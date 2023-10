El Córdoba CF encarece el precio por un sitio en su once

Cada semana, un rompecabezas. Difícil será la tarea de Iván Ania a la hora de confeccionar el once para la visita del Córdoba CF al Atlético Sanluqueño del próximo domingo en el Estadio El Palmar (20.00 horas, FEF TV), donde el combinado blanquiverde buscará dar continuidad a su nueva línea abierta desde el pasado triunfo ante el Mérida y para la que el preparador blanquiverde buscará dar de nuevo con la tecla para embolsarse un triunfo lejos del calor de casa. El balance del triunfo ante los romanos, de esta forma, deja multitud de aristas y frentes abiertos en el once cordobés, en el que varias de las figuras hasta ahora más discretas pujan fuerte por un sitio en la titularidad.

Lapeña se gana el puesto

Con tres de los puestos en la línea defensiva perfectamente perfilados, la incógnita se posa sobre la plaza del central derecho, en la que Adrián Lapeña parece haberse asegurado su presencia al menos para la cita del domingo, después de la buena actuación que cuajó ante el Mérida. En el resto, el trío conformado por Gudelj, José Calderón y Carlos Albarrán se mantendrá inamovible -salvo contratiempo de última hora- una semana más, mientras en el banquillo aguardan su oportunidad tanto Carlos García como Iván Rodríguez.

Diferente es el caso de Adri Castellano, que durante las últimas fechas recayó de su lesión en el recto anterior del muslo derecho. El defensor cordobés, que se ejercitó parcialmente con el grupo durante la pasada semana de trabajo, apuntaba a su estreno ante los emeritenses en El Arcángel, pero acabó siendo reservado por cautela para no forzar una posible recaída. Días más tarde, no obstante, el ex de la Ponferradina volvió a adolecer las mismas molestias que le habían mantenido en el dique seco durante más de un mes, por lo que su debut como blanquiverde tendrá que seguir esperando al menos una jornada más.

Tampoco se moverá Carlos Marín de la titularidad en portería, con Lluís Tarrés repitiendo como escudero en la reserva también en El Palmar.

Isma Ruiz pide sitio

En sintonía similar a Lapeña parte Isma Ruiz, uno de los “reforzados” tras los tres puntos frente a los extremeños. “Posiblemente, para mí haya sido el mejor de los 22 del partido. No era una papeleta fácil, venía de no ser titular en los otros siete partidos de Liga. Estoy muy contento, ha dado un nivel muy alto”, espetó el propio Iván Ania en relación al granadino tras el duelo, con un papel que le augura de nuevo un sitio para de inicio en la visita al Atlético Sanluqueño, en detrimento, eso sí, de otras piezas de la plantilla.

A falta de Kike Márquez por sanción -se marchó expulsado ante el Mérida, con la segunda tarjeta roja en su cuenta en ocho jornadas, siete para él-, por otra parte, se elevará considerablemente el precio por un puesto de inicio en la medular para el resto de implicados. El regreso de Álex Sala coincidirá con la irrupción de Isma Ruiz y la necesidad de seguir sumando minutos de José Luis “Recio” -llamado a acabar siendo el timón del equipo por calidad y experiencia-, mientras que Youssouf Diarra se mantendrá con seguridad como uno de los intocables en el esqueleto del equipo, siendo difícil que abandone su condición de insustituible dentro de los planes de Iván Ania. Posiblemente sí sea más fácil para Kuki Zalazar, relevo natural de Márquez en la mediapunta y única opción al uso -bien podría serlo Diarra adelantando su posición- para mantener el dibujo.

También será complejo el ingreso de Cristian Delgado en la partida, siendo el único jugador junto a Adri Castellano que todavía no ha sumado ningún minuto esta temporada. En función del contexto y avance del partido, sin embargo, sí podría generarse un escenario propicio para el estreno del algecireño, que no ha conseguido hacerse un sitio en los esquemas del equipo durante este arranque de temporada.

Las opciones en la delantera

En el perfil de ataque también tendrá que tomar decisiones el cuerpo técnico blanquiverde, fundamentalmente en los costados, empezando por el izquierdo. La buena labor de Adilson Mendes, que también inauguró su cuenta goleadora como blanquiverde el pasado sábado, recrudece la pugna por la titularidad frente a Simo Bouzaidi, quien no ha conseguido desplegar su mejor versión -o al menos de forma regular- durante las últimas citas. No sería descabellado el regreso del lisboeta a la titularidad tras no figurar en ella desde el choque ante el Alcoyano, a la par que Christian Carracedo, desde el otro perfil, apunta a seguir como dueño y señor de la banda derecha dado su buen momento de forma.

En la también se espera una nueva titularidad de Antonio Casas, que afianzó su casillero anotador hasta las cuatro dianas tras el gol del 1-0 frente al cuadro del Estadio Romano José Fouto. Alberto Toril parte con un papel más discreto desde el inicio de campaña, siendo reservado para tareas de revulsivo o bien para formar un esquema con doble delantero junto al rambleño. No parece ese el escenario que se espera en El Palmar, para el que el cordobés parte una vez más por delante.