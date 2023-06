Iván Ania, nuevo entrenador del Córdoba CF

El Córdoba CF anunció este miércoles a Iván Ania como nuevo entrenador blanquiverde y firma por una campaña con opción a otra más en función de objetivos y en la que el técnico ovetense tendrá que asumir el proyecto cordobesista, que no es otro que el del ascenso a Segunda División A.

Un ascenso a Segunda

Iván Ania (Oviedo, 1977) inició su carrera como entrenador en el CD Covadonga (2011-13) y Real Oviedo Vetusta (2013-14, 2014-15). Posteriormente, ocupó los banquillos del Caudal Deportivo, donde consiguió el ascenso a Segunda División B (2015-16). En la temporada 2017-18 finalizó en sexta posición con el CF Villanovense en la categoría de bronce del fútbol español. Su antepenúltima etapa como técnico se desarrolló en las filas del Racing de Santander, club con el que consiguió el ascenso a Segunda División en la temporada (2018-19). Finalmente, en el verano del 2021, firmó por el Algeciras por cuatro temporadas, aunque con posibilidad de liberación del compromiso contractual, como así ha ocurrido para firmar su nuevo contrato con el Córdoba CF.

El nuevo entrenador del Córdoba CF tuvo como ayudantes técnicos en el conjunto rojiblanco a César Negredo (segundo entrenador), a Pablo Gutiérrez (preparador físico) y también a Fabián Fernández como preparador de porteros.

El entrenador ovetense llegó al Algeciras por la insistencia de Félix Sancho, propietario del club del Campo de Gibraltar estos dos últimos años, que tenía como objetivo en los cuatro años de contrato del ovetense de llegar al fútbol profesional. Ania estaba en la lista de técnicos pretendidos por el Córdoba CF desde hacía un mes, una lista que encabezaba por un lado Alberto González y por otro, algún entrenador de mayor nivel que no dio la respuesta afirmativa a tiempo a la entidad blanquiverde. Ania tenía el 1 de junio dos semanas por delante para decidir si continuaba o no en el Algeciras, un club que está pendiente de oficilizar su venta a un nuevo propietario en los próximos días, aunque el asturiano, dicen, se encontraba bastante decepcionado porque el proyecto en Algeciras no se ajustaba a lo que en un principio le aseguraron cuando llegó, en el verano del 2021.

En la primera campaña como rojiblanco, Iván Ania situó al Algeciras en la séptima posición de la tabla clasificatoria en el Grupo 2 de Primera Federación, a un solo punto de la quinta plaza que daba derecho a disputar el play off, que ocupó finalmente el Linares Deportivo y durante cuatro jornadas de Liga estuvo en puestos de privilegio. Pese a rondar las primeras cinco plazas durante casi toda la Liga, el Algeciras se quedó finalmente fuera de las mismas, a dos puntos de la cuarta plaza, ocupada finalmente por el Nástic de Tarragona. Hombres como Álvaro Romero y Roni, con 13 goles cada uno, así como Iván Turrillo, fueron fundamentales para la buena temporada algecirista, que no se reeditó en la pasada campaña. Sí consiguió poner en el escaparate al juvenil Álvaro Leiva, que con sus buenas actuaciones (cuatro goles) se ganó el fichaje por parte del Real Madrid Castilla, con el consiguiente ingreso para el club del Campo de Gibraltar.

Buena imagen

El Algeciras dio una imagen más irregular en la pasada campaña, en la que se salvó del descenso en la última jornada, gracias a la victoria del Córdoba CF, precisamente, ante el Badajoz, en El Arcángel. Tras una primera vuelta irregular, en la segunda fase del campeonato, el Algeciras ocupó plazas de descenso varias jornadas y estuvo peleando por evitar su caída a Segunda RFEF hasta la última jornada de Liga.

Entrenador serio, meticuloso, de método y muy exigente, Iván Ania posee buena imagen en el mundo del fútbol, en donde tiene fama de practicar un juego moderno y equilibrado, sin excesivas alegrías atacantes ni racanerías defensivas. En todo caso, según pudo saber este periódico, no era siquiera la primera elección del presidente de la comisión deportiva, Antonio Fernández Monterrubio, ya que también está más que claro que tampoco era la del director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, que antes ya había intentado cerrar, entre otros, a Alberto González (hoy en el Betis Deportivo) y a José Juan Romero (que renovó finalmente por el Ceuta).