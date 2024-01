Juanito, un caso extraordinario en el Córdoba CF

El Córdoba CF de Infinity fue un caso atípico y único en el fútbol español. Aquella venta de la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD parecía ir destinada a la llegada del fondo bareiní a la entidad blanquiverde, que pagó en forma de escisión aquellas dos últimas temporadas de inestabilidad económica e incumplimientos en nóminas.

Hace cuatro años, primer día de trabajo

Con la llegada de Infinity se logró que hubiera fútbol en El Arcángel cada 15 días y que la identidad cordobesista siguiera compitiendo, a pesar de que otros factores se quedaran en el camino. En todo caso, la llegada de los nuevos rectores del Córdoba CF a través de su Unidad Productiva, en diciembre del 2019, supuso también un cambio en la estructura deportiva que se realizó progresivamente. Así, el 2 de enero del 2020, el nuevo Córdoba CF presentó un nuevo escalafón deportivo que, en principio, debía convivir con el que aún perduraba de su anterior etapa, en el que Alfonso Serrano era director deportivo y Raúl Cámara su ayudante o secretario técnico, aunque nunca fue presentado como tal. También se encontraban en el club Jorge Rodríguez de Cózar y Rafael Herrerías.

Se cumplen ahora, por lo tanto, cuatro años de la llegada de aquella nueva cúpula deportiva que encabezaba Miguel Valenzuela como asesor deportivo del consejo, Juanito como director deportivo y David Ortega como coordinador de cantera. Después de cuatro años, sólo estos dos últimos permanecen y de aquel primer organigrama, en el que llegó a estar Víctor Salas como coordinador médico, también salió en su momento Rafa Sánchez, actualmente secretario técnico del Albacete -precisamente, con Alfonso Serrano-, aunque el cordobés no pierda contacto, de algún modo, con la entidad cordobesista.

En estos cuatro años, aún en convivencia con Serrano, bajo el mando de Valenzuela o ya en solitario, el Córdoba CF de la etapa Juanito ha firmado a 60 futbolistas y a cinco entrenadores. En el aspecto grupal, el Córdoba CF ha cosechado hasta ahora como mejor resultado un noveno puesto en Primera Federación, la categoría que reemplaza a la antigua Segunda División B y sufrió, entre tanto, un descenso a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, algo que el Córdoba CF no padecía desde hacía casi 40 años. Aparte del noveno puesto de la pasada temporada, el conjunto cordobesista logró el ascenso a Primera Federación, tras una gran campaña en la 2021-22, temporada en la que logró también la Copa Federación. Asimismo, hay que recordar sus pasos por Copa del Rey, ya que en dos campañas fueron plausibles, con la eliminación del Albacete (Segunda) y Getafe (Primera) en la campaña 2020-21 -la fatídica del descenso- y aquella eliminatoria ante el Sevilla en El Arcángel (0-1), en la que pese a perder, el Córdoba CF dio muy buena imagen.

El objetivo, aún lejos

En todo caso, después de cuatro años, el Córdoba CF aún no ha conseguido siquiera meterse en play off de ascenso a Segunda, viendo el fútbol profesional de lejos, y en esta campaña parece que por fin tendrá, al menos, la oportunidad de pelear su presencia en la elite nacional para la 2024-25. Desde luego, es lo más cerca que ha estado de ello en los últimos 48 meses, un periodo largo, tanto, que es el segundo más prolongado fuera del fútbol profesional en los últimos casi 30 años.

Y no será porque este Córdoba CF no lo haya intentado con esos 60 fichajes y casi media docena de entrenadores. Aún con Serrano en el club y mandando los nuevos rectores el mensaje de que sería independiente -aunque se valoraron por parte de todos las incorporaciones-, el Córdoba CF firmó en el mecado invernal de la 2019-20 a seis futbolistas: Carlos Valverde, Piovaccari, Iván Robles, Thierry Moutinho, Willy Ledesma y Jordi Tur. Además, se decidió en marzo destituir a Raúl Agné, técnico de plena confianza de Serrano para dar entrada a Juan Sabas, un entrenador que llegaba tras su paso por el Extremadura de Oliver y que no llegó a debutar en aquella campaña, aunque sí se le mantuvo para iniciar la siguiente.

El descenso en la 2020-21

Tras la abrupta salida de Alfonso Serrano, la temporada 2020-21 fue la primera en la que el nuevo organigrama deportivo presentado en enero y comandado por Miguel Valenzuela tomaba plenamente las riendas del proyecto cordobesista. Se mantuvo a Juan Sabas en el banquillo en una decisión, como mínimo, extraña y se firmó más de una docena de jugadores. Álex Robles, Bernardo Cruz, Manu Farrando, Berto Espeso, Darren Sidoel, Djak Traoré, Mario Ortiz, Alberto Salido, Alain Oyarzun, Luismi Redondo y Samu Delgado, mientras que se subieron del filial a Carlos Puga y a Julio Iglesias. La campaña, ya se sabe, acabó en desastre. Pablo Alfaro relevó a Juan Sabas y Germán Crespo, técnico del filial, asumió los mandos del primero equipo cuando este ya se encontraba virtualmente descendido.

Ya en Segunda RFEF y con un plantel entero nuevo por hacer, Juanito se quedó solo al frente de la parcela deportiva tras la dimisión de Miguel Valenzuela. El sevillano incorporó a 15 futbolistas: Carlos Marín, José Ruiz, Ekaitz Jiménez, José Cruz, Álex Bernal, Simo Bouzaidi, Adrián Fuentes, Felipe Ramos, Antonio Casas, Toni Arranz, José Alonso, Omar Perdomo, Alejandro Viedma, Cristian Delgado y Dragisa Gudelj, que llegó en el mercado invernal de aquella temporada. El resultado fue un paseo por los sótanos del fútbol español, la consecución de la regional Copa Federación y la construcción del armazón de un equipo para afrontar la temporada del debut en Primera Federación.

Regreso al fútbol de bronce

La campaña 2022-23, la pasada, se abrió con otras 15 nuevas incorporaciones y tras un inicio fulgurante, el equipo fue perdiendo comba hasta quedarse fuera de los play off. De hecho, el Córdoba CF salvó la categoría gracias a aquella primera vuelta meteórica que, en caso de no producirse habría traído serios problemas a la entidad blanquiverde. Germán Crespo fue destituido en el último tercio de Liga, cuando ya nada había que hacer -como ocurrió año y medio antes, a su llegada- y le relevó un Manuel Mosquera que parecía tener como gran bagaje su cercanía con el entonces consejero delegado, Javier González Calvo. En cualquier caso, la «trituradora de entrenadores» que siempre fue el Córdoba CF no dejó de estar activa.

Las nuevas caras de aquella temporada fueron Calderón, Jorge Moreno, Diarra, Kike Márquez, Carracedo, Pablo Picón, Alberto Jiménez, Sergio Benito, Ramón Bueno, Cedric Teguia, Juan Villar, Canario, Marco Camus, Armando Shashoua y Caballero, los cinco últimos llegados tras un mercado invernal que fue mucho más movido del previsto a causa de una mala gestión de las renovaciones, tanto de algún jugador como, sobre todo, del cuerpo técnico. La sensación, una vez llegado el 31 de enero del 2023, fue que el plantel se había debilitado cuando dos meses antes daba síntomas de entrar en crisis. Tras una segunda vuelta en la que el equipo transmitió estar desfondado, el Córdoba CF finalizó en el noveno puesto de la tabla clasificatoria, a día de hoy, el mejor resultado global desde que Juanito asumió en solitario la dirección deportiva blanquiverde. Es decir, lo más cerca que ha estado de Segunda División A.

Nuevo rol tras buscar reemplazo

La llegada del nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Monterrubio, cambió de nuevo el poder orgánico en el Córdoba CF. Este creó una comisión deportiva que presidía él y en la que Juanito se mantenía como miembro, pese a que hubo contactos por parte de Infinity con Javier Recio, actual director deportivo del Murcia. La renovación por dos temporadas más que se realizó del sevillano, de todo el organigrama deportivo, pesó y mucho en la continuidad de Juanito, pese a que en su momento él mismo argumentó que esa ampliación no sería un obstáculo en el caso de que Baréin quisiera cortar la relación. Lo que el Córdoba CF transmitía con la nueva comisión deportiva es que la decisión final, en este caso, no sería de Juanito, sino de Monterrubio, que el pasado verano dio el visto bueno final al nuevo entrenador, Iván Ania, después de un baile de aspirantes en el que uno era el favorito de Juanito: Alberto González, ex del Linares Deportivo, que finalmente se integró en los escalafones deportivos del Real Betis. Además, el nuevo consejero delegado otorgó el plácet para la incorporación de once futbolistas: Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, Álex Sala, Isma Ruiz, Adilson Mendes, Alberto Toril, Carlos García, Kuki Zalazar, José Luis Recio, Iván Rodríguez y Adri Castellano.

Junto al inicio fulgurante de la temporada 2022-23, la actual pelea por la tercera o cuarta plaza es el mejor momento que vive el Córdoba CF en los cuatro años transcurridos desde la llegada de Juanito a la dirección deportiva blanquiverde. El sevillano firmó en este periodo a cinco entrenadores, tres porteros, 18 defensas, 16 centrocampistas, 13 extremos, tres mediapuntas y siete delanteros. 60 futbolistas de los que, más allá de su rendimiento deportivo, de ninguno se logró sacar tajada económica. Sólo se consiguió de Alberto del Moral, que ya estaba en el Córdoba CF a su llegada, y que se traspasó al Villarreal B por una cantidad que el club no quiso revelar. Tampoco en este tiempo transcurrido, casi un lustro, se ha conseguido mantener de forma regular en la primera plantilla ni un solo jugador proveniente del filial, pese a los múltiples intentos, sobre todo de chavales provenientes de otras canteras, principalmente de Sevilla. Pese a que los futbolistas de los escalafones inferiores eran un objetivo en la presentación del organigrama deportivo de Infinty, hace cuatro años, la cantera ha brillado por su ausencia en el primer equipo, más allá de apariciones esporádicas y muy puntuales.

Al igual que el de Infintiy en la entidad blanquiverde, el de Juanito es un caso extraordinario en el Córdoba CF: un director deportivo que se mantiene en el puesto después de cuatro temporadas y con el equipo aún en la tercera categoría del fútbol español después de sufrir un descenso histórico a la cuarta. En definitiva, el respaldo que cualquier profesional del fútbol sueña.