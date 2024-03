Calderón se olvidó de perder con el Córdoba CF

No es fácil extraer en el Córdoba CF rachas victoriosas que se prolonguen algo más que unas pocas jornadas. Al menos no fue fácil durante una época extensa. Pero su reciente visita a la cuarta categoría del fútbol español dejó un reguero de marcas que ahora se ven insuperables y de la que también se vieron beneficiados no pocos jugadores.

Batir a Luismi Redondo

Como ejemplo, baste el de Luismi Redondo. El de Plasencia, hoy triunfando en el Antequera, se marcó una hoja de servicios en el Córdoba CF de Segunda RFEF casi inmaculada, ya que en los primeros 19 partidos que disputó en esa categoría con la elástica blanquiverde salió invicto. Luismi no estuvo en la única derrota blanquiverde de aquella temporada sobre el campo, en su visita al Villanovense (1-0), por lo que en esos primeros 19 encuentros con el Córdoba CF firmó una tarjeta de 15 victorias y cuatro empates. De hecho, la racha victoriosa del extremeño no se cortó sobre el campo, sino en los despachos, ya que su primera derrota, y única, fue en el 3-0 ante el San Fernando, por aquella alineación indebida de Javi Flores, ya que el encuentro finalizó, en realidad con un 0-3 en el marcador.

Ania observa a Calderón en un entrenamiento del Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

Tras aquella derrota por sanción, Luismi Redondo volvió a acumular una serie de 11 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, hasta el final de campaña, tras lograr ocho victorias y tres empates con el Córdoba CF y dejando una biografía difícil de igualar: ni una sola derrota sobre el campo en una temporada tras jugar 31 encuentros con el Córdoba CF, con el que consiguió 24 victorias y siete empates. El atacante extremeño no estuvo en aquella derrota sufrida en el Municipal de Villanueva de la Serena, única producida sobre el terreno de juego en aquel año del ascenso en Mérida, precisamente, próxima visita del Córdoba CF en Liga, este sábado.

Una categoría por encima y dos años después, Calderón puede batir aquel récord de Luismi Redondo en el Córdoba CF. El lateral zurdo de Paradas suma esta temporada 19 encuentros consecutivos invicto, ya que no participó en la derrota blanquiverde en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla (1-2), primer encuentro del 2024, al estar sancionado. Así, la última derrota del Córdoba CF con José Manuel Calderón en el campo data de pasado 7 de octubre, en el Nuevo Mirador de Algeciras (1-0) y desde entonces, con el sevillano en el terreno de juego, el Córdoba CF no sabe lo que es perder, sumando 13 victorias y seis empates siempre con el lateral zurdo en el campo. Por lo tanto, en caso de arrancar este sábado un resultado positivo con el Córdoba CF en Mérida, Calderón llegará a los 20 encuentros consecutivos invicto superando aquella marca de Luismi Redondo en Segunda RFEF, en la 2021-22.

La serie de 19 encuentros invicto con el Córdoba CF la inició Calderón ante el Mérida (2-1), precisamente, cumpliendo con esos 19 partidos una vuelta completa sin conocer la derrota. Volvió a ganar en casa una semana después al Recreativo de Huelva (1-0), para sumar luego dos empates consecutivos: en Málaga (1-1) y en casa, ante el Ceuta (3-3). Luego celebró una serie de cuatro victorias consecutivas: Atlético Sanluqueño (1-2), Antequera (3-0), Melilla (0-1) y Castellón (2-0). Tras el póquer de triunfos, un trío de empates: Atlético Baleares (1-1), Recreativo de Huelva (1-1) y Murcia (0-0). Después, el Córdoba CF se impuso en Linares (0-2) y en El Arcángel, al Atlético B (4-1) y arrancó un punto en el Alfonso Murube de Ceuta (1-1), empate que abrió la puerta a una serie de cinco victorias consecutivas y que aún está vigente: Melilla (4-0), Antequera (2-3), Atlético Baleares (2-0), Castellón (2-3) y San Fernando (1-0). El mérito es sobresaliente cuando se comprueba que en todos esos encuentros Calderón salió como titular y en la mayoría de ellos disputó los 90 minutos, ya que en sólo seis de ellos no completó el partido.

Álex Sala, Recio y Matías Barboza

Tras la de Calderón, la mejor marca de partidos consecutivos invicto en vigor es la de Álex Sala, ya que el mediocentro cedido por el Girona acumula 15 encuentros seguidos sin conocer la derrota con el Córdoba CF. La última vez que el conjunto blanquiverde salió sin puntuar con Álex Sala en el terreno de juego fue en el Nuevo Mirador de Algeciras. Desde entonces, el catalán ha sumado nueve victorias y seis empates en los 15 partidos en los que Iván Ania ha decidido contar con él, siete de ellos como titular.

Calderón y Matías Barboza, en un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

Tras los también 15 partidos invicto de Recio (aunque con una menor participación y un papel menos protagonista), hay otro caso especial en el Córdoba CF, que es el de Matías Barboza. El joven central malagueño aún no sabe lo que es perder con el conjunto blanquiverde desde que debutó esta temporada, en enero, en el Colombino. Entonces, Barboza salió al terreno de juego tras el descanso por la lesión muscular de Carlos García. Aquel encuentro finalizó con empate a uno y, una semana después, Barboza disfrutaría de su primera titularidad y en El Arcángel, en el encuentro frente al Real Murcia, que volvió a acabar en empate, aunque en este caso, sin goles. Desde entonces, Iván Ania ha contado con él en siete ocasiones más, con un resultado de seis victorias (Linares, Atlético B, Melilla, Antequera, Castellón y San Fernando) y un empate (Ceuta).

Pero la marca de José Manuel Calderón no será nada fácil de superar, ya que el de Paradas se ha olvidado de perder con el Córdoba CF: su última derrota con el conjunto blanquiverde está a punto de cumplir seis meses, nada menos.

