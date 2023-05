Un final redondo para una historia extraña. El Córdoba CF puso fin con victoria al último capítulo de su relato rocambolesco esta temporada en Primera RFEF, a la que dijo adiós recordando la dulzura de sumar de tres en tres puntos -también tres meses después desde la vez anterior-, con su El Arcángel conquistado por la afición de un Badajoz (3-1) que acabó condenado a los abismos del fútbol español -Segunda RFEF-, y junto a un Manuel Mosquera que anecdóticamente firmó su primer triunfo como blanquiverde en su última cita -acaba contrato- al frente del banquillo. “Hubiese firmado mil veces más con el Córdoba CF, con esta entidad, con el club y con todo lo que representa. La victoria es una victoria, que siempre es importante. Los resultados son malos, no los voy a cambiar por ella. Han sido malos en el momento que tenían que ser buenos o no tan malos. He trabajado muy a gusto, cada día sabiendo que el club tenía confianza y que quería que saliese todo bien. Volvería a hacerlo mil veces más”, admitió el técnico una vez concluido el enfrentamiento ante el conjunto pacense.

Agradecimiento y despedida Entreviendo su marcha una vez finalizado el contrato que unía al preparador en estas últimas ocho citas del calendario -ya oficialmente finalizadas-, el de Oleiros aprovechó para lanzar un doble mensaje al Córdoba CF: ánimo para lo venidero y agradecimiento tras lo vivido. “Hoy he visto a la gente gritando ‘Córdoba, Córdoba, Córdoba’ otra vez, ha sido poquito pero se ha escuchado muy bien, entre un montón de gente de Badajoz. Creo que esta es una gran ciudad, con un gran equipo y lo importante es que desde mañana se regenera la ilusión, es un gran club que va a volver a optar al ascenso”, indicó. “Tengo que hablar con Antonio Fernández Monterrubio, hemos quedado para hablar y, a partir de ahí, veremos qué sucede. No puedo decir nada más, yo termino mi contrato”, añadió. En la línea de agradecimientos, el técnico también lanzó un mensaje a la dirección que optó por su figura como relevo de Germán Crespo para este último tramo de temporada: “Quiero dar las gracias al club, sobre todo a Javier González, Juanito y Raúl Cámara. En todo momento he sentido su confianza. También a todos los empleados, he notado que cada vez que me los cruzaba querían que saliese todo bien. Se lo agradezco también a mis jugadores, hoy les he felicitado, el otro día se lo agradecí, por todo lo que me han dado. Espero que a todos les vaya muy bien. Igual a mi cuerpo técnico, por la lealtad y profesionalidad. A la prensa también, porque hemos tenido muy buen rollo, habéis tenido que hacer mis críticas y las he entendido, tenéis mi respeto eternamente”, señaló acto seguido. “Hoy tenía que ser De las Cuevas y diez más” En lo relativo al resultado, Mosquera también puntualizó sobre una figura particular, la de Miguel De las Cuevas, héroe del triunfo, autor de un doblete, futbolista con pleno de participaciones esta temporada y ante la posible última cita de su etapa como jugador blanquiverde, a la que puso el broche. “Miguel es un grande. Hoy para mí tenía que ser Miguel De las Cuevas y diez más. Es un jugador con el que yo al principio conté siempre con él, era muy importante a partir del minuto 55 de las segundas partes. Llegaba el lunes y volvía a entrenar con los que menos jugaron, es un profesional como la copa de un pino. Hoy ha salido con lágrimas en los ojos, ha hecho un partidazo y dos golazos. Es un grande. En el Córdoba CF tienen que hacerle un reconocimiento”, aseveró. La mejoría, precisamente de la mano de los goles del alicantino, eso sí, llegó tarde, en palabras del hasta ahora preparador cordobesista. “Creo que en alguno de los partidos anteriores hemos tenido tramos muy parecidos a este, sinceramente. Puede que este partido haya sido el más completo. No creo que haya una clave, lo que hemos tenido lo hemos metido. Hemos estado finos y precisos con el balón. No creo que haya mucha diferencia con otros partidos merecimos la victoria”, analizó.