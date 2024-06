"Soy el Antonio José de siempre pero me apetece probar géneros diferentes"

Tiene la mirada penetrante, una sonrisa franca y una voz potente que ha aprendido a modular a lo largo de una dilatada trayectoria para que suene bien con todo lo que hace, solo o acompañado, ya sea para una bachata como La noche perfecta o para cantar al amor y al desamor en un tono más pop, pero sin perder nunca su raíz. Empezó la gira de El Pacto cuando aún no había salido el disco y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos allá donde va. A pocos días del concierto en Córdoba, que coincidirá con la Noche Blanca del Flamenco, habla de su música, de su equipo y de todo un poco.

-Me ha dicho un pajarito que entre concierto y concierto, está en el estudio grabando nuevos temas. Cada vez suena más latino. ¿Qué sabor tendrá lo que está cocinando en este momento?

-Estamos trabajando ya en nuevas canciones, en un nuevo proyecto y en un nuevo disco. Mi esencia sigue siendo la misma, está intacta, pero es cierto que hay que estar en guardia, hay que innovar siempre, aunque no pretendo perder mi autenticidad ni mi esencia. Ahora mismo, la música está en lo que cada artista se imagine para su vida y para su futuro más próximo. Yo sigo siendo el mismo Antonio José de siempre y voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho aunque me apetece probar un poco diferentes géneros porque creo que tengo la oportunidad y la juventud para poder hacerlo y para experimentar en diferentes campos.

Antonio José cantará este sábado en la plaza de toros de Córdoba. / CÓRDOBA

-¿Habrá sorpresas en el nuevo disco como la bachata que se marcó en ‘El Pacto’ ?

-Yo siempre intento darle alguna que otra pincelaíta porque me gusta y porque tengo ganas de probar cosas diferentes y seguro que en este álbum habrá cosas que marcarán nuevos caminos.

-¿Sin fusión no hay futuro?

-¿Sin fusión? Bueno, yo creo que tienes que tenerlo muy mascaíto para que a día de hoy sigas llegando a la gente con lo mismo de siempre. Creo que la raíz tiene que estar pero modernizándose siempre y dando cada vez un pasito más, sin volverse loco, claro, y sin perder la esencia de lo que uno es.

-¿Habrá nuevo single pronto o esperará a acabar la gira?

-La verdad es que aún lo tengo claro, no me lo he planteado, eso está todavía en el aire. En este nuevo proyecto, no quiero hablar de disco, estoy dejándome llevar un poquito y viendo por dónde me llevan los sentimientos y la tensión que pongo en cada trabajo.

-Ha colaborado con muchos músicos de renombre. ¿Quién es el siguiente con quien le gustaría cantar?

-Ahora mismo, no hay ninguna colaboración prevista porque estoy muy centrado en crear, en sentir mi música y en ver por dónde respira lo que tengo entre manos.

-El Pacto es un disco en el que habla de sus sentimientos y que ha marcado un antes y un después. ¿Qué ha supuesto este álbum en su carrera?

-Es un disco que ha sido un auténtico regalo para mí, ha traído a mi vida muchas cosas bonitas. Se grabó entre Miami, España y Los Ángeles y todo lo que me he vivido gracias al disco ha sido una maravilla, he llegado a encontrarme muchísimo más y ha sido un acierto el momento en el que lo saqué . Con él he recorrido hasta ahora una travesía muy bonita.

-¿Cuál es su noche perfecta de concierto?

-Todos los conciertos lo son, aunque lo de tocar en tu tierra como voy a poder hacer este sábado en la plaza de toros de Córdoba no tiene precio ninguno. Eso es todo un privilegio. Uno siempre sueña con mirar a su casa y disfrutar con la cercanía de su gente , es algo que es difícil de explicar con palabras.

-¿Jugar en casa es más difícil o más divertido?

-Te exiges mucho más a ti mismo aunque intentas disfrutarlo también mucho más porque se pasa muy rápido y nunca sabes cuándo volverá a llegar ese momento. Divertido es siempre subirte al escenario y hacer lo que más te gusta en este mundo que en mi caso es la música.

-Ha dicho en alguna ocasión que tiene muchos rituales antes de salir al escenario. ¿Cuáles son y en su tierra hace alguno más o se los salta todos?

-Siempre hago los mismos vaya donde vaya. Tengo mis estampitas a las que les rezo, les pido y les doy las gracias. Salgo con el pie derecho, grito tres veces y a zumbar.

-¿Qué echa de menos de Palma del Río cuando está de gira?

-A la familia, los amigos, la gente que uno quiere y que te hace sentir el de siempre y eso quieras o no cuando no lo tienes tan seguido te afecta mucho.

Antonio José. / CÓRDOBA

-Está a punto de cumplir los 30. ¿Firmaría un pacto para alargar su juventud?

-Para nada, a mi me encanta cumplir años, es señal de que la vida me da oportunidades para disfrutar y aprender mucho. Hasta el día que nos vamos de aquí estamos aprendiendo.

-¿El sexappeal con las fans se pierde con el paso del tiempo?

-Eso habría que preguntárselo a las fans (jajajaj), pero yo sigo notando su cariño y lo noto cada vez más cerca.

-¿Qué hace para desestresarse?

-Juego al fútbol y también me gusta mucho caminar, ir a la playa y buscar esos ratitos de soledad para conectar con uno mismo, para escuchar. Eso me ayuda mucho a regresar a mi centro.-

-¿Está siguiendo la evolución del Córdoba CF? ¿Cómo lo ve?

-Por supuesto que sí. Yo lo veo en Segunda, por favor. Ojalá que este fin de semana dejemos encaminada la eliminatoria en Barcelona y que en El Arcángel aunque no sea fácil, salgamos con una ventaja considerable para disfrutar un poco más y no pasarlo tan mal como el otro día en los últimos minutos.

-¿Ser también del Madrid es un consuelo frente a los batacazos del Córdoba?

-El Madrid es algo que hemos vivido en casa desde siempre, pero obviamente, el Córdoba es lo que a todos nos une, el equipo de nuestra tierra y siempre se sufre mucho con él hasta que vienen los días de grandeza. El Córdoba o te da gloria o te da el infierno, eso es así, pero eso es lo que a la vez te engancha de este equipo.

-Esta semana ha entrado en vigor la amnistía. ¿Esos temas le interesan?

-No me interesan mucho la verdad, que hagan lo que les dé la gana, pero que no nos salpiquen tanto de mierda.

-Y una curiosidad, ¿pudo ir a votar a las europeas?

-Por supuesto que sí. Siempre voy a votar, es un derecho que siempre ejerzo y todos tendríamos que tomar conciencia de que es algo que todos tenemos que hacer por el bien común.

