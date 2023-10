Kike Márquez y su regreso imposible con el Córdoba CF a Sanlúcar

No hay manera. En El Palmar se quedarán con las ganas de ver a Kike Márquez, uno de sus ilustres paisanos y un futbolista de referencia en esta localidad gaditana. El Atlético Sanluqueño-Córdoba CF del próximo domingo (20.00 horas, FEF TV) no tendrá en el escenario a uno de los actores llamados a centrar la luz de los focos en la jornada de Primera Federación.

El punta tendrá que cumplir la sanción impuesta por el comité de competición de la RFEF después de ver la tarjeta roja por una entrada a un rival durante el partido que el Córdoba CF disputó el pasado fin de semana en El Arcángel ante el Mérida. Kike se fue hacia el banquillo totalmente fuera de sí, ofuscado por la situación -dejaba a su equipo en inferioridad en los primeros minutos- y rajándose la camiseta blanquiverde antes de patear un bote de agua en la zona de banquillos y meterse, cabizbajo, en el túnel de vestuarios. Su desaforada salida del césped quedó parcialmente endulzada por la victoria de los suyos (2-1). Sin embargo, la consecuencia para él estaba clara: el arresto para la jornada siguiente lo tenía asegurado. Y el viaje era, curiosamente, a su pueblo: Sanlúcar de Barrameda.

La segunda vez del capitán

La expulsión de Kike Márquez ante el Mérida fue la segunda de la temporada 23-24... en apenas siete partidos. Jamás en su carrera deportiva le había sucedido nada igual. El futbolista, de 34 años, lleva catorce temporadas como profesional y nunca había sido expulsado más de una vez en una campaña completa. La primera salida antes de tiempo del campo ocurrio en el Estadio Iberomericano de Bahía Sur ante el San Fernando, en un partido en el que los cordobesistas cayeron derrotados por 3-1.

No ha sido Kike un futbolista particularmente polémico en este aspecto. Lo normal venía siendo que fuesen los rivales quienes recibieran amonestaciones por acciones contra él y no al contrario. La primera roja de su trayectoria la vio con 23 años, precisamente en el Sanluqueño, jugando en Segunda B. Luego le enseñaron otra cuando militaba en el Cádiz, también en la división de bronce, en la 13-14, y no volvió a salir prematuramente del campo hasta 2020. En su etapa en el Extremadura, en Segunda B y Primera RFEF, vio sendas cartulinas rojas. Y hasta hoy. En siete partidos, Márquez ha visto cuatro amarillas y dos rojas; en la campaña anterior, también en el Córdoba CF, solamente le amonestaron cuatro veces en 34 apariciones.

Kike Márquez, entre los partidos en los que fue expulsado y los que le caen de sanción en las semanas posteriores, se está perdiendo prácticamente la mitad del tiempo de juego disputado por el Córdoba CF en la Primera Federación. Hay que destacar que el sanluqueño, que se estrena esta temporada como capitán del equipo, es uno de los jugadores de referencia para el técnico Iván Ania. El asturiano contó con él de inicio en todos los partidos de preparación en verano y siempre le ha dado la titularidad cuando ha estado disponible.

Una década después en Sanlúcar

Enrique Márquez Climent dio sus primeros pasos como futbolista siendo un niño en el club de su pueblo. Sus condiciones le hicieron ponerse en el escaparate y fue tentado desde muy pronto por canteras de entidades más potentes. Siendo juvenil pasó por el Villarreal y el Almería, recalando después en el Recreativo de Huelva y el filial del Real Betis, del que previo paso efímero por el Getafe regresó al Atlético Sanluqueño. En la temporada 2012-13, con 23 años, despachó un año excelente en Segunda B: 35 partidos, 10 goles... y rumbo al Cádiz. Nunca volvió a jugar con los colores del Sanluqueño.

Cádiz, Racing de Ferrol, Marbella, Extremadura, Albacete y Córdoba han sido hasta ahora sus destinos. Lo de jugar como adversario en El Palmar en un partido oficial ha resultado una cuestión imposible. La última vez que su equipo coincidió en la Liga con el Sanluqueño fue en la 21-22. Estaba en el Albacete, con el que se enfrentó en el Carlos Belmonte ante el equipo de su tierra, que salió goleado por 4-0 con un tanto firmado por Márquez. A Sanlúcar no fue porque en la primera vuelta estuvo enrolado en el Extremadura, del otro grupo, del que salió en el mercado invernal por la desaparición del club de Almendralejo por los impagos.

La ocasión se le presentaba de nuevo con el Córdoba CF, pero la expulsión del sábado pasado impedirá que retorne al estadio en el que se inició en el fútbol y en el que logró protagonizar su primera gran temporada como profesional, hace justo un decenio. Su equipo le echará de menos. Sus paisanos, aunque de otro modo, también.