El momento de Antonio Casas en el Córdoba CF

Enero se está convirtiendo en todo un reto para el Córdoba CF. Primero, por la racha que arrastra el conjunto blanquiverde, en la que solo ha sumado cuatro de los últimos 15 puntos en juego (o siete de los últimos 21), lo que ha provocado no solo perder el liderato, relativamente cómodo, que mantenía hasta hace poco en el Grupo 1 de Primera Federación, sino que por detrás le hayan alcanzado otros candidatos a la primera plaza de la tabla, como el Real Madrid Castilla o el Deportivo de La Coruña. Segundo, porque el mercado invernal está mucho más presente en El Arcángel de lo que inicialmente se había querido reconocer o de lo que se tenía planeado.

Con entradas y salidas, el club cordobesista realizará no menos de diez movimientos en este mes, con el consiguiente trastorno para Germán Crespo. Y en tercer lugar, porque el Córdoba CF acaba de perder en este mes, precisamente, a su pichichi, Willy Ledesma, que hasta ahora había anotado nueve goles y que estará fuera de la competición un mes, al menos, tras una rotura en los isquiotibiales (en el semitendinoso, concretamente), producida durante el encuentro del equipo cordobesista en Matapiñonera, el pasado sábado, ante el Sanse.

Desbandada y lesión

Así, Germán Crespo se ha encontrado con Sergio Benito en el Wisla Cracovia, con Adrián Fuentes en el Castellón y con Willy Ledesma en la enfermería. Cuando hace cinco días mal contados tenía a tres delanteros y una cuarta posibilidad para la delantera con Adrián Fuentes, de repente el granadino deberá depositar toda la confianza en Antonio Casas, único delantero puro que le queda en el plantel para el encuentro del próximo domingo en El Arcángel ante el Celta de Vigo B (12.00 horas, InSports.TV).

Además, tomando como orientativas las declaraciones de Juanito, director deportivo del Córdoba CF, a este periódico hace un par de semanas, no parece que esté muy clara en El Arcángel la posibilidad de firmar un delantero en el mercado invernal de fichajes. El gaditano ya insinuó que en caso de que se produjera la salida de Sergio Benito no había que firmar, forzosamente, otro punta, ya que precisamente el ya atacante del Wisla Cracovia no gozó de oportunidades gracias a la respuesta que dieron Willy Ledesma y Antonio Casas.

Así, el rambleño está ante su gran momento. Más allá de que Germán Crespo pueda jugar en algún encuentro, de inicio o durante el mismo, con un falso delantero como Kike Márquez -como ya apuntó en su momento el propio Juanito-, lo cierto es que Antonio Casas tiene ante sí un panorama de grandes oportunidades. Lo lógico es que Casas salte de inicio el próximo domingo, en El Arcángel, ante el Celta B. También lo haría en la jornada 22, cuando el Córdoba CF visite el Reina Sofía para enfrentarse al Unionistas de Salamanca (con el recuerdo del gran gol que le hizo al conjunto charro en El Arcángel en el primer partido de Liga), y también debería ser de la partida en El Arcángel, de nuevo, en este caso ante su ex equipo, el Real Madrid Castilla, y es más que probable que también sea el delantero de referencia en la jornada 24, cuando el Córdoba CF visite el Fernando Torres para enfrentarse al Fuenlabrada. Un panorama halagüeño para él en cuanto a oportunidades, ya que por ser el único delantero nato que le quede a Germán Crespo, puede disponer de aquello con lo que cualquier jugador sueña: continuidad.

Media docena de goles

Hasta ahora, Antonio Casas ha anotado seis goles en los 955 minutos de los que ha dispuesto en competición liguera. Se estrenó como goleador en la primera jornada de Liga, como se ha citado, con aquel gran gol contra el Unionistas, que le valió para ser titular en la siguiente jornada, ante el Fuenlabrada, ante el que no vio puerta. Eso le relegó al banquillo durante cuatro jornadas consecutivas, volviendo al once inicial en Valdebebas, partido en el que anotó su segundo gol en Liga. Posteriormente, anotó al Algeciras y al Racing de Ferrol, así como al Linares Deportivo y al Badajoz, ya en la jornada 13.

Desde entonces, fue titular en tres de las siete jornadas disputadas hasta ahora, siempre lejos de El Arcángel: en Riazor, en Santo Domingo y en San Fernando. Y en todas esas siete jornadas con el mismo resultado: sequía goleadora.

Ahora, el problema para Germán Crespo y para el Córdoba CF se convierte en una gran oportunidad para el rambleño: será el delantero de referencia del conjunto blanquiverde en las próximas semanas y tanto él como el equipo pueden beneficiarse. Es el momento de Antonio Casas.