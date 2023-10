Córdoba CF - Recreativo de Huelva: la amenaza de los ex blanquiverdes

Cargado de engranajes con pasado en El Arcángel llegará el Recreativo de Huelva a inminente la cita casera del domingo para el Córdoba CF (18.00 horas, FEF TV), en la que el bloque cordobesista, más allá de imponerse a algunas de sus piezas históricas -que regresan defendiendo distintos intereses, escudo, elástica y colores-, buscará tres puntos de oro para afianzarse en la tabla del Grupo 2 de Primera Federación y, por qué no, encadenar una nueva racha que catapulte a los de Iván Ania a la zona noble de la tabla una vez cumplidas las diez primeras jornadas del campeonato y todavía con el cruce a domicilio frente al Atlético Sanluqueño en el tintero. De cara a la próxima cita, así, no pocos serán los protagonistas ex blanquiverdes en el lado homólogo, desde el banquillo rival, donde actuará el en su día capitán Abel Gómez, pasando por el terreno de juego, en el que esperan participar Dani Pinillos y Juan Villar, aunque no así Antoñito, que también figura en el plantel del Decano pero no estará disponible por sanción.

Abel Gómez, el «hombre ascenso» El primer representante del cuadro de ex blanquiverdes que ofrece el Recreativo de Huelva no se encontrará muy lejos: en su banquillo. Allí ocupa la sala de mandos Abel Gómez, icono blanquiverde que vistió la casaca califal durante una de sus recientes épocas doradas, comprendida entre el curso 2012-2013 hasta el 2014-2015. Tres años en los que el mediocampista sevillano, que portó el brazalete blanquiverde, consiguió quedarse a las puertas del centenar de encuentros disputados (98), en los que tuvo tiempo para firmar siete goles, 6.986 minutos en pista y un ascenso a Primera División -también jugó la fase final en Las Palmas- de por medio. Goles míticos, como la «picada» a la Ponferradina en El Toralín (0-1) o el doblete al Alcorcón en El Arcángel (3-1) se recuerdan de su expediente como futbolista, al que pronto pasó a denominarse de forma anecdótica como el del el «hombre ascenso», después de su recorrido meteórico por clubes como el Real Murcia, Xerez CD, Granada y el propio Córdoba CF, en los que el organizador consiguió dar el salto de la categoría de plata a la élite nacional. También logró sendas promociones en la recta final de su carrera, de la mano del Cádiz y posteriormente del Lorca, con los que consiguió abandonar el escalón de bronce -entonces la extinta Segunda División B, ahora la reformulada Primera RFEF, plaza actual- para retornar al fútbol profesional. En los banquillos, por otra parte, Abel Gómez acumula seis temporadas ejerciendo de forma ininterrumpida, primero en el Atlético Sanluqueño, por dos cursos, después otra doble campaña en el Rayo Majadahonda, para durante el pasado ejercicio dar el salto al Recreativo de Huelva, con el que también consiguió el ascenso desde la Segunda Federación hasta ahora la Primera Federación, emulando los pasos que en su día realizó el acuñado «Córdoba CF de los récords» del curso 2021-2022. Dani Pinillos, otro héroe de Primera En aquella hornada de jugones que abanderaron al Córdoba CF en su regreso a lo más alto del panorama nacional 42 años después también figuró Dani Pinillos, lateral zurdo titular en la partida del ascenso, que también coincidió como futbolista con su ahora técnico, Abel Gómez, durante los primeros pasos de su carrera. El riojano dio el salto desde el Córdoba CF B a la primera plantilla califal en el curso 2013-2014, a la temprana edad de 21 años después de formalizar su fichaje procedente del Ourense, y previamente haberse enrolado en las filas del filial del Racing de Santander. Ya en El Arcángel, no obstante, el defensor no tardó en hacerse con un hueco dentro de los esquemas de Chapi Ferrer, técnico que lo impulsó hasta hacerse dueño y señor del costado zurdo blanquiverde. En su primera temporada disputó un total de 12 encuentros, focalizados en el último tramo, a los que puso el broche con el brillante ascenso en Las Palmas. El siguiente ejercicio lo pasó mayormente de nuevo bajo la mano de José Antonio Romero en el cuadro dependiente cordobesista, al que un año después volvió a dejar atrás para emprender una aventura exótica en el histórico Nottingham Forest. Su regreso a El Arcángel se produjo años después, en la 2017-2018, en la que tuvo un papel notable pese al convulso momento deportivo e institucional -se produjo el cambio de presidencia, con la llegada de Jesús León y la salvación sobre la bocina-, con tiempo para disputar 16 encuentros. Una vez cerrada su etapa como cordobesista, el de Logroño retomó su carrera lejos de España, pasando por el Barnsley inglés y el Miedź Legnica polaco hasta aterrizar en su tierra natal, donde fichó por la UD Logroñés en Primera Federación. Durante el pasado curso, no obstante, cambió La Rioja por Madrid y se unió a la propuesta del Rayo Majadahonda -donde ejerció mayormente como central-, para en este pasado mercado estival formalizar su desembarco en el recién ascendido Decano, para el que ahora vuelve a estar disponible tras superar una lesión en el pubis. No estará Antoñito Otra de las figuras destacables en las filas recreativistas que vivió grandes momentos de fútbol defendiendo los emblemas blanquiverdes es Antonio Jesús Regal, más conocido futbolísticamente como «Antoñito». El lateral diestro militó en el Córdoba CF tan solo en el curso 2016-2017, en el que cuajó un rendimiento destacado para acabar disputando 27 encuentros y un total de 2.304 minutos en el verde. En ese lapso, el lateral de Herrera consiguió adjudicarse la etiqueta de ser uno de los carrileros más fiables de la época blanquiverde reciente, aunque poco después cambió la elástica cordobesa por la vallisoletana. Con el Valladolid, apenas un año después, el sevillano consiguió dar el salto a Primera División, en la que acabó participando durante otras dos temporadas, para después fichar por el Cartagena y, seguidamente, por el Deportivo de la Coruña, último destino antes de su recalada en el Recreativo de Huelva este verano. Pese a todo, Antoñito no estará disponible para la cita del domingo, debido a la tarjeta roja directa que recibió durante el encuentro de la jornada 8 frente a la UD Ibiza. Su suspensión tendría que haber tenido lugar durante el pasado fin de semana en la recepción al Alcoyano en el Estadio Nuevo Colombino, pero las inclemencias temporales, acarreadas por la borrasca Bernard, impidieron su celebración, posponiendo el partido de castigo para el choque en El Arcángel, al igual que ocurre en el caso de Kike Márquez, que no pudo rendir cuentas por sanción frente al Atlético Sanluqueño y causará baja obligada en los de Iván Ania ante el conjunto onubense. El regreso de Juan Villar El último en la línea de retornos que traerá el derbi andaluz de la ocasión será el del atacante Juan Villar, futbolista que guarda el antecedente más reciente de su etapa como cordobesista. El delantero onubense, precisamente, llegó en las últimas horas del mercado invernal del ejercicio 2022-2023 en Primera Federación como uno de los refuerzos estrella para reconducir la compleja situación del bloque de Germán Crespo, que en apenas unas semanas había visto diluida su condición de líder cacique de la categoría a rival endeble y víctima de su propia mala dinámica. El fichaje del onubense, que llegó cedido por media temporada procedente del Huesca de Segunda División, supuso el último «bombazo» navideño por parte de la dirección deportiva encabezada por Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara, a los que tocó rearmar el plantel tras una ventana de traspasos de lo más movida en el seno de la entidad blanquiverde. El rendimiento del ariete, no obstante, distó mucho de las expectativas. Apenas disputó ocho encuentros a lo largo de su estancia en El Arcángel, con un gol -en la derrota casera frente al Real Madrid Castilla- como balance. Su etapa estuvo condicionada por la escasa continuidad y las lesiones, que menguaron su aportación durante un tramo final de curso en el que bajo la posterior mano de Manuel Mosquera, el Córdoba CF adoleció pólvora y acierto en ataque. Desde su llegada a Huelva, en esa sintonía, el ex del Huesca, Tenerife o Valladolid, entre otros, tampoco ha conseguido contar con la regularidad deseada, incluso también con una lesión de por medio, aunque disponible para Abel Gómez de cara a la cita del domingo tras recibir el alta médica recientemente.