforia, de una semana de mucho halago y eso muchas veces debilita. Ahora hemos vuelto a la normalidad, ya pasó esa semana posterior a la victoria en Castellón, que fue muy bonita para todos, ahora fue una semana normal, una semana rutinaria y lo que tenemos es que salir a competir en Mérida, ganar el partido y seguir metiendo presión a los que tenemos por detrás y a los que tenemos por delante, pero todo pasa porque seamos capaces de competir como lo venimos haciendo casi en toda la Liga y últimamente», reclamó el asturiano. «Un dato importante del otro día en el partido contra el San Fernando es que fuimos capaces de ganar sin estar en nuestra mejor versión», valoró un Ania que cree que «eso también es importante, hay veces que los equipos ganan cuando están muy bien pero cuando no están muy bien les cuesta ganar. Sin embargo nosotros fuimos capaces de ganar sin estar a nuestro mejor nivel y creo que eso habla muy bien del equipo».

El regreso de Toril

Citando a otros nombres propios, el entrenador del Córdoba CF recordó que «Toril ha tenido una situación especial, lo sabéis, ha estado tres semanas fuera por el fallecimiento de su madre y el otro día decidimos no forzarle porque físicamente ha perdido tres semanas. No es que haya perdido toda la forma, pero está claro que no está como cuando se tuvo que ir, que venía siendo titular, que venía en un momento de forma muy bueno y ahora mismo se ha quedado un poco rezagado en ese sentido, en el aspecto físico, y la mejor manera de poder volver a recuperar ese aspecto físico es en los entrenamientos y con minutos en los partidos. Si quisiéramos disponer de él como titular lo podríamos hacer, pero tenemos que valorar también más cosas que solamente el aspecto físico», y recordó que ante el San Fernando ya actuó como punta Kike Márquez, «en una posición que no es desconocida para él» y también «tendremos la opción de Toril, si llega Casas también podríamos tener la posibilidad de Casas, tenemos alternativas, incluso Kuki puede jugar ahí en esa posición, Oscar el jugador que tenemos en el filial, entre ellos decidiremos quién va a jugar de punta», zanjó el técnico blanquiverde.

También habló Iván Ania sobre lo que diferencia al Córdoba CF del resto de candidatos al ascenso directo. «Nosotros lo que tenemos que yo veo es hambre, los jugadores tienen hambre, el cuerpo técnico tiene hambre, el club tiene hambre, la afición tiene hambre, hambre me refiero a que todos queremos conseguir la victoria».

Así, el entrenador del Córdoba CF opinó que el ascenso «hay dos maneras de hacerlo, que es ascender directo o a través de un play off». «El play off creo que lo tenemos ya muy cerca, si no garantizado matemáticamente, sí que está muy cerca», valoró el asturiano, que prosiguió comentando que «si no tenemos opciones de pelear por el ascenso directo, que yo creo que como bien dices hay cuatro equipos que lo podemos pelear, que estamos en muy pocos puntos, debemos de intentarlo, debemos de intentarlo, ser ambiciosos y como hice el día que nos metimos en play off en Sanlúcar, solo mirar hacia adelante, al que tenemos de referencia e intentar alcanzarlo. Es una situación que hace unas semanas parecía imposible o poco probable», recordó Ania, «sin embargo, el devenir de las jornadas ha hecho que tengamos opciones y queremos intentar conseguir el objetivo cuanto antes y a partir de ahí no renunciar a nada. Mentalmente no podemos renunciar a lo máximo, si no nos estaríamos debilitando nosotros mismos», advirtió el asturiano, que reconoció haber estado «viendo los calendarios, los cuatro calendarios son difíciles, hay dos equipos que tenemos cinco partidos como visitante, de los nueve que quedan, cinco como visitante y cuatro como local y hay otros que al revés, tienen cinco de local, Castellón y Málaga creo que tienen cinco de local y cuatro de visitante. Cuando miras los partidos, hay varios enfrentamientos entre nosotros, nosotros tenemos que jugar con Málaga, tenemos que ir a Ibiza, el Ibiza, en los últimos tres partidos tiene Castellón, Córdoba, Recreativo… Al final, todos los calendarios son complicados», aseguró el técnico blanquiverde, ya que «el Castellón en casa, cuando miras el calendario parece que tiene rivales más asequibles pero sin embargo fuera tiene rivales complicados y dada la situación que llegamos en estas nueve últimas jornadas, la experiencia me dice que se dan resultados que en otro momento de la temporada no se dan, que a lo mejor un colista pueda ganar al líder o un equipo que está en descenso pueda ganar a uno de los que está arriba, porque todos nos estamos jugando mucho».

Asimismo, Iván Ania explicó que «nosotros ahora estamos hablando de los cuatro que podemos optar al ascenso pero es que por abajo el otro día nos enfrentamos al San Fernando, que está en descenso, ahora vamos al Mérida que está en descenso y sabemos que van a ser partidos complicados», porque «ellos también se están jugando tanto o más que nosotros y no sabría decirte quién es el claro candidato al ascenso o quién es el tapado, pero todos tenemos la ilusión y eso creo que a veces es muy importante en estas situaciones. Y nosotros tenemos hambre, pero es que creo que los otros tres también la tienen. Si hablas con los del Málaga piensan que van a ser ellos, si hablas con los de Castellón también lo pensarán que son ellos, el Ibiza exactamente lo mismo, el Ibiza lleva una dinámica ahora mismo negativa pero sabes que las dinámicas las cambia un resultado y los estados de ánimo también y los que ahora lo ven negro, con un buen resultado lo vuelven a ver blanco, creo que no hay un claro candidato, lo que sí tengo claro es que el que más se acerque a su nivel del resto de la temporada es el que va a tener posiblemente más opciones. Creo que lo comenté en la rueda de prensa tras el partido ante el San Fernando, que cuanto más cerca seamos del Córdoba CF reconocible que todos lo hemos visto a lo largo de la temporada más cerca vamos a estar de ese objetivo. Y lo mismo pensará el Castellón y los demás en estos partidos tan difíciles. Si cambias tu manera de jugar o haces cosas que no hiciste durante la temporada pues yo creo que eso es contraproducente y tienes que ser lo más reconocible posible».

Finalmente, se le planteó a Iván Ania cuál era el patrón de elección de lanzadores de golpes francos, después del gol logrado por Kuki Zalazar, el pasado sábado, ante el San Fernando, que supuso la victoria blanquiverde en El Arcángel. El asturiano reconoció que ese patrón «no existe, el de disparo es el que en el momento tenga confianza. Si es de un lado que sea un zurdo o si es de otro lado que sea un diestro, pero tenemos buenos lanzadores. Álex Sala lanza bien, Lapeña lanza bien, hay buenos lanzadores. Kike Márquez lanza bien, Kuki Zalazar, que es zurdo, lanza bien», valoró el asturiano, que amplió su argumento. «Cuando llega la estrategia, el balón parado, damos la charla del balón parado, no digo ‘tiene que lanzar este’, porque no tenemos un jugador específico que digamos como puede tener el Barça en su día con Messi. Va a lanzar Messi desde cualquier posición o tal, aquí el que en ese momento tenga confianza, igual que lo hacemos con los penaltis. Sí que sabes que hay tres o cuatro jugadores que son lanzadores de penaltis. Si está Kike Márquez en el campo pues es un jugador que está muy acostumbrado. Depende de muchas cosas, depende del minuto, depende del marcador, depende de la situación, pues lanzará las faltas uno o las lanzará el otro. Para mí el otro día hizo el gol Kuki y cuando hubo una al borde del área en la segunda parte para un zurdo, yo estaba esperando que la lanzara él, pero decidió lanzarla Lapeña y, en ese sentido, yo no me meto en esas situaciones», desveló el entrenador del Córdoba CF. «Sé que depende un poco de la confianza de cada jugador en ese momento, lo bueno es que tenemos varios donde escoger y que todos son muy buenos lanzadores», finalizó Iván Ania.

Suscríbete para seguir leyendo