El Córdoba CF y la desmemoria del gol

El Córdoba CF tiene dos armas ofensivas potentes, pero no posee munición. Esa sería la conclusión a la que se podría llegar sobre el rendimiento goleador del conjunto blanquiverde en los últimos meses, cuando no hace tanto el club cordobesista presumía, entre otras cosas, de tener al máximo goleador de la categoría, Willy Ledesma, con nueve goles. El de Torremejía lideraba la clasificación de anotadores del Grupo1 de Primera Federación en solitario hace un par de meses y, sin embargo, en la actualidad se sitúa en la quinta posición, compartida con otros cuatro futbolistas. También el Córdoba CF era el máximo goleador no ya del Grupo 1, sino de toda la Primera Federación y, hoy por hoy, es el cuarto clasificado en esa estadística.

El Córdoba CF se cae antes de Navidad Mucho ha cambiado el cuento, por lo tanto, en El Arcángel. Y lo cierto es que tanto Willy Ledesma, con nueve goles, como Antonio Casas, con seis, no parecen tener excesiva responsabilidad en el bache ofensivo del equipo, ya que se necesita realizar mucho esfuerzo para memorizar muchas o grandes ocasiones marradas tanto por el extremeño como el rambleño. Además, el primero ha estado un mes lesionado y tanto él como el cordobés han sufrido directamente la falta de fútbol del Córdoba CF y, sobre todo, la ausencia de fútbol ofensivo del conjunto blanquiverde desde finales del 2022. Esa caída en el juego del equipo cordobesista ha provocado que Antonio Casas, por ejemplo, lleve sin celebrar un gol nada menos que desde el pasado 26 de noviembre. Desde la jornada 13, en la visita que el Córdoba CF realizó al Nuevo Vivero de Badajoz, el delantero rambleño no ha vuelto a anotar. Aquel fue el sexto de su cuenta particular y aquel tanto de Casas sirvió para igualar el gol inicial del equipo local, obra de Soto. De entre los primeros 25 anotadores del Grupo 1 de Primera Federación, Antonio Casas es el que lleva más tiempo sin cantar gol, tres meses y medio. El problema para el Córdoba CF es que su otro goleador y pichichi del equipo, Willy Ledesma, lleva dos meses también sin saber lo que es marcar, ya que su último tanto lo transformó en el primer encuentro del 2023, en la visita blanquiverde al Iberoamericano, ante el San Fernando (1-3). El alivio es que el otro segundo anotador del Córdoba CF, Simo Bouzaidi (seis tantos) marcó su último gol hace dos jornadas, en la 25, a la Cultural Leonesa en El Arcángel. 13 de 20 marcaron recientemente Para hacerse una idea de la sequía anotadora de los goleadores del Córdoba CF, baste señalar que 13 de los 20 primeros máximos realizadores del Grupo 1 de Primera Federación anotaron su último gol en alguna de las dos últimas jornadas, la 25 o la 26. Álvaro Romero (Algeciras), Rodri Ríos (Ceuta), Manu Justo (Racing Ferrol), David Rodríguez (Rayo Majadahonda), Diego García (Fuenlabrada), Christian Borrego (Alcorcón), Carlos Cinta (Mérida) y Adrián Dalmau (Alcorcón) anotaron en la última jornada liguera, la 26. Arribas (Castilla), Íker Losada y Miguel Rodríguez (Celta B) y, precisamente, Simo Bouzaidi, anotaron en la jornada 25, hace dos semanas. Hombres como Alberto Quiles (Dépor, jornada 22) o Samu Corral (Linares Deportivo, jornada 23) también anotaron recientemente algún gol, mientras que hay tres jugadores que igualan a Willy Ledesma en el tiempo que llevan sin anotar, exactamente desde la jornada 18: Néstor Albiach (Rayo Majadahonda), Rodri Escudero (Talavera) y Álvaro Bustos (Alcorcón). De entre los 20 primeros, ninguno presenta una jornada más lejana que el blanquiverde, que junto a Albiach, Rodri y Bustos son los futbolistas que muestran mayor sequía goleadora de entre esos 20 primeros anotadores. Entre los 25 primeros, como ya se ha citado, el que presenta mayor sequía es Antonio Casas, estancado en los seis tantos desde la jornada 13 de Liga. Está claro que a este Córdoba CF se le ha olvidado generar fútbol suficiente como para crear ocasiones a los rivales y, por lo tanto, a sus anotadores, Willy Ledesma y Antonio Casas, se les ha borrado de la memoria la celebración del gol.