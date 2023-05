Una voz autorizada en el cordobesismo. La cita del adiós oficial a la temporada en el Córdoba CF vino acompañada de una importante carga emocional para buena parte de la plantilla, especialmente para su principal eslabón, Javi Flores, capitán blanquiverde que pudo vivir su último duelo en El Arcángel frente al Badajoz (3-1), ahora ante una conclusión de contrato en el aire y una premisa firme: "seguir jugando". "En el fútbol nunca se sabe, siempre pienso que no es el último. Pienso que me encuentro bien, que estoy para jugar. Al final evidentemente el club es el que decide, saben que estoy a entera disposición, que soy un jugador de club, he pasado mi vida entera aquí. Lo que tenga que ser será", manifestó el mediocampista en torno a su futuro en la entidad.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión y con hambre de seguir jugando. Vamos a esperar ahora en estas semanas, a ver lo que pasa", añadió. Un posible último partido Ante la posible salida del equipo de la mano del elenco de nominados a abandonar la entidad este verano, también de la idea de haber podido firmar su último partido como blanquiverde, el de Fátima expresó su malestar por la temporada realizada, que finaliza de forma abrupta y agridulce: "Es triste porque terminas con un ambiente raro, en la grada también. Sin jugarte nada, con muchas cosas en el aire. La sensación es un poco de pena, de tristeza. En el fútbol y en la vida hay que afrontar las cosas como vienen. Nadie esperábamos en enero que esto fuese a acabar así, pero hay que asumirlo y aceptarlo", admitió. El fin de ciclo en el Córdoba CF: Javi, cómo lo sabes... "Como profesional y como compañero he intentado defender al equipo, en este caso el resultado. Con Miguel De las Cuevas he tenido el abrazo de un amigo, de haber estado juntos durante cuatro años. Hemos pasado momentos malos y también muy buenos. Otro año que termina", apostilló.