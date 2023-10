Gudelj, Diarra, Carracedo y Antonio Casas: el pasillo de la seguridad de Iván Ania

Diferente temporada, nuevo cuerpo técnico, aunque mismos pilares. El verano dio un vuelco y lavado de cara casi radical al Córdoba CF, al que le tocó un cambio de etapa forzado, despedir a algunas de sus insignias de las últimas temporadas, separar caminos con otras figuras históricas como Javi Flores, Miguel De las Cuevas o Willy Ledesma, al igual que trazar un nuevo plan para aspirar a lo mismo: volver al fútbol profesional. Con apenas dos meses de competición saldados, el balance es significativo, puesto que Iván Ania no solo ha confiado a la hora de dar continuidad a la vieja guardia de futbolistas que se mantienen en el bloque durante las últimas campañas, sino que, a su vez, ha erigido un puñado de «intocables» a los que el técnico blanquiverde busca convertir en su extensión en el campo, uno por cada línea: Gudelj, Diarra, Carracedo y Antonio Casas.

Gudelj lidera la defensa

Curso distinto, idénticas costumbres. El peso de la defensa sigue un curso más a cargo de Dragisa Gudelj, que este año también ha conseguido extender ese liderazgo a uno de los cuatro puestos que ostentan la capitanía. Parece no haber pasado el tiempo ni las circunstancias para el central serbio-neerlandés, que durante el pasado mes de marzo sufrió un episodio de muerte súbita repentino durante el transcurso del Córdoba CF - Racing Ferrol de la jornada 29 del curso 2022-2023 en El Arcángel. Tiempo más tarde, el defensor ha conseguido dejar atrás toda su odisea médica para volver a disfrutar en el camino, donde se coloca como uno de los dos únicos futbolistas de todo el plantel -junto a Youssouf Diarra, precisamente-, que ha disputado la totalidad de los minutos de esta temporada en participación sobre el verde.

Su crecimiento también ha sido exponencial. Con un dispositivo DAI instalado en su pecho (Desfibrilador Automático Implantable) -el primer jugador de España que desempeña la labor profesional en dicha condición-, el rendimiento desplegado poco a poco hace recordar a la mejor versión del ex del Cádiz B vista como blanquiverde, con la que consiguió alzarse como una de las referencias del plantel y la afición. Un total de diez goles encajados, no obstante, se han producido bajo su guardia, intercalando pareja de baile con Adrián Lapeña y Carlos García desde el perfil derecho. Más constantes han sido las aportaciones a sus costados, donde tanto Carlos Albarrán como José Calderón siguen siendo, de forma casi ininterrumpida -aportaciones puntuales de Iván Rodríguez, mientras que Adri Castellano, todavía lesionado, no ha logrado debutar-, sus fieles escuderos por cada una de las respectivas bandas.

El reconocimiento a su tesón, en esa línea, se vio reafirmado al principio de pretemporada con lo que fue uno de los grandes estímulos para la reciente campaña de abonados: su renovación hasta 2025. Manteniendo el formato ofertado antes de su dolencia de corazón, así, la dirección deportiva blanquiverde blindó al pilar de su zaga con dos ejercicios más de contrato, al igual que otorgándole un papel de mayor peso en los esquemas del equipo y en el liderazgo del vestuario.

Diarra, el timón del mediocampo

El carrusel de nombres y movimientos habituales en la medular poco o nada ha afectado a Youssouf Diarra, que lo juega todo. Junto a Gudelj, de esta forma, el mediocampista ex del Bilbao Athletic suma 720 minutos en pista esta temporada, o lo que es lo mismo, todos y cada uno de los minutos de las ocho jornadas disputadas, sin haber marchado como sustituido al banquillo siquiera en ninguna de ellas. La confianza de Iván Ania en el futbolista español de origen maliense es total, al que ha delegado los galones y el peso del juego en el mediocampo en cada una de las citas saldadas hasta la fecha. Diferentes han sido sus acompañantes, eso sí, en ese lapso, en el que más asiduamente se le ha podido ver junto a Álex Sala o Isma Ruiz -fue titular por primera vez, también ante la baja de Sala por sanción, en el pasado duelo ante el Mérida-, y en menor medida con José Luis García «Recio», que continúa sumando aportaciones puntuales para adquirir rodaje. Cristian Delgado, por su parte, todavía no ha sido alineado, por lo que no figura en dicha terna hasta el momento.

Un gol también figura en el expediente del de Bamako, que puso el aval para la victoria ante el Alcoyano en el Estadio El Collao (0-1) y, de paso, escapar con los tres puntos por segunda vez fuera de casa en la presente campaña. Su aportación, tanto a nivel defensivo como ofensivo, no ha sido desdeñable desde el arranque de Liga, en el que también se ha consagrado como uno de los estandartes del equipo en el vestuario y figura entre las más aclamadas para el respetable, en especial para los más pequeños.

Carracedo y Antonio Casas, la pólvora y la mecha

La propuesta atacante del Córdoba CF también continúa en buena medida siendo sustentada por Christian Carracedo y Antonio Casas, dos de los estandartes del pasado curso que permanecen en la línea de intocables -el rambleño ha ganado protagonismo tras la marcha de Willy Ledesma, eso sí- durante estos primeros compases del presente. Para el catalán la situación ha dado un vuelco en las últimas citas, en las que ha conseguido reencontrarse con su faceta más acertada para volver a ser determinante en la parcela ofensiva, donde sus internadas desde el extremo derecho y sus asistencias alimentan el olfato goleador del resto de piezas en la punta de lanza. Un total de tres pases de gol -dos ante el Mérida, una en San Fernando- arrastra hasta la fecha el hospitalense, que ha partido como titular en todos los encuentros disputados hasta la fecha, con 701 minutos como balance.

También está siendo un inicio de curso relativamente dulce a nivel individual para Antonio Casas, el actual pichichi blanquiverde con cuatro dianas. Ante el Ibiza, con doblete frente al Real Murcia e igualmente haciendo el primero del 2-1 frente al Mérida, el rambleño se ha colocado como el máximo exponente para el gol en los planes de Iván Ania, en los que ha conseguido cerrar cualquier debate por la titularidad pese a la intervención de Alberto Toril en fases puntuales de cada partido, con un tanto en su casillero. El presumible «jugador franquicia» del club blanquiverde, a fin de cuentas, ha conseguido responder -o al menos de forma parcial hasta el momento- a las exigencias de dar un paso adelante en el plantel para hacerse con el peso de su esquema ofensivo, al que ha encabezado durante 579 minutos esta temporada, con siete titularidades y tan solo partido en calidad de revulsivo en una ocasión, correspondiente a la cita en Algeciras, en la que dejó su puesto en el once por precaución tras ciertas molestias en la zona isquiotibial.