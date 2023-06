Una voz autorizada en lo futbolístico. Vicente del Bosque, ex entrenador del Real Madrid y de la selección española, campeón del mundo, bicampeón de Europa de selecciones y de clubes -entre otros títulos-, además de ex futbolista del Córdoba CF en los primeros años de su carrera -durante el curso 1971-1972 en Primera División, que culminó con descenso-, fue el invitado estrella en la sexta edición del espacio «Debatiendo con…» promovido por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA, en el que el salmantino presentó su ponencia «El valor del compromiso para alcanzar el éxito», orientada a profundizar en la importancia de la cohesión social dentro de un vestuario, así como las relaciones laborales que cohabitan en el mismo.

Un equipo en la máxima categoría

Valorando la actualidad de su antiguo equipo, en el que militó durante una campaña en calidad de cedido procedente del Real Madrid, por otro lado, el laureado preparador reconoció haber seguido de cerca la temporada del cuadro blanquiverde, a la que catalogó de más a menos, incidiendo en un anhelo: «Que Córdoba pronto tenga un equipo en la máxima categoría». «Deseo que le vaya todo bien, que se hagan las cosas bien», apuntó seguidamente.

En cuanto a su paso de un curso por tierras cordobesas, el ex mediocentro también reconoció el gran recuerdo y satisfacción que guarda respecto al club, al que mantiene en el punto de mira y como uno de los principales orígenes de su brillante carrera deportiva. «Encantado de venir, han pasado muchísimos años. Siempre con muy buenos recuerdos de lo que significó mi etapa aquí en el Córdoba CF, donde aprendí lo que es un vestuario y cómo me formé para estar tantos años en el fútbol», admitió.

El papel «social» en un vestuario

Haciendo hincapié en la parcela social que impera en un vestuario futbolístico, Del Bosque arrojó una clave: «generar clima laboral». Un importante aditivo a la hora de gestionar grupos marcados por la exigencia y la presión, para los que sitúa la «normalidad» como principal receta para el éxito. «Esa presión se combate con mucha normalidad, sin estridencias, sin excentricidades. Eso siempre tiene un buen resultado», manifestó.

De continente a contenido, el técnico ganador de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica igualmente aprovechó para recalcar el valor de las interacciones sociales sanas para armar un proyecto ganador desde la parcela mental y colectiva, señalando las posibles «variaciones» respecto a las diferentes épocas en las que ha cursado la dirección de un banquillo, aunque también apuntando las «similitudes» que guarda cualquier vestuario bajo su tutela con los de la actualidad. «No creo que las relaciones humanas sean muy distintas unas de otras. Sabemos de la condición humana, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes. No creo que haya mucha gran diferencia de un vestuario como el que conocí yo aquí en Córdoba a lo que es ahora, no creo que haya mucha diferencia», aseveró.

Repasando una vez más su carrera, por otra parte, también admitió haber encontrado grandes grupos humanos de la mano de grandes futbolistas, base indiscutible de cualquiera de los triunfos cosechados: «He tenido mucha suerte, tendría que escarbar mucho para encontrar jugadores que no hubieran sido como tenían que ser. Han sido todos, tanto en la selección como en el Real Madrid, gente fantástica en todos los sentidos», apostilló en la previa al acto alojado por el Parador de la Arruzafa este jueves.