Transportistas e ingenieros exigen una gran intervención en la A4 y no solo actuaciones puntuales

Más de 30 años han pasado de la construcción de los tramos de la autovía A4 que discurre por Córdoba. Se trata de una carretera que conecta Madrid y Cádiz a través de casi 700 kilómetros y que soporta a diario el paso de miles y miles de vehículos. La también denominada autovía del Sur no pasa por su mejor momento, y esto no es nuevo. El mal estado de algunas partes hacen casi inviable el circular por el carril derecho, de la misma forma que obliga a la autoridad competente a rebajar la velocidad máxima autorizada de 120 kilómetros por hora a 100 en bastantes de sus tramos.

Fueron las intensas lluvias de la pasada Semana Santa las que pusieron en evidencia un mal estado que también conlleva problemas de seguridad. En el caso de la provincia, la A4 sufre desperfectos de relevancia sobre todo en su camino hacia el Alto Guadalquivir. Los tramos Córdoba-El Carpio y El Carpio-Villa del Río presentan unos socavones que obligan a evitar el carril derecho. Esos socavones fueron los que, con las precipitaciones de marzo, se llenaron de agua, impidiendo ver los desperfectos y causando daños a numerosos vehículos en las ruedas.

El Ministerio de Transportes tiene en cartera dos actuaciones de relevancia en la carretera. Hace escasos días, el Consejo de Ministros autorizó licitar por 79 millones de euros (IVA no incluido) tres contratos para la conservación y explotación de la red carreteras del Estado, uno de ellos en Córdoba. En el caso de la provincia, se destinarán 28,58 millones de euros, aunque no todos irán para la A4. Transportes no concretó cuánto dinero se llevará la autovía, solo señaló que ese montante se destinará a mantener 212 kilómetros de carreteras en Córdoba, de los que 104 se corresponden con autovía. En el caso de la A4, los tramos que se arreglarán con parte de este dinero se sitúan entre los puntos kilométricos 347,550 y 435,624. Dentro de la misma autovía también se pretende arreglar el enlace con la CO-31 y renovar cartelería de orientación en pórticos y bandoleras. Hay otra obra ya en carga, esta dotada con 23 millones que intervendrá, precisamente, en 26,45 kilómetros de Villa del Río a El Carpio.

Transportistas

Si hay alguien que perciba el mal estado de la carretera ese es, sin duda, un transportista. Tomás Aranda, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera de Córdoba (Atransmerco), detalla que los baches y desniveles están presentes en gran parte del tramo desde Córdoba hasta Guarromán, ya en la provincia de Jaén. Ocurre desde hace tiempo, reconoce Aranda, que añade que el vehículo sufre, y no poco, cuando esto ocurre en una carretera. En el caso del tramo de A4 que tira hacia Sevilla, tampoco destaca por su perfecto estado, aunque Aranda sí apunta que aquí se va arreglando por trozos.

Velocidad limitada a 100 kilómetros por hora en la A4 a su paso por Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Ingenieros

Por su parte, Antonio Cleofé López, representante de Córdoba en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla, recuerda que los tramos de la A4 que pasan por Córdoba se construyeron entre los años 85 y 92, por lo que han pasado más de 32 años. En este punto, el experto considera que «las obras que requiere la autovía, después de tantos años, son de más profundo calado, de ahí que el ministerio haya sacado a concurso la obra de reparación del firme, ya que no es suficiente únicamente con las labores de conservación».

López explica que «el estado de las carreteras depende de muchos factores, como la cantidad de tráfico, el tipo de tráfico, los condicionantes climáticos, los condicionantes geológicos y geotécnicos de la carretera, los accidentes o los cultivos que haya alrededor». A ello añade que «hay carreteras que sufren más o menos que otras» y apostilla que «en Córdoba, en concreto, las carreteras tienen más problemas por la presencia de arcillas expansivas en casi toda la provincia. Esto, ayudado por los extremos climáticos de Córdoba, hacen que las carreteras necesiten más vigilancia que en otras provincias».

El ingeniero propone que, después de tantos años, además de reparar el firme, «hay que actuar en algunas zonas donde el cimiento de la carretera está ya agotado, lo que requiere una actuación de rehabilitación de más calado y de más profundidad. Normalmente, en estas zonas donde los baches son ya tan grandes, el cimiento del firme se ha agotado y hay que repararlo. En este punto, no basta solo con bachear».

Talleres Mientras, el gerente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Automóviles de Córdoba (Atradeco), José Manuel Rodríguez-Carretero, asegura que los talleres no han notado más presencia de vehículos afectados por estos desperfectos, pero sí reconoce que los problemas existen en una carretera, recuerda que es «principal» para la circulación de la provincia.

